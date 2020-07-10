Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Шенгенскую зону: за прошлый год 66 390 случаев
Количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне в период между 2018 и 2019 годами увеличилось на 25% - с 53 185 до 66 390.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.
В документе также отмечается, что количество украинских граждан, признанных незаконно проживающими в Шенгенской зоне, увеличилось на 11% (с 37 410 до 41 705).
Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.
Уровень признания заявлений на убежище снизился до 10,2% в 2019 году (по сравнению с 17,3% в 2018 году).
В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.
Что касается сотрудничества по вопросам реадмиссии, то наблюдается снижение показателя возврата, отмечается в отчете. Коэффициент возврата снизился до 73% в 2019 году (по сравнению с 85% в 2018 году), при этом фактически вернулись 27 200 украинских граждан.
"Тем не менее, поскольку государства-члены ЕС сообщают о хорошем сотрудничестве по вопросам реадмиссии своих граждан, а также граждан третьих стран, это снижение коэффициентов возврата не должно объясняться недостаточной эффективностью или изменениями в сотрудничестве. Текущий финансируемый ЕС проект предоставит электронную систему управления делами о реадмиссии, которая призвана повысить эффективность оперативного сотрудничества", - говорится в отчете.
В Еврокомиссии пояснили, что статистические данные в отчете отражают данные Евростата за 2019 год с акцентом на колебания между 2018-2019 годами. Где это возможно, в рассматриваемых странах описываются политические события в период до публикации этого отчета в июле 2020 года. Предыдущий отчет был представлен в декабре 2018 года.
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Ця історія, про яку учора першою повідомила "Європейська правда", спричинила справжній інформаційний вибух, але лишила без відповіді запитання:
- Що робити, щоби не опинитися у подібній ситуації, якщо ви вирішили полетіти до ЄС?
- Чому авіакомпанії дозволили сісти на літак тим, кого не пустять через кордон?
- І на що можна розраховувати тим, хто опинився у скруті?
"Європейська правда" давала https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/9/7110847/ відповіді на частину з цих питань ще місяць тому. Та нині, коли вже відомо, що про швидке відкриття кордонів ЄС можна і не мріяти, варто оновити рекомендації.
Спершу про історію в Афінах і про те, хто у ній винний. А у фіналі цього тексту - про те, як уникнути подібних проблем під час подорожей у епоху коронавірусу.
Що сталося?
Ця історія стала топ-новиною для більшості українських ЗМІ. У суботу ввечері в аеропорту грецької столиці приземлилися рейси двох лоукостерів, Ryanair та Wizz Air, що прибули туди майже одночасно з аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) відповідно.
Ці рейси прилетіли до Афін майже порожніми - та все одно частину їхніх пасажирів зупинила грецька прикордонна служба. У 17 чоловіків, жінок та дітей забрали документи, а їх самих перевезли до ізолятора для нелегалів, повідомивши про підготовку до депортації. Як з'ясувалося згодом, за ґратами вони мали провести майже три доби, адже найближчий рейс до Києва був запланований лише у вівторок ввечері.
Консули вночі були на зв'язку з українцями, а вранці https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111836/ потрапили до них фізично , та їхній приїзд проблему не вирішив. Греки відмовилися переглядати рішення. Дипломатам довелося боротися вже за те, щоби українцям не поставили в паспорт кількарічну https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111838/ заборону на в'їзд до ЄС - бо спершу греки прирівняли їх до порушників кордону.
Втім, документи, які бачила "Європейська правда", дозволяють припустити, що прикордонники мали рацію принаймні щодо більшості (а швидше - щодо усіх) затриманих. Права на в'їзд до Греції вони не мали.
Звісно, всі вони знали, що ЄС обмежив в'їзд українців.
Дехто, схоже, скористався також не дуже чесними документами у спробі обійти цю заборону.
Але були і ті, хто чесно - хоч і недостатньо ретельно - намагався перевірити своє право на подорож. А також ті, хто щиро вважав, що підпадає під винятки. Тому туристів (а більшість із тих, хто застряг в Афінах, є саме туристами) точно не можна вважати єдиними і навіть головними винуватцями цих подій.
Сподіваємося, що для інших українців, які планують подорож за кордон, ця історія стане переконливим прикладом того, як не можна робити.
Чи винні українські прикордонники?
У емоційних дискусіях про грецьку історію доводилося чути докори на адресу українських прикордонників, МЗС, міграційної служби тощо. Адже, мовляв, якщо МЗС постійно заявляє і наполягає, що літати до країн Шенгену заборонено - то не мали права випускати туристів за кордон.
На жаль чи на щастя, їхньої вини тут немає. Єдиним держорганом, який перетинається з українцями, що прямують за кордон, є прикордонна служба - але і вона не має права закривати виїзд з держави, крім невеликого переліку встановлених законом виняткових причин (як от щодо громадян, які перебувають під слідством в Україні, або щодо тих, на кого накладена заборона через борг - наприклад, через несплату аліментів).
Пам'ятаєте, як навесні ми всі обурювалися через спроби уряду https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/29/7109338/ зупиняти українських заробітчан, що прямували на заробітки до Фінляндії, Британії тощо? Лунали звинувачення у тому, що Україна https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/29/7109354/ повертає практики СРСР із "виїзними візами". Але навіть тоді українців "гальмували" рішенням авіавлади, а не прикордонників, бо останні не мали такого права. А урядовий законопроєкт, який пропонував дати прикордонникам ширші повноваження, стикнувся із https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/14/7108727/ нищівною критикою , і зрештою його успішно поховали в Раді.
Зараз та сама історія. Конституція та низка міжнародних норм прямо забороняють прикордонникам перевіряти, з якою метою та з якими документами громадянин України летить за кордон, бо держава не має права лізти у приватні справи туристів.
Втім, туристів, які застрягли на кордоні в Греції, все ж мали зупинити до вильоту - але це повинен був зробити перевізник. Одне з головних питань - це те, чому авіакомпанія дозволила туристам сісти на літак.
Хаос державного рівня
Чи повинна авіакомпанія перевіряти документи пасажирів? Так, обов'язково! До цього їх зобов'язує і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2920-14 українське законодавство, і https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0051 європейське .
Постійні читачі ЄвроПравди пам'ятають, як ми https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/9/7110847/ пояснювали , що в умовах пандемії ця практика працюватиме дещо інакше, ніж досі. Наприклад, авіалінії не перевірятимуть готовність пасажира дотримуватися вимоги щодо карантину, тестування (можливо, навіть платного) тощо. А у разі, якщо їм відмовлять через це у в'їзді, то повертатися додому туристи будуть змушені власним коштом. І це лишається правдою. Але тут необхідно розрізняти два типи обмежень - епідемічні, які авіакомпанія дійсно не може і не буде контролювати, і базові в'їзні, які вона перевіряти зобов'язана. Інакше авіакомпанії загрожує чималий штраф (про нього трохи згодом).
І ось тут є значна відмінність між рейсами Wizz Air та Ryanair, пасажири яких потрапили в халепу в Афінах.
Ті, хто летів "Віззом", кажуть, що їхні документи перевіряли, і дуже прискіпливо, а кількох людей не пустили на рейс у Києві. Потрапити на борт змогли лише ті, хто заявив про бізнес-подорож до Греції, і на стійці реєстрації у них перевірили наявність запрошень, підтверджень тощо. Чи всі ці документи були правдивими - питання другорядне, адже вони не дають права на в'їзд до Греції. А авіакомпанія вважала інакше.
Джерелом проблем тут стала грецька держава.
У часи пандемії Афіни продемонстрували, яким буває хаос у державному управлінні. Там ще місяць тому https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/5/7110784/ оголосили , що пускають українських туристів, потім уточнили https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/15/7111131/ процедуру допуску, зробивши її зовсім не туристичною, а по факту не дотримувалися і її, а згодом просто https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/16/7111146/ закрили допуск туристів у аеропорту.
Ще більший бардак відбувався на наземних кордонах, де зібралися https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/18/7111274/ багатокілометрові черги , бо грецьке МЗС оголосило про відкриття кордонів, а узгодити це з прикордонниками https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/15/7111138/ забуло .
Та з 1 липня греки знову "підклали свиню" подорожуючим.
Перевірку в'їзних вимог країни авіакомпанії проводять у системі, що має назву Timatic. Її упорядником є Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відома за своєю англійською назвою IATA.
Отже, від минулого тижня у Timatic з'явилася норма про те, що в'їзд до Греції заборонений тільки для туристів, натомість з бізнес-подорожуючих з усього світу, у тому числі з України, https://www.eurointegration.com.ua/files/f/c/fc5ec96-greece-iata-5-july.png обмеження зняли . І дехто вирішив скористатися цією лазівкою, оголосивши поїздку на море "бізнесовою" та діставши запрошення від друзів чи партнерів у Греції. Однак насправді у реальних правилах, якими керуються грецькі прикордонники, такого винятку немає - за ними бізнес-подорожуючих пускають лише у виключних випадках, якщо подорожуючий наперед отримав письмове погодження в консульстві Греції за кордоном. У тих, кого затримали на рейсі Wizz Air, такого дозволу не було.
Але і ця історія - дрібниця у порівнянні з тим, про що розповідають пасажири Ryanair.
Хто компенсує втрати?
Від потерпілих, їхніх родичів та й просто читачів, які дізналися, що частина пасажирів стали жертвами помилки, доводилося чути запитання: хто ж компенсує втрати? У людей "згоріли" квитки та готелі, а кілька днів, проведених у буквальному сенсі на нарах у ізоляторі для мігрантів, стали точно не найкращим досвідом у житті.
Однак відповідь тут категорична: ніхто.
Ба більше, постраждалі пасажири можуть стикнутися з новими проблемами.
Річ у тім, що хай як перевізник перевірятиме підстави для посадки на рейс, але остаточну відповідальність за те, щоби документи відповідали вимогам країни прямування, несе пасажир. У тому числі - фінансово.
Тому у разі, якщо грецькі прикордонники вирішать застосувати депортацію, то пасажирів можуть змусити оплатити квитки. До того ж депортація означатиме також заборону в'їзду цих пасажирів до ЄС протягом кількох років. Тому лишається сподіватися, що греки погодяться повернути їх додому без задіяння цієї процедури.
Крім того, через афінську історію проблеми можуть чекати на авіакомпанії - передусім на лоукостер Ryanair.
Можна по-різному ставитися до цього перевізника, але тут він, схоже, знову довів, що є рекордсменом з (не)дотримання авіаційних правил та (
Крім того, через афінську історію проблеми можуть чекати на авіакомпанії - передусім на лоукостер Ryanair.
Можна по-різному ставитися до цього перевізника, але тут він, схоже, знову довів, що є рекордсменом з (не)дотримання авіаційних правил та (не)поваги до власних пасажирів. Питання не лише в тому, що за понад півтори доби після виникнення проблеми авіакомпанія не відповідала на запити ані консула, ані власних пасажирів; не надала їм навіть води та бутербродів.
Частина пасажирів Ryanair, що застрягли у Афінах, кажуть, що їхні документи та мету в'їзду взагалі не перевіряли перед посадкою. А жінка, що прилетіла їхніх рейсом з двома онуками і не приховувала, що вони їдуть відпочивати (сама вона стверджує, що прямувала на лікування), розповіла в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=niJPWrXamBU ТСН.тиждень , що мала сумніви у праві в'їзду до Греції, тому уточнила це в авіакомпанії. Там нібито проконсультувалися зі своїм головним офісом у Дубліні і підтвердили, що переліт можливий, та запросили їх всіх на реєстрацію.
Хоча в'їзд туристів з України до Греції закритий в принципі, без жодних винятків!
Через таке нехлюйство грецька влада планує накласти на перевізника штраф. Фінансове покарання авіаліній за неперевірку в'їзних документів пасажирів передбачене https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0051 правом ЄС . У Греції штрафи встановлені особливо високі, йдеться у порівняльному звіті країн Євросоюзу - від 5000 до 20 000 євро за кожного пасажира (зазвичай в авіагалузі, якщо доходить до штрафу, йдеться про 5000 євро на людину).
Авіаційний експерт, партнер компанії "Анте" Андрій Гук каже, що теоретично авіакомпанія може після цього спробувати стягнути витрачені на штраф кошти з пасажира, і зазначає, що це передбачене чинними в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0141-19#Text авіаправилами .
Втім, ця практика не є поширеною, і, на думку ЄП, таке стягнення навряд чи має високі шанси на успіх.
Як не потрапити у подібну халепу, якщо ви летите за кордон?
Спершу про погане. Найсумніше те, що єдиного місця, де можна було би перевірити своє право на подорожі, немає. Джерела, які досі вважали гідними безумовної довіри, у коронавірусні часи, коли правила непередбачувано змінюються, іноді помиляються або спрощують.
Історія з помилкою в Timatic для грецьких рейсів - дуже яскрава і, на жаль, непоодинока.
"Європейська правда" чула про схожі випадки недопуску в інші країни за останні тижні. Також станом на зараз є помилка у Timatic щодо рейсів на Польщу, за нею вилетіти з Києва можна хоч для туризму - але на місці вас чекатиме ізолятор прикордонної служби і висилка назад до України.
Тому головна порада дуже проста. Не летіть до ЄС, якщо не маєте у цьому жорсткої потреби.
Погодьтеся, краще втратити гроші, якщо квиток "згорить", аніж опинитися у ситуації, подібної до тієї, про яку ми пишемо.
Шанси на те, що Шенген відкриє свої кордони для українців до кінця літа - майже нульові. А до того, як це станеться, не працюватимуть звичні для нас підстави для безвізових подорожей. Відпустка, відвідування родичів чи навіть відрядження - до завершення пандемії усе це не є підставою для поїздок до країн ЄС. Єдиним винятком з цього правила поки що є Хорватія.
🤣
2018 год: 17.5 млн. поездок, число отказов 53185, что составляет 0.303%
2019 год: 18,65 млн. поездок, число отказов 66390, что составляет 0.356%.
Цифры отсюда:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/07/10/7112024/
https://hromadske.ua/ru/posts/za-3-goda-bezviza-ukraincy-osushestvili-pochti-49-mln-poezdok-v-evropu