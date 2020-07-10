Нардеп "ЕС" Герасимов в эфире "1+1" призвал вынужденных переселенцев не участвовать в спецоперации против Порошенко

Юристы "пятой колонны" Кремля в течение последней недели активно обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против пятого Президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу политсилы

Он отметил, что после провала в Печерском суде и скандального разоблачения руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого о политическом заказе по делам Порошенко Офис Зеленского пытается создать информационную "дымовую завесу" и отвлечь общество "пленками Деркача".

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"Вообще этот глубоко скорректированный и сфальсифицированный продукт "Деркач-ФСБ-продакшн" даже не стоит комментировать, а надо сразу выбрасывать на помойку. Если вы хотите услышать о реальном отношении Порошенко к Путину, то приказ о контрнаступлении в 14-м году, благодаря которому освободили 2\3 оккупированного Донбасса, - это реальное отношение Порошенко к Путину. Инициирование суда в Гааге относительно МН-17 - это реальное отношение Порошенко к Путину. Выигрыш в Стокгольме более 4 миллиардов долларов у российского Газпрома - это реальное отношение Петра Порошенко к Путину. А еще есть создание международной коалиции, а еще санкции, которые были наложены на страну-агрессора, а еще есть получение Томоса, а еще Морской суд в Гамбурге. И я этот список могу продолжать. И неудивительно, что после всего этого Путин заявил - кто угодно, кроме Порошенко", - напомнил Герасимов.

"Почему именно сегодня крутили это кино? Потому что это такая дымовая завеса для того, чтобы прикрыть от общественности "Уотергейт" имени господина Корецкого, который еще раз доказал, как фальсифицируются и фабрикуются ради политического давления дела Офисом Генерального прокурора на заказ Зеленского. Для того, чтобы прикрыть от общественности то, как провалился Зеленский в Печерском суде. Чтобы прикрыть от общественности то, что Зеленский и компания вместе с Венедиктовой хотят арестовать телеканал "Прямой". И много других вещей", - отметил Артур Герасимов.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" также сообщил, что о наличии записей заявлял сам президент Зеленский во время встречи с руководителями фракций. "Во время одной встречи с лидерами фракций в парламенте Украины Зеленский открыто сказал, что в них якобы много записей разговоров, и они готовы их выбрасывать. Поэтому большой вопрос, не в сотрудничестве ли ФСБ и команды Зеленского происходило то, что произошло сегодня утром", - отметил Герасимов.

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"На самом деле более важным для Украины является другое. То, что Кулик заявил, что надо подавать иски против Порошенко обычным гражданам. Уже больше недели юристы "пятой колонны" обзванивают вынужденных переселенцев и призывают их подписать иски против Петра Порошенко, якобы он виноват, что они потеряли имущество, а не Российская Федерация. Я бы хотел призвать переселенцев - не будьте инструментом российской гибридной агрессии. Не подписывайте эти иски", - отметил Герасимов.

Он призвал Зеленского обеспечить в соответствии с законом создание консолидированной претензии к России о компенсации за агрессию против Украины.