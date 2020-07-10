Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесен в парламент.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №3827 10 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инициатором проекта постановления значится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета Министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли. С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина.