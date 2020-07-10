Нардеп "ЕС" Герасимов в эфире "1+1" призвал вынужденных переселенцев не участвовать в спецоперации против Порошенко
Юристы "пятой колонны" Кремля в течение последней недели активно обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против пятого Президента Петра Порошенко.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу политсилы
Он отметил, что после провала в Печерском суде и скандального разоблачения руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого о политическом заказе по делам Порошенко Офис Зеленского пытается создать информационную "дымовую завесу" и отвлечь общество "пленками Деркача".
"Вообще этот глубоко скорректированный и сфальсифицированный продукт "Деркач-ФСБ-продакшн" даже не стоит комментировать, а надо сразу выбрасывать на помойку. Если вы хотите услышать о реальном отношении Порошенко к Путину, то приказ о контрнаступлении в 14-м году, благодаря которому освободили 2\3 оккупированного Донбасса, - это реальное отношение Порошенко к Путину. Инициирование суда в Гааге относительно МН-17 - это реальное отношение Порошенко к Путину. Выигрыш в Стокгольме более 4 миллиардов долларов у российского Газпрома - это реальное отношение Петра Порошенко к Путину. А еще есть создание международной коалиции, а еще санкции, которые были наложены на страну-агрессора, а еще есть получение Томоса, а еще Морской суд в Гамбурге. И я этот список могу продолжать. И неудивительно, что после всего этого Путин заявил - кто угодно, кроме Порошенко", - напомнил Герасимов.
"Почему именно сегодня крутили это кино? Потому что это такая дымовая завеса для того, чтобы прикрыть от общественности "Уотергейт" имени господина Корецкого, который еще раз доказал, как фальсифицируются и фабрикуются ради политического давления дела Офисом Генерального прокурора на заказ Зеленского. Для того, чтобы прикрыть от общественности то, как провалился Зеленский в Печерском суде. Чтобы прикрыть от общественности то, что Зеленский и компания вместе с Венедиктовой хотят арестовать телеканал "Прямой". И много других вещей", - отметил Артур Герасимов.
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" также сообщил, что о наличии записей заявлял сам президент Зеленский во время встречи с руководителями фракций. "Во время одной встречи с лидерами фракций в парламенте Украины Зеленский открыто сказал, что в них якобы много записей разговоров, и они готовы их выбрасывать. Поэтому большой вопрос, не в сотрудничестве ли ФСБ и команды Зеленского происходило то, что произошло сегодня утром", - отметил Герасимов.
"На самом деле более важным для Украины является другое. То, что Кулик заявил, что надо подавать иски против Порошенко обычным гражданам. Уже больше недели юристы "пятой колонны" обзванивают вынужденных переселенцев и призывают их подписать иски против Петра Порошенко, якобы он виноват, что они потеряли имущество, а не Российская Федерация. Я бы хотел призвать переселенцев - не будьте инструментом российской гибридной агрессии. Не подписывайте эти иски", - отметил Герасимов.
Он призвал Зеленского обеспечить в соответствии с законом создание консолидированной претензии к России о компенсации за агрессию против Украины.
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Брехня все это
А так впевнено звинувачуєш людину у брехні.
Думаю, що й проти Порошенка, ти так же впевнено підпишеш бумажку.
А порошенко, как опытный торгаш, просто потом воспользовался этой ситуацией (не раскачивайте лодку, а то путин нападет), чтобы люди не возмущались тем, что он не боролся с коррупцией, а возглавил ее.
Живешь и живи себе. А нам тут в Украине виднее, кто хороший, а кто плохой.
Тем более, не говори про корни, понятно тебе?
Ну вот КАК кацап сможет отвечать "как человек", если физиология против???
Ти, нормальний?
Запомни, тварь, что Зеленского выбрали не потому, что люди сепары, а того, чтобы к власти опять не пришел этот очковтиратель порошенко.
В чём ещё ты, https://censor.net/user/187012, его обвиняешь?
И эти его заискивающие разговоры с ******, подтверждают, что народ не захотел его видеть президентом не зря.
Постоянно сеют вражду в обществе: только те для них патриоты, кто за порошенко. Остальные якобы все сепары.
П.с. сейчас админ забанит, я из бана практически не вылажу. Хотя я ни разу!!!!и никогда никаких сепаратистских идей не высказывала.
Наоборот, я последовательно писала, что путин -*****, что развязал войну именно он, и что сепарам нужно по закону давать очень большие сроки, чтобы другим неповадно было.
Работал в правительстве азарова.
До последнего тянул с созданием антикоррупционоого суда.
Не инициировал отмену неприкосновенности.
Его однопартийцы инициировали отмену закона о незаконном обогащении.
Не боролся с коррупцией, а только говорил об этом.
Магазины Рошен во время войны выросли всюду, как грибы, потому что он пооьзовался служебным положением.
Порошенко занимался самолюбованием (ах, как красиво я говорю).
И много еще чего. Птица-говорун.
Поставил того же семочко, люди ему говорили, что это подозрительный тип, но он до последнего не снимал упорно его с должности.
Зеленский, по крайней мере, прислушивается к людям, и токсичных убирает из власти.
біженці - особи, які перебувають за межами своєї країни через ... обставини (принаймні так, серед інших міжнародних документів трактує й Статут міжнародної організації по справах біженців).
вимушені переселенці тим й відрізняються, що не виїжджають за межі своєї країни.
чи, зачекай, може ти вважаєш, що люди поїхали з таких собі "країн" "лднр"?
то ти не соромся поділись думками щодо їхньої суб'єктності.
Или - Беженство - массовое оставление жителями своих родных мест вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в ойны или стихийных бедствий.
Вся страна это знает, и лишь ты не знаешь.
у 14-му їй були лише 19 років, а вона "голими руками" створила добровольчий корпус "Госпітальєри" !
За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] . Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры», что со времени создания спас более 2700 раненых украинских воинов и гражданских лиц с передовой
нині Яна - депутат у фракції Мародера, коррупціонера та свині Пороха.
щось не ліпиться.
чи не так ?
а сам, якщо маєш час та розум, ознайомся як висвітлене питання біженців (як переслідуваних осіб), а не "беженства" (як явища) в міжнародних документах та на міжнародних конференціях присвячених даній проблематиці.
ощасливити тебе знаннями на жаль не є можливим. оскільки вікіпедія та шарій з портновим твоє все.
п. 1 ч. 1 ст. 1, далеко й ходити не треба.
ого, а це вже намагання в юридичному полі зафіксувати відповідальність України у війні на сході України.
оскільки, нагадаю, порошенко обіймаючи посаду президента діяв від імені держави.
як тільки який-небудь суддя українського суду задовольнить подібний позов - росія одразу побіжить із таким рішенням по всіх міжнародних інстанціях і це буде аргумент на користь "громадянської війни".
ой, треба нищити все це проросійське опзж, об, наші, шарія, комуністів та інших. й робити це ще позавчора.
Лично я и все мои родственники и друзья, которые сюда переехали, никакой заботы от государства не видели. Живите, как хотите и где хотите.
Киевляне и львовяне умирали на Майдане, а вы "кормили" геев из Европы
почему Я должен помогать дебилам, которые не смогли защитить свою жизнь, здоровье и собственность ?
люди сами защищали себя