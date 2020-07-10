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Новости Беженцы из Донбасса и Крыма
6 086 90

Нардеп "ЕС" Герасимов в эфире "1+1" призвал вынужденных переселенцев не участвовать в спецоперации против Порошенко

Нардеп

Юристы "пятой колонны" Кремля в течение последней недели активно обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против пятого Президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу политсилы

Он отметил, что после провала в Печерском суде и скандального разоблачения руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого о политическом заказе по делам Порошенко Офис Зеленского пытается создать информационную "дымовую завесу" и отвлечь общество "пленками Деркача".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе

"Вообще этот глубоко скорректированный и сфальсифицированный продукт "Деркач-ФСБ-продакшн" даже не стоит комментировать, а надо сразу выбрасывать на помойку. Если вы хотите услышать о реальном отношении Порошенко к Путину, то приказ о контрнаступлении в 14-м году, благодаря которому освободили 2\3 оккупированного Донбасса, - это реальное отношение Порошенко к Путину. Инициирование суда в Гааге относительно МН-17 - это реальное отношение Порошенко к Путину. Выигрыш в Стокгольме более 4 миллиардов долларов у российского Газпрома - это реальное отношение Петра Порошенко к Путину. А еще есть создание международной коалиции, а еще санкции, которые были наложены на страну-агрессора, а еще есть получение Томоса, а еще Морской суд в Гамбурге. И я этот список могу продолжать. И неудивительно, что после всего этого Путин заявил - кто угодно, кроме Порошенко", - напомнил Герасимов.

"Почему именно сегодня крутили это кино? Потому что это такая дымовая завеса для того, чтобы прикрыть от общественности "Уотергейт" имени господина Корецкого, который еще раз доказал, как фальсифицируются и фабрикуются ради политического давления дела Офисом Генерального прокурора на заказ Зеленского. Для того, чтобы прикрыть от общественности то, как провалился Зеленский в Печерском суде. Чтобы прикрыть от общественности то, что Зеленский и компания вместе с Венедиктовой хотят арестовать телеканал "Прямой". И много других вещей", - отметил Артур Герасимов.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" также сообщил, что о наличии записей заявлял сам президент Зеленский во время встречи с руководителями фракций. "Во время одной встречи с лидерами фракций в парламенте Украины Зеленский открыто сказал, что в них якобы много записей разговоров, и они готовы их выбрасывать. Поэтому большой вопрос, не в сотрудничестве ли ФСБ и команды Зеленского происходило то, что произошло сегодня утром", - отметил Герасимов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина: "Жму руку. Спасибо большое". В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО

"На самом деле более важным для Украины является другое. То, что Кулик заявил, что надо подавать иски против Порошенко обычным гражданам. Уже больше недели юристы "пятой колонны" обзванивают вынужденных переселенцев и призывают их подписать иски против Петра Порошенко, якобы он виноват, что они потеряли имущество, а не Российская Федерация. Я бы хотел призвать переселенцев - не будьте инструментом российской гибридной агрессии. Не подписывайте эти иски", - отметил Герасимов.

Он призвал Зеленского обеспечить в соответствии с законом создание консолидированной претензии к России о компенсации за агрессию против Украины.

Автор: 

Деркач Андрей (135) Зеленский Владимир (20530) Порошенко Петр (19608) ФСБ (1939) Герасимов Артур (313) переселенцы (531) Офис Президента (1800)


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Топ комментарии
+25
Согласен! Барыга должен сидеть за торговлю стратегическим запасом продовольствия и медикаментов во время панэпидемии!
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10.07.2020 13:49
+12
И не только барыга зеленский...а и все остальное зеленое стадо тоже..
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10.07.2020 13:54
+12
Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7714
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10.07.2020 13:58
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Правила форума Совет форумчан
Согласен! Барыга должен сидеть за торговлю стратегическим запасом продовольствия и медикаментов во время панэпидемии!
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10.07.2020 13:49 Ответить
Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7714
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10.07.2020 13:58 Ответить
И не только барыга зеленский...а и все остальное зеленое стадо тоже..
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10.07.2020 13:54 Ответить
всему свое время. Суд в Делавере продолжается, будет решение - посадят бородатую барыгу, возможно даже вместе с гнусавой табуреткой
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10.07.2020 13:56 Ответить
Нардеп "ЄС" Герасимов в ефірі "1+1" закликав вимушених переселенців не брати участі в спецоперації проти Порошенка - Цензор.НЕТ 1099
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10.07.2020 13:58 Ответить
Мдя у зебилов уже точно кукуха отьехала...
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10.07.2020 13:47 Ответить
кстати че мучаться, - в народных республиках Порошенко уже осужден и казнен. Осталось Бенедиктовой только документы затребовать
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10.07.2020 13:48 Ответить
Ну, и скольких уже обзвонили?
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10.07.2020 13:51 Ответить
шо, до тебя ещё не дозвонились?
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10.07.2020 14:00 Ответить
Вообще тишина.
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10.07.2020 14:03 Ответить
Ни мне, ни моим родственникам, как переселенцам, никто не звонил.
Брехня все это
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10.07.2020 13:57 Ответить
Переселенцев около двух миллионов...ты не уникален...
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10.07.2020 13:59 Ответить
В Україні, десь 2 мільйони переселенців. Ти, один з них.
А так впевнено звинувачуєш людину у брехні.
Думаю, що й проти Порошенка, ти так же впевнено підпишеш бумажку.
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10.07.2020 14:01 Ответить
А з якого я повинен безапеляційно вірити тому, ща каже нардеп ЄС? Ви хочете сказати, що він аж ніяк не зацікавлена особа? Він докази навів? Може оприлюднив імена тих людей, яким дзвонили та вимагали подібне? Ці люди можуть підтвердити те, що сказав Герасимов? На якій підставі Ви кажете що https://censor.net/user/187012 неправий у своїх висновках? І прямо в своєму дописі впевнено так заявляєте, що думаєте що https://censor.net/user/187012 обов'язково підпише папірець проти Порошенка. Цікаві у Вас подвійні стандарти. А взагалі я не здивований. У прихільників Порошенка завжди так.
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10.07.2020 14:18 Ответить
https://censor.net/user/450460, брехня у https://censor.net/user/187012 в выводах, то, что одному из 2-х миллионов ещё не позвонили не означает, что не звонили никому.
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10.07.2020 14:27 Ответить
В равной степени это также не означает что звонили. Тем более что данный месидж озвучил заинтересованный человек.
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10.07.2020 16:05 Ответить
У 70-80 процентов людей смартфоны пишут разговор. Единственный звон, который слышно - звон фольги трясущихся от страха шыкаладных яиц
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10.07.2020 14:18 Ответить
И да, если бы таки позвонили, то никто из нас ничего такого бы не подписывали, потому что виноват в войне исключительно путин и ко.
А порошенко, как опытный торгаш, просто потом воспользовался этой ситуацией (не раскачивайте лодку, а то путин нападет), чтобы люди не возмущались тем, что он не боролся с коррупцией, а возглавил ее.
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10.07.2020 14:03 Ответить
Петюня решил придержаться поговорке.
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10.07.2020 14:17 Ответить
https://censor.net/user/187012, это понятно, что у тебя даунбасские корни, так может ты расскажешь - чем воспользовался Порошенко и в чём это выражается?
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10.07.2020 14:20 Ответить
Послушай, ты тут пасешься на сайте годами, при этом живешь в Беларуси.
Живешь и живи себе. А нам тут в Украине виднее, кто хороший, а кто плохой.
Тем более, не говори про корни, понятно тебе?
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10.07.2020 14:44 Ответить
https://censor.net/user/187012, когда начнёшь отвечать на вопросы, как человек, а не как кацап?
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10.07.2020 14:49 Ответить
Интересно вы вопросы формулируете!

Ну вот КАК кацап сможет отвечать "как человек", если физиология против???
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10.07.2020 15:44 Ответить
По тому, кто тебе поставил лайки - всё с тобой ясно без лишних слов!
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10.07.2020 14:27 Ответить
все по пете: "З ранку не збрехав,день пропав"
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10.07.2020 14:41 Ответить
Все вірно Порохло зробив все,щоб ЗСУ і Добробати не перебили всю сєпарню і звільнили окуповані землі москалями.
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10.07.2020 14:00 Ответить
Пропонуєш перебити 73,22% громадян України?
Ти, нормальний?
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10.07.2020 14:02 Ответить
А ты нормальный, когда называешь почти всех украинцев сепарней? Ты бот.
Запомни, тварь, что Зеленского выбрали не потому, что люди сепары, а того, чтобы к власти опять не пришел этот очковтиратель порошенко.
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10.07.2020 14:08 Ответить
Зеб, что Порошенко украл и смародёрил?
В чём ещё ты, https://censor.net/user/187012, его обвиняешь?
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10.07.2020 14:21 Ответить
Ниже я написала, почему мне, мягко говоря, не нравится порошенко.
И эти его заискивающие разговоры с ******, подтверждают, что народ не захотел его видеть президентом не зря.
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10.07.2020 14:40 Ответить
заискивание зешмаркли не перепутал?
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10.07.2020 14:48 Ответить
У https://censor.net/user/187012 Зелемойский - духовный лидер...
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10.07.2020 14:55 Ответить
https://censor.net/user/187012, ниже я тебе задал вопросы по каждому пункту твоих мантр.
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10.07.2020 14:50 Ответить
Це ти пропонуєш,Порохнявий зрадник привів до влади Блазня,підірвав віру в державні інститути,знищив добровольчий і волонтерський рух,знищив реформи судів і поліції ітп.
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10.07.2020 14:12 Ответить
Як раз переселені адекватні люди, вони зробили вибір і не мєтаються як більшість вати!
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10.07.2020 14:20 Ответить
Далеко не всі.
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10.07.2020 14:36 Ответить
Герасимов и фейкометание неотделимы.
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10.07.2020 14:04 Ответить
Команда Порошенка і він сам продовжують засцикати очі порохоботів. Порохоботи продовжують вважати це кацапським фейком і цілющою росою.
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10.07.2020 14:06 Ответить
Вспомнил о переселенцах) Переселенцы это те, кого власть переселила. Тут таких нет. А вот беженцы есть....где-то бродит 1 млн ненужных вам человечков.
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10.07.2020 14:06 Ответить
Не только ненужных. Тут боты постоянно беженцев причисляют к врагам Украины.
Постоянно сеют вражду в обществе: только те для них патриоты, кто за порошенко. Остальные якобы все сепары.
П.с. сейчас админ забанит, я из бана практически не вылажу. Хотя я ни разу!!!!и никогда никаких сепаратистских идей не высказывала.
Наоборот, я последовательно писала, что путин -*****, что развязал войну именно он, и что сепарам нужно по закону давать очень большие сроки, чтобы другим неповадно было.
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10.07.2020 14:16 Ответить
https://censor.net/user/187012, что Порошенко не то и/или не так делал?
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10.07.2020 14:22 Ответить
Порошенко - олигарх, накопивший миллиарды, при этом сидя на гос. должностях.
Работал в правительстве азарова.
До последнего тянул с созданием антикоррупционоого суда.
Не инициировал отмену неприкосновенности.
Его однопартийцы инициировали отмену закона о незаконном обогащении.
Не боролся с коррупцией, а только говорил об этом.
Магазины Рошен во время войны выросли всюду, как грибы, потому что он пооьзовался служебным положением.
Порошенко занимался самолюбованием (ах, как красиво я говорю).
И много еще чего. Птица-говорун.
Поставил того же семочко, люди ему говорили, что это подозрительный тип, но он до последнего не снимал упорно его с должности.
Зеленский, по крайней мере, прислушивается к людям, и токсичных убирает из власти.
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10.07.2020 14:34 Ответить
https://censor.net/user/187012, покажи признаки того, что Порошенко - олигарх, воспользовавшись толковым словарём.
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10.07.2020 14:37 Ответить
https://censor.net/user/187012, почему Порошенко пошел в правительство Азорова и почему ушел?
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10.07.2020 14:38 Ответить
https://censor.net/user/187012, за сколько секунд должен был закончится подготовительный этап создания Антикоррупционного суда?
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10.07.2020 14:38 Ответить
https://censor.net/user/187012, как ты себе представляешь снятие неприкосновенности? Разрешаю тебе теперь Беларусь упомянуть.
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10.07.2020 14:39 Ответить
https://censor.net/user/187012, расскажи - какие однопартийцы Порошенко отменили закон о незаконном обогащении? Не те ли, которые посчитали конституционным разгон Рады?
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10.07.2020 14:40 Ответить
застрелись,бульбулятор
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10.07.2020 14:42 Ответить
Да, он тут всех подзадолбал, этот пожарник
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10.07.2020 14:48 Ответить
https://censor.net/user/187012, расскажи, в какой стране за 5 лет полностью побороли коррупцию, отразили агрессию паРаши, восстановили экономику, разрушенную агрессией паРаши, да ещё когда лохторат избирает то Ющенко, то убийцу-Януковича, то - Порошенко, то - Буратино?
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10.07.2020 14:42 Ответить
https://censor.net/user/187012, расскажи, с каких магазинов Рошен не платились налоги и сколько людей потеряло работу, после того, как открылись магазины Рошен? Расскажи, эпоха нищеты начинается, когда люди вместо хлеба начинают покупать пирожные?
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10.07.2020 14:43 Ответить
https://censor.net/user/187012, в чём выражается самолюбование Порошенко на примерах сделанного Порошенко?
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10.07.2020 14:44 Ответить
https://censor.net/user/187012, расскажи - что там с Семочко по последним сведениям?
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10.07.2020 14:45 Ответить
https://censor.net/user/187012, расскажи - к чему твой Зелемойский к тебе прислушался, на примере его дел.
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10.07.2020 14:46 Ответить
https://censor.net/ua/user/187012, ти ба, ще один біженець, з якої країни до нас в Україну?
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10.07.2020 14:22 Ответить
Забанят однозначно. Проверено на себе) Для админа ты не ко двору, а для стукачей порохоботов ваще враг)
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10.07.2020 14:31 Ответить
та невже?
біженці - особи, які перебувають за межами своєї країни через ... обставини (принаймні так, серед інших міжнародних документів трактує й Статут міжнародної організації по справах біженців).
вимушені переселенці тим й відрізняються, що не виїжджають за межі своєї країни.
чи, зачекай, може ти вважаєш, що люди поїхали з таких собі "країн" "лднр"?

то ти не соромся поділись думками щодо їхньої суб'єктності.
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10.07.2020 14:21 Ответить
Ты меня прям осчастливил своими познаниями.
Или - Беженство - массовое оставление жителями своих родных мест вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в ойны или стихийных бедствий.
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10.07.2020 14:27 Ответить
а бежал чего и от кого?
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10.07.2020 14:40 Ответить
От вооруженных бандформирований *****.
Вся страна это знает, и лишь ты не знаешь.
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10.07.2020 14:51 Ответить
ответь на вопрос почему бежал, а не освобождал? прятался
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10.07.2020 14:54 Ответить
Я женщина, и должна была идти с голыми руками против банд с автоматами?
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10.07.2020 15:05 Ответить
Вы чули про Яну Зінкевич.
у 14-му їй були лише 19 років, а вона "голими руками" створила добровольчий корпус "Госпітальєри" !

За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] . Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры», что со времени создания спас более 2700 раненых украинских воинов и гражданских лиц с передовой

нині Яна - депутат у фракції Мародера, коррупціонера та свині Пороха.
щось не ліпиться.
чи не так ?
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10.07.2020 15:37 Ответить
Я угораю с тех людей, которые сами не на фронте, но при этом постоянно попрекают этим других
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10.07.2020 18:29 Ответить
https://censor.net/ua/user/369726, я тобі вже казав, що ти падло вузьзколобе, але ти ніяк не бажаєш те прийняти.
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10.07.2020 14:23 Ответить
Сержик, а ты попробуй ртом говорить.
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10.07.2020 14:28 Ответить
я спробую тобі ще раз надрукувати (ну а ти спробуй в монітор побалакати), ти кацапську вікіпедію (з якою ти й набираєшся всієї своєї "мудрості"), залиш для читанки дітям.
а сам, якщо маєш час та розум, ознайомся як висвітлене питання біженців (як переслідуваних осіб), а не "беженства" (як явища) в міжнародних документах та на міжнародних конференціях присвячених даній проблематиці.
ощасливити тебе знаннями на жаль не є можливим. оскільки вікіпедія та шарій з портновим твоє все.
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10.07.2020 14:38 Ответить
без всякої надії але все ж таки може почитаєш, хто є біженцем в розумінні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text законодавства України
п. 1 ч. 1 ст. 1, далеко й ходити не треба.
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10.07.2020 14:43 Ответить
Сержик, ты сам с собой разговариваешь?Холуй, ты смотри , как ты стелешься передо мной в объяснениях. Не перебарщивай, сынок)
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10.07.2020 14:57 Ответить
Надеюсь тут на форуме отпишется хоть один из тех, кому звонили, аудитория у сайта большая, хоть один да обнаружится
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10.07.2020 14:09 Ответить
обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Джерело: https://censor.net/ua/n3207381
ого, а це вже намагання в юридичному полі зафіксувати відповідальність України у війні на сході України.
оскільки, нагадаю, порошенко обіймаючи посаду президента діяв від імені держави.
як тільки який-небудь суддя українського суду задовольнить подібний позов - росія одразу побіжить із таким рішенням по всіх міжнародних інстанціях і це буде аргумент на користь "громадянської війни".
ой, треба нищити все це проросійське опзж, об, наші, шарія, комуністів та інших. й робити це ще позавчора.
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10.07.2020 14:11 Ответить
треба втолкувати в голови тих біженців-переселенців, хто клюне на підбурювання московських холуїв, ту обставину, що коли вони програють в суді, то витрати понесуть не підбурювачі, а самі ті дятли. А вони вусе одно програють. Бо параша організувала агресію.
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10.07.2020 18:24 Ответить
Не знаю, какие иски могут подавать в еспч лично к пэте,а вот иски относительно возмещения за потерянное имущество во время ато к государству, вполне.
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10.07.2020 14:15 Ответить
5050, какому государству предъявлять иск за потерянное имущество?
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10.07.2020 14:23 Ответить
Он ясно написал - Во время АТО ....
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10.07.2020 14:33 Ответить
тогда рефии
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10.07.2020 14:50 Ответить
Ну да... Там мы её и проводили.
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10.07.2020 14:58 Ответить
так чого ж ти агітуєш, щоб претензії пред'являлись особисто до Пороха?
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10.07.2020 16:09 Ответить
Порошенко как раз переселенцев и тем которые все время шастают жалел. но им все равно опзжо лучше.
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10.07.2020 14:36 Ответить
И как он жалел? Кого пожалел?
Лично я и все мои родственники и друзья, которые сюда переехали, никакой заботы от государства не видели. Живите, как хотите и где хотите.
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10.07.2020 15:00 Ответить
КТО ВАМ ВИНОВАТ ?

Киевляне и львовяне умирали на Майдане, а вы "кормили" геев из Европы

почему Я должен помогать дебилам, которые не смогли защитить свою жизнь, здоровье и собственность ?
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10.07.2020 15:41 Ответить
Я извиняюсь,но для этого взимаются налоги,что бы государство защищало их.
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10.07.2020 16:46 Ответить
можешь не извиняться, на тот момент все налоги украл Янык, армии не было и

люди сами защищали себя
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10.07.2020 17:32 Ответить
Нехай попэрэднык ответит за 5 взрывов на складах боеприпасов.
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10.07.2020 14:37 Ответить
Хотят развести как лохов!Чечетов ворочается...и просит оценить "красоту игры"!Циники с нетрадиционной ориентацией правят бал,дожили!
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10.07.2020 15:55 Ответить
Один предатель призвал других предателей не участвовать в спецоперации против третьего предателя. Все эти три стороны - это одна ОПГ.
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10.07.2020 17:39 Ответить
Эти извращенцы так ссутся от Порошенко, что уже не знают, что еще придумать. Походу чуют мерзоты, что земля под ногами плавится начала. Дырку от бублика вам, а не Пороха.
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10.07.2020 20:43 Ответить
 
 