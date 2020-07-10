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Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей

Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей

В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии Игорем Долговым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические отношения и дружбу и выразила обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных украинским чиновником в адресс властей Грузии. 

Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран.

По словам посла Украины, он передаст позицию официального Тбилиси в Киев.

"Следует отметить, что глава МИД Грузии также связался со своим украинским коллегой по поводу заявления Михаила Саакашвили, в ходе которого глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию со своим коллегой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии.

Также читайте: Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии

Автор: 

Грузия (4502) Саакашвили Михеил (3307) Долгов (29)


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Топ комментарии
+13
Саакашвілі наносить шкоду не тільки стосункам Грузії і України, але в стосункам України та всім симпатикам Грузії.
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10.07.2020 15:00
+8
гребаный Карлсон со своим говновентилятором доведет до ссоры между братскими народами Украины и Грузии !
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10.07.2020 15:00
+8
І той президент визнав Абхазію негрузинською?
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10.07.2020 15:03
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отлично!
сейчас я за Грузию, хотя и украинец...
поставьте Долгова раком..., и делайте это каждый раз когда Мишка открывает свой рот...
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10.07.2020 14:59 Ответить
плюс санкции на полеты в Грузию и т.д. - все равно у нас коронавирус, а в Грузии уже лучше
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10.07.2020 15:01 Ответить
А тих, хто сприяв зевладі, яка взяла до себе Саакашвілі?
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10.07.2020 15:01 Ответить
https://censor.net/user/133794 - для тех https://censor.net/user/434180 (выше) хорошо написал...

для всего мудрого нарида - кто голосовал и кто нет...
коллективная ответственность нации..
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10.07.2020 15:04 Ответить
Тобто ті, хто голосував і ті хто не голосував за зебілів мають однакову відповідальність?🥴
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10.07.2020 15:05 Ответить
https://censor.net/user/133794 - так точно...

для Истории это похер..
в учебниках по Истории напишут - абсолютным большинством голосов народ Украины выбрал президентом товарища Идиота...
и все..
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10.07.2020 15:08 Ответить
Це для історії через деякий час. А поки ми знаємо тих, хто голосував, хто про Порошенка та тих, хто не прийшов. Тому їхні переконання нам не потрібні.
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10.07.2020 15:11 Ответить
тогда это и к Московии верно...
там же тоже есть "не такие расеяне"
только 86% поддержали нападение на Украину...
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10.07.2020 15:14 Ответить
Там інші 14 відсотків вважають, що нападати треба було раніше. Тому у вас невдалий приклад.
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10.07.2020 15:16 Ответить
Тем более, сегодня звучит так : "это порохоботы привели к власти зеленского, а мы голосовали против Порошенко"
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10.07.2020 15:13 Ответить
Ця брехлива теза давно відома, але відповідати прийдеться.
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10.07.2020 15:15 Ответить
https://censor.net/user/322886 -

Красава...
хорошо написал..
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10.07.2020 15:15 Ответить
А хіба ви не так думаєте?
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10.07.2020 15:17 Ответить
я за порошенко голосовал во 2-ом туре, когда увидел какой ЧМО ему конкурент...
до этого и в страшном сне не подумал бы, что отдам за него свой голос..
Я за Кошулинского был..
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10.07.2020 15:21 Ответить
Тоді вибачаюся, бо я теж за Кошулинського і потім проти Зеленського.
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10.07.2020 15:22 Ответить
Дурень ти набитий... Долгов тут, при чому? "Блазень" повернув "Карлсона" в Україну, надав громадянство, призначив на державну посаду... Перебуваючи на посаді (тобто, представляючи владні структури України), "Карлсон" "розпустив язик" стосовно сусідньої суверенної держави... А винен - Долгов?!... Навпаки, він зараз змушений "відмивать лайно", насране "креатурою" "Блазня"...
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10.07.2020 15:27 Ответить
https://censor.net/user/420666 - дурень конченый это ты...

а то бы знал что послов Зеля назначает....
значит понравились друг другу..
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10.07.2020 15:40 Ответить
Ігор Олексійович Долгов (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 6 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0 Славута , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України. Глава https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Місії України при НАТО (2010-2015). Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції (2015-2017). Надзвичайний і Повноважний посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії (з 03.02.2017).

НУ, так хто - "дурак конченый"?...
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10.07.2020 15:58 Ответить
"Сьто, не дысись? А как дысал, как дысал!...".
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10.07.2020 16:29 Ответить
гребаный Карлсон со своим говновентилятором доведет до ссоры между братскими народами Украины и Грузии !
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10.07.2020 15:00 Ответить
Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей - Цензор.НЕТ 20
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10.07.2020 15:02 Ответить
Саакашвілі наносить шкоду не тільки стосункам Грузії і України, але в стосункам України та всім симпатикам Грузії.
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10.07.2020 15:00 Ответить
просто напомню: в Грузии счас пророссийский президент
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10.07.2020 15:01 Ответить
І той президент визнав Абхазію негрузинською?
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10.07.2020 15:03 Ответить
просто напомню о "проросийском" Президенте Грузии:

Саломе́ Зурабишви́ли

Родилась в семье грузинских политических эмигрантов покинувших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузию в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году . Дед по отцу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Иванович Зурабишвили - входил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 правительство независимой Грузии в https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 и в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 годах .

В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии !!!!!
Саакашвили заявил, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [



Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением.




Что было бы с Грузией при наличии там русских военных баз, мы знаем по Крыму.Был бы референдум о "добровольном воссоединении" Грузии с Россией



может Президент Грузии - адекватный дипломат, а Мишка - дурак ?
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10.07.2020 15:18 Ответить
Ви написали відомому брехуну.
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10.07.2020 15:19 Ответить
просто напомню...

Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади - Цензор.НЕТ 9897
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10.07.2020 15:26 Ответить
і що, але ж він чесно переміг на виборах, тому заяви того обдолбиша, призначеного на державну посаду в Україні, хоча мав би сидіти в Грузії, є неприйнятними. От з тюрми чи ще звідки-небуть, не будучи посадовцем, може, що хочеш триндіти, а воно й так дурню рідкісну щодо реформ меле,
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10.07.2020 15:28 Ответить
А ведь Мишико и полгода не "проработал", это только начало.
МИДу Украины теперь будет много работы, за бред наркомана-Мишико извиняться.
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10.07.2020 15:09 Ответить
Він просто неадекватна людина, про яку ще багато не розповідали. Нехай одесити будуть розповідати про його гулянки...
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10.07.2020 15:14 Ответить
А тыс ним кололся?
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10.07.2020 16:43 Ответить
Господи, спаси та сохрани від таких друзів! Худобисько, аби уникнути кари, згодне вилизувати зелені дупи.
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10.07.2020 15:24 Ответить
Нда…… Из-за Карлсона, который гадит на крышах мы ссоримся с братьями.....
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10.07.2020 15:33 Ответить
ua Ali Hasan
Я був на гучному весіллі грузина з українкою. На цьому весіллі українці з грузинами потоваришували, породичалися...повне взаєморозуміння.
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10.07.2020 15:37 Ответить
Грузини, не танцюйте перед зе-кагалом.
Будьте жорсткі та принципові.

Вимагайте, щоб ваш уголовник замовк. Бажано, ще й вибачився та забрав свої слова назад (але з психопатом-нариком це складно).
Щоразу, як воно знову розтулить пельку і щось вякне, вживайте серйозніших кроків і все нотуйте - потім ще знадобиться: знайдіть статтю у вашому КК.
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10.07.2020 16:55 Ответить
 
 