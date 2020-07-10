РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11889 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 036 8

Заявление Евросоюза об агрессии России против Украины: Призываем РФ действовать конструктивно в рамках ТКГ и Нормандского формата

Заявление Евросоюза об агрессии России против Украины: Призываем РФ действовать конструктивно в рамках ТКГ и Нормандского формата

Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и должна выполнять свои обязательства, конструктивно действуя в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнения этих договоренностей. Мы призываем Российскую Федерацию взять на себя эту ответственность и конструктивно действовать в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе напомнили России, недавно продолженные экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанные к полному выполнению Россией Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на усиление санкций против РФ во время председательства Германии в Совете ЕС, - МИД

Также было указано на то, что Европейский Союз не признает незаконной аннексии АР Крым и Севастополя Российской Федерацией, осуждает голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое проводилось на Крымском полуострове с нарушением международного права. Также в ЕС осудили участие в процедуре голосования жителей неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса, которым были выданы российские паспорта, что является нарушением духа Минских договоренностей .

В то же время было отмечено, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и в полном объеме реализовать Минские договоренности и полностью выполнить свои обязательства в целях достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность по этому поводу, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Уважение к этим принципам и обязательствам должно быть восстановлено. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с выполнением минских договоренностей", - в очередной раз напомнили в ЕС.

Автор: 

ОБСЕ (4880) россия (95740) Евросоюз (17172) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По суті всі нормальні люди підтримають ЄС, але самі заклики нічого не дають . Лаптестан розуміє лише силу.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:49 Ответить
Чому ЄС не закликає путіна звільнити Крим та ОРДЛО?
показать весь комментарий
10.07.2020 14:49 Ответить
Це треба питати у керівництва ЄС, а не в мене.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:56 Ответить
"Призываем" ...? Забыли добавить: Ну пожалуйста, очень просим ..." Интересно, пукин долго ржал над этим "призывом"?
показать весь комментарий
10.07.2020 14:53 Ответить
Заявление ЕС ни о чём....Они до смерти боятся, что кремлёвский террорист опять направит потоки сирийских беженцев на Европу....Европа готова служить кремлёвской нечисти, лишь бы их не трогали....Но, их услужливость шизоидному карлику приведёт только к ухудшению миропорядка и локальным трагедиям, и катастрофам.... ПаРашу надо только умертвлять, и поскорее...
показать весь комментарий
10.07.2020 14:55 Ответить
Задовбали вже із своїми зверненнями. Стара повія європа вміє тільки зраджувати.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:56 Ответить
Чого ви?
https://biz.censor.net/news/3207378/*************************************************************************************************
показать весь комментарий
10.07.2020 15:06 Ответить
Тобто у нас проросійський уряд.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:09 Ответить
 
 