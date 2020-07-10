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Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков

Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы поздравлении пятым президентом Украины Петром Порошенко президента Путина по случаю дня России в июне 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков подчеркнул: "Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению".

Напомним, ранее нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году.

Читайте также: За поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, - СМИ

Автор: 

Песков Дмитрий (1898) Порошенко Петр (19608) путин владимир (31355) россия (95740)


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Топ комментарии
+39
Верещук нах за поребрик
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10.07.2020 13:46
+33
как же зебилы жить будут? Они ж нелохи какие-то, чтоб признаться, что как петушарий жрут говно
Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков - Цензор.НЕТ 8034
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10.07.2020 13:49
+33
опять зеленых в дерьмо воткнули. Еще одна корабельная сосна на пост мера сгорела
Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії в 2014 році, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4075
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10.07.2020 13:52
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Страница 3 из 3
Примерно как пятый в своё время сделал ВСЁ, чтобы его сделали нулём.
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10.07.2020 15:44 Ответить
А подивіться но як ожили зелебобіки. Тільки з"являється слово Порошенко всі дристуни нумо до ЦН! Ай, молодці!
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10.07.2020 14:05 Ответить
https://censor.net/user/139376 Ну, не тобі ж одному тут заробляти. Хай і зелені трішки підзароблять.Тай куди їм іти, як не до заповідника поросрані?
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10.07.2020 14:13 Ответить
я також не поздоровляв, чому піськов мовчить?
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10.07.2020 14:06 Ответить
письков оказывается у соевых в авторитете!
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10.07.2020 14:06 Ответить
Ты не отвлекайся ты напиши поздравлял или не поздравлял по твоему мнению?
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10.07.2020 14:11 Ответить
обязательно поздравлял
но єто же, как грили соевіе про рукопожатие - обічній деловой єтикет не более
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10.07.2020 14:14 Ответить
Да, вітав! Ось навіть пруф з сайту Президента України!
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-volodimirom-p-59145
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10.07.2020 14:19 Ответить
Зеленський руки путлєру не потискав
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10.07.2020 14:21 Ответить
Як це не потискав? А у Парижі?
Для мене особисто привітання х@йла є однозначним злом - незалежно від прізвища.
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10.07.2020 14:22 Ответить
Ну, давай дипломатичний загальносвітовий протокол з рукостсканням всеж-таки поважати... Інша справа, для чого оті рукостскання.
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10.07.2020 14:31 Ответить
для передачи коровавируса.
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10.07.2020 14:40 Ответить
можна і в рукавичках. Або кулак в кулак. Але - по протоколу... тут діватись нікуди...
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10.07.2020 14:57 Ответить
У тебя ссылочка не по теме. Вот правильная:

http://kremlin.ru/events/president/news/45902

Телефонный разговор с Петром Порошенко

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.
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10.07.2020 18:38 Ответить
Нє, кацапе, у мене ссилка правильна, бо то тільки москалі на кремлівський сайт посилаються!
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10.07.2020 19:43 Ответить
мне пох! и я им свечку не держал.
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10.07.2020 14:17 Ответить
На писькова ссылалась слуга урода, а не сторонники президента Порошенко, так что обтекай, клоун.
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10.07.2020 14:19 Ответить
так слуги урода и не тихорятся практически, так что обсерайте друг друга, чтоб вы захлебнулись в этом дерьме!
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10.07.2020 15:23 Ответить
так ти ж типовий 73/43%зебіл, слуга урода!
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10.07.2020 15:38 Ответить
ах как кремлехоботы заерзали после пленок... сразу бросились оправдываться и опровергать...
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10.07.2020 14:19 Ответить
То то ты втотые сутки серешь непереставая.
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10.07.2020 15:29 Ответить
Порох за наворованное бабки и Пескова купил!
Зебилы, жриТЕ!
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10.07.2020 14:20 Ответить
Зебилы, жрите говно сами, но не кормите им нормальных людей.
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10.07.2020 14:21 Ответить
Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії в 2014 році, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6523
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10.07.2020 14:22 Ответить
А он хоть пробовал? Может, для начала надо было просто разрешить украинской армии наступать на Донбассе вместо позорных минских договорняков?
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10.07.2020 15:34 Ответить
73/43%зебіл брехливий, а хіба в 2014/15рр. в нас існувала справжня боєздатна українська армія?
Тля. ти ще досі не вкурила, що в нас ДОСІ нема повноціних ПВО, в нас нема бойової авіації, вже не кажучи про ВМС... Я вже не згадую про анархізм і некерованність Генштабом добробатів, які досі складають чималу частину о/с сухопутних військ ЗСУ...

Ви, зебіли здаьні брехати, аж ну.
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10.07.2020 15:44 Ответить
Слушай, зебил, отстань. Я сам был в армии, в отличие от тебя, и скорее поверю таким людям, чем тебе:

https://censor.net/ua/news/3206610/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74146164

https://censor.net/ua/resonance/3202859/mayisterserjant_74yi_orb_iz_pozyvnym_han_ya_i_moyi_pobratymy_budemo_voyuvaty_poky_my_ne_diyidemo_do/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74051489
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10.07.2020 15:48 Ответить
понятно, ти воював в армії "язиком". Політруком чи замполітом. Раз віриш таким людям (ні. справді: рядовим героям, які готові собою пожертвувати; але - рядовим). Справжня ******* боєздатна армія складається з інших осіб та з інших підрозділів.
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10.07.2020 15:54 Ответить
"На війні потрібно воювати і бути воїном. Не потрібно дотримуватися ніякого перемир'я, тільки жорстока боротьба з ворогом і тотальне знищення агресора. Я не підписував ніяких "мінських домовленостей", хто підписував, хай прийде на передову, повоює, тоді говоритиме, чи потрібно переставати стріляти."
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10.07.2020 15:53 Ответить
Тобі людина правильно сказала - ти "замполіт"... Не "комісар", а "замполіт"... Бо "комісари", у громадянську, казали - "делай, как я!", а "замполіти" - "делай, как я сказал"..." Ти хоч раз, "балаболка", під обстрілом, лежав?... Просто "лежав", я не кажу про наступ, коли ти ідеш назустріч смерті? З "МАТОМ СІМСОТЕТАЖНИМ", бо іншого тобі не дано? "Вояка" "ху.в...".
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10.07.2020 16:24 Ответить
"хіба в 2014/15рр. в нас існувала справжня боєздатна українська армія?"

Нет, конечно. Это святой дух освободил Мариуполь, Красный Лиман, Славянск и многие другие города - более половины оккупированных территорий. Кацапы они такие: понимают слова, придерживаются договорённостей. Их попросили вежливо оттуда уйти - они и ушли. И никакая украинская армия их оттуда не выбивала, конечно. Сами ушли!
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10.07.2020 20:13 Ответить
Все у вас,зебилкувата,через ж**у.
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10.07.2020 14:24 Ответить
Уже, небось, празднуешь? Успокоили тебя в Кремле?
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10.07.2020 14:31 Ответить
Чего сказать то хотело?
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10.07.2020 15:28 Ответить
А что Ты хотел сказать, по теме? Или, кроме "плевачек", у тебя ничего нет? (Открываю "секрет" - ты, за "азартность", мною "взят на контроль" - твои комментарии пишутся в архив... В своё время, они обернутся против тебя....).
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10.07.2020 19:39 Ответить
Ну раз Навка усатая сказала, то порохоботы могут спать спокойно - все так и есть.
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10.07.2020 14:28 Ответить
А про зебилов ничего не сказал, брезгует
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10.07.2020 14:32 Ответить
К сожалению - то что вы Песковы и Путины имеете возможность.....Вот это к сожалению, но ничего!!!!
Бориса за что - черти лютые? Бориса Немцова!!!
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10.07.2020 14:29 Ответить
Логика уровня П. Если путин не признается - значит не было. Ему ведь верить нужно.
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10.07.2020 14:30 Ответить
Игорь лобков тобі сказали що не вітав
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10.07.2020 16:53 Ответить
Это тебе сказали, косоголовый. Страдай
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10.07.2020 17:20 Ответить
Зебилы опять соснули
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10.07.2020 14:35 Ответить
Что там ваш кумир Песков еще сказал? Выручает кента?
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10.07.2020 14:46 Ответить
Єгор Зєбілков номерний, іди послухай кабздона
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10.07.2020 16:10 Ответить
Они сосут не нагибаясь с 90х
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10.07.2020 16:34 Ответить
и зайцы голодные остались, и перед партизанами неудобно получилось (с)
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10.07.2020 14:37 Ответить
Верещук верещала, верещала та й обіс*алась...
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10.07.2020 14:37 Ответить
...сказано-же: с солидарностью трудящихся(что закреплено в названии партии ЕС)
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10.07.2020 14:37 Ответить
за Порошенка впсується Пескарь. і зовсім не паліво.
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10.07.2020 14:53 Ответить
Так они друзья с детства, все зебилы об этом давно знают, ага)
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10.07.2020 14:57 Ответить
Наш агент "лолита" не поздравлял...
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10.07.2020 14:57 Ответить
Как там у классика к СН: Поздравляю вас соврамши (ц) Хотя им не привыкать, это их постоянное состояние
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10.07.2020 15:00 Ответить
А с чем поздравлял?
Иначе был бы ответ: ни с чем не поздравлял.
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10.07.2020 15:02 Ответить
Путін і Ко самі порадили Зелі запустити цю "качку" проти Пороха, а потім самі ж її й спростували От що значить мати справу з чекістами! Зелені ідіоти
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10.07.2020 15:05 Ответить
Факт того, що зелені в*ралися, уже і з дружнього їм Кремля побачили
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10.07.2020 15:07 Ответить
Але атаки на Пороха не припиняються. Сьогодні Беня 4 позови на Порошенка подав за Приватбанк.
Дивна скотиняка. Сам продав за 1 грн. Мінфіну збанкрутілий банк, а потім задню дав. Нічого не продавав.
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10.07.2020 15:10 Ответить
последний шанс у бени израильского перед тем как опять сбежать на свою родину....поц
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10.07.2020 22:11 Ответить
Сосанута Верещук,своє відтріщала,думала що заробить у малоросів підтримку.А тут самі великороси їй сказали що вона ******* на голову,бо якщоб таке привітання було то то воно булоб офіційним і масковити вже давно б це використали для пропаганди.
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10.07.2020 15:12 Ответить
Хм, но то, что Верещук голой на столе у Путина танцевала, надеюсь правда.
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10.07.2020 15:13 Ответить
Справа тут не в тій тупій вівці, що ствердувала, що Порох вітав Путіна. Це цілеспрямована кампанія, спочатку позови у суд, потім деркачівські плівки, тепер беніни позови. Усе сплановано у часі. Іншими словати - політичне переслідування
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10.07.2020 15:15 Ответить
Ну как не поздравлял, поздравлял...

http://kremlin.ru/events/president/news/45902
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10.07.2020 15:21 Ответить
Не веришь Пескову??? Может ты либераст?
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10.07.2020 15:28 Ответить
да ты ботам хоть насцы в глаза, все равно скажут "божья роса"
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10.07.2020 15:39 Ответить
Ну если сказал Песков... который про Донбасс говорил, Боинг, распятого мальчика... то как же ему не поверить? До сих пор говорил чистую правду. Не мог же вдруг соврать?!
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10.07.2020 15:33 Ответить
ваша, 73/43%-них сутність - брехати на кожному кроці?
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10.07.2020 15:48 Ответить
и тут Слуги Народа уделались... вся их политика и деятельно сводится только в мести Порошенко за приватбанк от Коломойского...
но США и весь остальной мир просто скоро перестанут общаться с Зеленским из за политических репрессий 5го президента и волонтёров, ветеранов АТО
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10.07.2020 15:43 Ответить
Песков все время: лживый уб...к.
Песков сказал что-то в защиту Порошенко: истина в первой инстанции, честнейший человек.
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10.07.2020 15:56 Ответить
Официального поздравления не было,а было неофициальное по телефону под" шафе".
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10.07.2020 15:57 Ответить
Та даже если и так, то что с того, если Порошенко паралельно добивался международной поддержки и санкций против РФ? Мне даже нравится этот цинизм
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10.07.2020 15:59 Ответить
Офигенной поддержки он добился - де факто эмбарго на поставки оружия из Европы, навязанные нам гейропейцами капитулянтские минские договорняки и, главное, "результат" "поддержки" и недосанкций: рашка как была в Крыму и на Донбассе, так и осталась, рашка как убивала украинцев, так и убивает (а ещё и сирийцы добавились), рашка как прагнет уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию, так и продолжает к этому стремиться. То ли плохо добивался, то ли это была показуха, а по телефону они вместе хихикают, как развели лохов по всему миру, в Украине 24% в частности.
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10.07.2020 18:26 Ответить
Безусловно он многое сделал недостаточно или не сделал вообще, но мир таки стал на сторону Украины и санкции были введены. Конечно многим бы хотелось, что бы он и Крым с Донбассом освободил и путину на минских переговорах ручку в глаз воткнул, вместо подписания минских . Но кто бы это на тот момент смог и как? Но как бы списывать со счетов, то, что он сделал - тоже нечестно. Ведь все могло быть ещё намного хуже.
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10.07.2020 19:31 Ответить
Открою секрет Полишинеля: миру абсолютно по фиг на Украину, как и на Сирию. Мир может выражать озабоченность и всё. Мы - сами по себе.
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10.07.2020 20:17 Ответить
Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії в 2014 році, - Пєсков - Цензор.НЕТ 663
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10.07.2020 16:23 Ответить
👍🤠🤣🇺🇸
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10.07.2020 16:35 Ответить
раз песков сказал, значит так и есть!
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10.07.2020 16:56 Ответить
Порохоботы кацапне поверили ахахахаха
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10.07.2020 17:56 Ответить
верить кацапу - себя не уважать.
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10.07.2020 18:00 Ответить
Пєсков, тепер доведи це Верещук. 😂😂😂
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10.07.2020 18:03 Ответить
Песков подчеркнул: "Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А непротокольно?А различные договорняки, они тоже протокольно проходят?
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10.07.2020 18:13 Ответить
Песьков кинув кістку в один собачий рот, а тепер відібрав вже поглодану.
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10.07.2020 20:11 Ответить
какая херабора херомантия и еще выслал пачку конфет рошен ахахахах ска
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10.07.2020 22:02 Ответить
ткните кто-нибудь эту хабалку, верещючку мордой в эту статью.......она же читает только пескова.. ..вдруг ослепнет и не увидит...чтобы заткнула свой сливной бачок....
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10.07.2020 22:08 Ответить
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