Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы поздравлении пятым президентом Украины Петром Порошенко президента Путина по случаю дня России в июне 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков подчеркнул: "Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению".

Напомним, ранее нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году.

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