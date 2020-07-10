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Новости Новый Кабмин
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Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесен в парламент.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №3827 10 июля, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инициатором проекта постановления значится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета Министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли. С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина.

Автор: 

ВР (29264) Кабмин (14031) назначение (2176) ОПК (151) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+22
Черговий УруСКИЙ.
Українців зелюки в упор не бачать.
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10.07.2020 13:35
+8
У Зеленского кончились, - пошли у руского)
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10.07.2020 13:37
+7
А Дубинский румынская, Коломойский гуцульская.
Втирай дальше...
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10.07.2020 14:32
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Черговий УруСКИЙ.
Українців зелюки в упор не бачать.
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10.07.2020 13:35 Ответить
У Зеленского кончились, - пошли у руского)
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10.07.2020 13:37 Ответить
Uruski - это польская фамилия, невежда.
Урусского в 2015 назначили в Космическое агенство, а как только он начал говорить о реформах, быстренько сняли и заменили на коррупционера.
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10.07.2020 14:30 Ответить
А Дубинский румынская, Коломойский гуцульская.
Втирай дальше...
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10.07.2020 14:32 Ответить
Вам все равно, на кого срать, это я уже понял.
Урусский - это отличное кадровое решения, настоящий патриот Украины и порядочный человек.
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10.07.2020 14:38 Ответить
Хто там в Офісі преЗедента та кабміні порядний?
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10.07.2020 14:39 Ответить
"настоящий патриот Украины и порядочный человек" (с) - запам"ятайте раз і назавжди: система таких не приймає, а якщо туди такі й якимось дивом потраплять, то їх швидко перемелять в жорновах.
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10.07.2020 17:26 Ответить
Рабінович медведчук і бойко щирі українці.
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10.07.2020 18:47 Ответить
почти лэмкы...
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10.07.2020 20:32 Ответить
Скажи это поляку, умрет со смеху-невежда из ольгино.Тебе что "повар2" ответы готовил?!
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10.07.2020 18:01 Ответить
https://censor.net/resonance/3207414/uruskiyi_vitsepremer_po_opk_pobeda_bez_konkursa_v_stile_zelenskogo
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10.07.2020 20:42 Ответить
Урус-Шайтан
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10.07.2020 15:13 Ответить
какого еще руского..?
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10.07.2020 13:36 Ответить
Очередной вороватый "проффесор".
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10.07.2020 13:37 Ответить
- Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билек расхохотался и сказал: Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, - вы большой оригинал, - так представились!(С)
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10.07.2020 13:38 Ответить
теперь шмыгаль перешел дорогу ермаку. а усуруские в кабинетах власти размножаются лучше тараканов и даже ковида.
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10.07.2020 13:38 Ответить
Шапито: Лысый, Уруский, Малюська...
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10.07.2020 13:39 Ответить
Еще одно министерство? Министра туалетной бумаги еще не назначили?
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10.07.2020 13:39 Ответить
Не подсказывай ЗЕбилам идеи!
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10.07.2020 13:42 Ответить
О, мой типо свояк из Черткова.
Никогда его не видел, он занимал должности при Януковиче.
Ющенко его похерил.
Настораживает то, что он, якобы, закончил ВУЗ, которого в Киеве никогда не было.
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10.07.2020 13:42 Ответить
хаааааааа
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10.07.2020 15:45 Ответить
Столько министров промышленности, всяких хозяйств и каких-то там экономик в Украине - сразу видно, что развитая индустриальная космическая держава с ахеренной промышленностью и экономикой, аж не успевают этим всем управлять куча министров, вицеминистров, уполномоченных и замов.
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10.07.2020 13:45 Ответить
Прізвище зкріпне. Не просто "Русский", а ще й з таким ординським акцентом - Уруский (від Урус)...
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10.07.2020 13:45 Ответить
урус - шайтан!!
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10.07.2020 14:10 Ответить
Уруский - один з найрозумніших людей, яких знав, українець і справжній патріот!
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10.07.2020 13:48 Ответить
Єдина людина в команді Зе, яка повністю заслуговує на довіру! Сам побачите за деякий час.
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10.07.2020 13:50 Ответить
Его диплом о высшем образовании - не заслуживает.
В Украине такого вуза не припоминаю вообще.
Мой одноклассник закончил его в Тамбове.
Плюс, работал в правительстве Януковича.
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10.07.2020 13:55 Ответить
Чувак! Ууруського знаю особисто і розумнішої людини, українця-патріота навіть в Україні ще треба добре пошукати! З Горбуліним вони дуже багато можуть зробити для України! Якщо слідкуєте за моїми дописами, то знаєте, що я далеко не фанат зекоманди, але треба визнати вони накінець-то зробили сильний хід.
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10.07.2020 13:59 Ответить
Так у него есть высшее образование или нет?
Почему Глобулин работал с Ющенко, а Русского уволили?
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10.07.2020 14:02 Ответить
Це така манера перекручувати приізвища, бо тільки на це здатний?
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10.07.2020 14:04 Ответить
Это Т9, если ты не в курсе.
Потом, я писал выше - это мой свояк по бабушкиной линии с западной Украины.
Но, кроме Бандеры и Шухевича там множество и всяческих сташинских.
Так где он учился?
В Тамбовском институте(КГБ)?
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10.07.2020 14:10 Ответить
В нас на Західній всі знають і пишуть українською.
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10.07.2020 14:14 Ответить
То може надаєте підприємства де він працював?
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10.07.2020 14:09 Ответить
Згідно з https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацією Уруського за 2019 рік, він володіє:«Авіаційно-космічні системи та технології» - 48% уставного капіталу;«Ековей Технолоджі» - 25%;«Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД» - 33%;Мережа магазинів безмитної торгівлі вітчизняних виробників «Юнайтед Гудс Енд Фудс» - 25%;Науково-дослідний і технічний центр «Ротор» - 3%.
Кінцевий бенефіціар в:«Авіаційно-космічні системи та технології»;«Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Енд Фудс»;«Ековей Технолоджі».
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10.07.2020 18:55 Ответить
Дякую!
МАБУТЬ це добре, що він володіє і має свій капітал в статутних фондах, тим більше є кінцевим беніфеціаром. Але, але... Його подають на дуже важливу в нинішніх умовах державну посаду. І тут вже потрібні дещо інші критерії. Бачите, в Україні є багато талановитих підприємливих людей. Вони володіють цілими галузями, але тут знову з'являється оте але - просто володіючи і заробляючи вони нищать те на чому заробляють, просто паразитують на колись державній власності. А інколи буває ще гірше, коли за ради того, щоб десь купить і тут продать навмисно гроблять вітчизняні розробки і виробництва при цьому рядяться в облік рятівників і героїв нації. Можна наводити цьому безліч прикладів від зовсім свіжої теми про клістрони і до не фінансування українських крилатих ракет. А були ж колись свої клістрони, антеї і двигуни для космічної галузі. Де вони? Велика вірогідність того, що їх знищили за ради свого промислу бариги з отих фірмочок, що Ви назвали. Отже, ... нам залишається тільки сподіватися. Покищо.
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11.07.2020 10:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Уруський_Олег_Семенович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0 Випускник Київського суворовського військового училищ а

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Київське вище військове авіаційне інженерне училище
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10.07.2020 14:13 Ответить
Итак, оказывается, на закрытой территории штаба кво существовало некое квирту ввс, в отличие от всем известного квирту ПВО на улице Мельникова, которое даже имело собственный аэродром, но полеты с него не осуществлялись.
Хитро.
Я и говорю, что вывеска не соответствовала содержанию, инженеры готовились тамбовским училищем и где то на Донбассе.
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10.07.2020 14:36 Ответить
Пысы. Скорее всего велась подготовка специалистов по радиоэлектронной разведке.
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10.07.2020 14:42 Ответить
Ольгінський троль ти спалився.
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10.07.2020 18:07 Ответить
кстати, "урус" - чеченское слово, означает понятно что...
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10.07.2020 14:29 Ответить
дно
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10.07.2020 15:14 Ответить
Чиновника с более созвучной фамилией не нашли? Я предлагаю -
Ленин (Ульянов[Бланк].Полуеврей).  

Троцкий (Бронштейн).
Зиновьев (Апфельбаум.)
Лурье (Ларин)
Крыленко( по кличке Абрам).
Луначарский (еврей)
Урицкий Моисей Соломонович
Володарский( Моисей Маркович Гольдштейн)
Каменев (Розенфельд --муж сестры Троцкого и редактор ленинских работ).
Смидович.
Свердлов Яков
Стеклов (Нахамкес Овший Моисеевич)
ЦК ВКП меньшевиков:
Мартов (Цедербаум). Диманд. Н. Гиммер. Штраус.
Ратнер. Либер. Зонн. Дан. Гоц. Раппопорт. Ещё один Цедербаум брат Мартова.
ЦК партии Эсеров (правое крыло, все евреи):
А.Керенский (Кирбис).Аронович. Гисслер. Давыдович. Гуревич. Абрамович. Гольдштейн. Лихач. Хинчук. Берлинрут. Дистлер. Чернявский. Розенберг. Чайковский. Ратнер.
ЦК партии эсеров (левое крыло, все евреи):
Штернберг. Левин. Фишман. Лендбург. Зитца. Ландер. Каган (Грессер-Камков). Кац (Бернштейн). Фейга Островская. Начман. Карелин. Мария Спиридонова (еврейка, как и еврей Борис Савинков (Ропшин и масса других имён и фамилий).
Центральное Бюро партии «народников» (все евреи):
Раппопорт. Гребнер.Вилькен. Диамант. Кауснер. Шатров (подчёркивается, что еврей).
ЦК партии польской диаспоры (все евреи):
Радек (Собельсон). Зингер.
Берсон. Финкес. Гаузнер. Мандельбаум. Панский. Гейдман. Тутельман.
Вольф. Крохмаль (Загорский). Шварц (Гольц).
Комитет партии московских анархистов (все явные евреи, может быть полукровка только Крупенин):
Яков Гордин. Лейба Чёрный. Блейхман.
Ямпольский. Крупенин.
Внедренный к Махно жидобольшевиками Лейба Задов у батьки-анархиста , возглавлял контрразведку и после того, как стало ясно что Махно решил окончательно прекратить свою повстанческую деятельность , он закончил свою миссию, вернулся обратно на службу к большевикам и стал работать в ЧК.
Как видно из этого списка журналиста газеты Морнинг пост» Виктора Мардсена , составленного им в 1919 году, все политические партии того времени управлялись евреями, что однако, не говорит о разногласиях среди евреев.
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10.07.2020 17:49 Ответить
Уруський найкраща кандидатура і справді українець, як би тут неукраїнці не розпинались своїм їзиком.
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10.07.2020 18:06 Ответить
Уукраїнських в Україні нема,треба обов"язково або рабіновича, або уруского.
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10.07.2020 18:44 Ответить
Горбулін поганого не порадить.
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10.07.2020 21:46 Ответить
Збирається новий уряд,типу Азірова, який саму Україну і в упор ...не бачать. Один мій знайомий сказав,якщо призначать Ткаченка,Шкарлета на міністрів, то можна сказати ,що антидержавний переворот в "Активній фазі" для покінчення з Україною. Щось таке вже визначається.... А тут ще і Уруський,який не хотів будувати для оборони України озброєння. Тепер уряд Шмигаля можна чітко охарактеризувати,як .....У....росіяни при владі в Україні. Піпець для країни вже видно! Не дай Бог!
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11.07.2020 07:48 Ответить
З Ууруським ви не праві.
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11.07.2020 09:27 Ответить
автори не закінчили останнє речення: "З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна.... КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ ЯКОЇ Є КАЦАПСЬКИЙ АКАДЕМІК ВІЙСЬКОВИХ НАУК Вол де Мор Кульчицький"!!!!!
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11.07.2020 10:25 Ответить
 
 