Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей
В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии Игорем Долговым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические отношения и дружбу и выразила обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных украинским чиновником в адресс властей Грузии.
Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран.
По словам посла Украины, он передаст позицию официального Тбилиси в Киев.
"Следует отметить, что глава МИД Грузии также связался со своим украинским коллегой по поводу заявления Михаила Саакашвили, в ходе которого глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию со своим коллегой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии.
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сейчас я за Грузию, хотя и украинец...
поставьте Долгова раком..., и делайте это каждый раз когда Мишка открывает свой рот...
для всего мудрого нарида - кто голосовал и кто нет...
коллективная ответственность нации..
для Истории это похер..
в учебниках по Истории напишут - абсолютным большинством голосов народ Украины выбрал президентом товарища Идиота...
и все..
там же тоже есть "не такие расеяне"
только 86% поддержали нападение на Украину...
Красава...
хорошо написал..
до этого и в страшном сне не подумал бы, что отдам за него свой голос..
Я за Кошулинского был..
а то бы знал что послов Зеля назначает....
значит понравились друг другу..
НУ, так хто - "дурак конченый"?...
Саломе́ Зурабишви́ли
Родилась в семье грузинских политических эмигрантов покинувших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузию в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году . Дед по отцу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Иванович Зурабишвили - входил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 правительство независимой Грузии в https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 и в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 годах .
В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии !!!!!
Саакашвили заявил, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [
Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением.
Что было бы с Грузией при наличии там русских военных баз, мы знаем по Крыму.Был бы референдум о "добровольном воссоединении" Грузии с Россией
может Президент Грузии - адекватный дипломат, а Мишка - дурак ?
МИДу Украины теперь будет много работы, за бред наркомана-Мишико извиняться.
Я був на гучному весіллі грузина з українкою. На цьому весіллі українці з грузинами потоваришували, породичалися...повне взаєморозуміння.
Будьте жорсткі та принципові.
Вимагайте, щоб ваш уголовник замовк. Бажано, ще й вибачився та забрав свої слова назад (але з психопатом-нариком це складно).
Щоразу, як воно знову розтулить пельку і щось вякне, вживайте серйозніших кроків і все нотуйте - потім ще знадобиться: знайдіть статтю у вашому КК.