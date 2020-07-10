На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги и проводят дополнительные исследования воды, - КГГА
В Киевской городской государственной администрации заявили, что на всех пляжах столицы не рекомендуется купаться. Сейчас там проводят дополнительные исследования воды из-за обнаруженной кишечной палочки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что столичное управление Госпродпотребслужбы сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где выявлены отклонения от требований. В частности, превышен индекс кишечной палочки.
В коммунальном предприятии "Плесо" отметили, что эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Для возвращения показателей к нормативным показателям нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято.
Директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля отметил, что это не загрязнение. Таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).
Отмечается, что в течение 3-х дней коммунальщики проведут дополнительные анализы воды. Также заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.
"Напомним, что желтый флаг означает "не рекомендуем купаться", зеленый - "купание разрешено", красный - " купаться запрещено!" - сообщили в КГГА.
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А ВДРУГ окажется, что г*вно из канализации в Днепр сливаете.
Высокая - коричневый.