Заявление Евросоюза об агрессии России против Украины: Призываем РФ действовать конструктивно в рамках ТКГ и Нормандского формата

Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и должна выполнять свои обязательства, конструктивно действуя в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнения этих договоренностей. Мы призываем Российскую Федерацию взять на себя эту ответственность и конструктивно действовать в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе напомнили России, недавно продолженные экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанные к полному выполнению Россией Минских договоренностей.

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Также было указано на то, что Европейский Союз не признает незаконной аннексии АР Крым и Севастополя Российской Федерацией, осуждает голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое проводилось на Крымском полуострове с нарушением международного права. Также в ЕС осудили участие в процедуре голосования жителей неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса, которым были выданы российские паспорта, что является нарушением духа Минских договоренностей .

В то же время было отмечено, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и в полном объеме реализовать Минские договоренности и полностью выполнить свои обязательства в целях достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

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"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность по этому поводу, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Уважение к этим принципам и обязательствам должно быть восстановлено. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с выполнением минских договоренностей", - в очередной раз напомнили в ЕС.