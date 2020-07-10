За год, который работаю в Киеве, слышала столько абсурдных историй об украинских судах, что иногда мне кажется, что я живу в сериале, - посол Германии Фельдгузен

Немецкие компании чаще всего обращаются в посольство ФРГ в Украине с жалобами на невозможность защитить свои права в украинском суде и проведение судебной реформы является важным условием улучшения инвестиционного климата в Украине.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время онлайн-дискуссии "Председательство Германии в Совете ЕС: чего ждать Украине?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я работаю в Украине уже год, и должен сказать, что все немецкие компании, чаще, чем когда я здесь в последний раз работала, обращаются, чтобы еще улучшить инвестиционный климат. И ваш Президент лично меня просил, чтобы я этим занималась, когда я вручала свои верительные грамоты. Но там есть одна большая помеха - это судебная реформа. Я слышала столько абсурдных историй, как наши немецкие фирмы не могут защитить свои права перед (украинским) судом, что иногда мне кажется, что я где-то в сериале живу, но это действительность", - сказала Фельдгузен.

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Она добавила, что, по ее мнению, вместе с децентрализацией, важность которой Германия оценивает очень высоко, судебная реформа будет самым большим вызовом вообще для Украины.