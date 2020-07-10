Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей

В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии Игорем Долговым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические отношения и дружбу и выразила обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных украинским чиновником в адресс властей Грузии.

Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран.

По словам посла Украины, он передаст позицию официального Тбилиси в Киев.

"Следует отметить, что глава МИД Грузии также связался со своим украинским коллегой по поводу заявления Михаила Саакашвили, в ходе которого глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию со своим коллегой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии.

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