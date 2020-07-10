Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы поздравлении пятым президентом Украины Петром Порошенко президента Путина по случаю дня России в июне 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков подчеркнул: "Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению".
Напомним, ранее нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году.
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но єто же, как грили соевіе про рукопожатие - обічній деловой єтикет не более
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-volodimirom-p-59145
Для мене особисто привітання х@йла є однозначним злом - незалежно від прізвища.
http://kremlin.ru/events/president/news/45902
Телефонный разговор с Петром Порошенко
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.
Зебилы, жриТЕ!
Тля. ти ще досі не вкурила, що в нас ДОСІ нема повноціних ПВО, в нас нема бойової авіації, вже не кажучи про ВМС... Я вже не згадую про анархізм і некерованність Генштабом добробатів, які досі складають чималу частину о/с сухопутних військ ЗСУ...
Ви, зебіли здаьні брехати, аж ну.
https://censor.net/ua/news/3206610/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74146164
https://censor.net/ua/resonance/3202859/mayisterserjant_74yi_orb_iz_pozyvnym_han_ya_i_moyi_pobratymy_budemo_voyuvaty_poky_my_ne_diyidemo_do/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74051489
Нет, конечно. Это святой дух освободил Мариуполь, Красный Лиман, Славянск и многие другие города - более половины оккупированных территорий. Кацапы они такие: понимают слова, придерживаются договорённостей. Их попросили вежливо оттуда уйти - они и ушли. И никакая украинская армия их оттуда не выбивала, конечно. Сами ушли!
Бориса за что - черти лютые? Бориса Немцова!!!
Иначе был бы ответ: ни с чем не поздравлял.
Дивна скотиняка. Сам продав за 1 грн. Мінфіну збанкрутілий банк, а потім задню дав. Нічого не продавав.
http://kremlin.ru/events/president/news/45902
но США и весь остальной мир просто скоро перестанут общаться с Зеленским из за политических репрессий 5го президента и волонтёров, ветеранов АТО
Песков сказал что-то в защиту Порошенко: истина в первой инстанции, честнейший человек.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А непротокольно?А различные договорняки, они тоже протокольно проходят?