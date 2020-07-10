РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11992 посетителя онлайн
Новости Правосудие
7 124 50

За год, который работаю в Киеве, слышала столько абсурдных историй об украинских судах, что иногда мне кажется, что я живу в сериале, - посол Германии Фельдгузен

За год, который работаю в Киеве, слышала столько абсурдных историй об украинских судах, что иногда мне кажется, что я живу в сериале, - посол Германии Фельдгузен

Немецкие компании чаще всего обращаются в посольство ФРГ в Украине с жалобами на невозможность защитить свои права в украинском суде и проведение судебной реформы является важным условием улучшения инвестиционного климата в Украине.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время онлайн-дискуссии "Председательство Германии в Совете ЕС: чего ждать Украине?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я работаю в Украине уже год, и должен сказать, что все немецкие компании, чаще, чем когда я здесь в последний раз работала, обращаются, чтобы еще улучшить инвестиционный климат. И ваш Президент лично меня просил, чтобы я этим занималась, когда я вручала свои верительные грамоты. Но там есть одна большая помеха - это судебная реформа. Я слышала столько абсурдных историй, как наши немецкие фирмы не могут защитить свои права перед (украинским) судом, что иногда мне кажется, что я где-то в сериале живу, но это действительность", - сказала Фельдгузен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей

Она добавила, что, по ее мнению, вместе с децентрализацией, важность которой Германия оценивает очень высоко, судебная реформа будет самым большим вызовом вообще для Украины.

Автор: 

Германия (6998) суд (25115) судебная реформа (1802) юстиция (758) Фельдгузен Анка (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Такова "судебная рехформа сывочолого", фрау. Того самого, за которого вы так глотки рвёте.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:32
+12
скройся гниль зеленая
показать весь комментарий
10.07.2020 15:34
+11
Для цього розумні люди їздять з водіями. Що б не сталось, відповідає водій! А ЄС могло б розпочати розслідування та кримінальне переслідування українських суддів, які мають статки та майно незрозумілого походження в країнах ЄС та європейських офшорах! Це б допомогло Україні більше ніж ідіотські заяви послів ЄС!
показать весь комментарий
10.07.2020 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль не где не встряла, хотя бы на машине. Увидела бы в реальности.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:30 Ответить
Для цього розумні люди їздять з водіями. Що б не сталось, відповідає водій! А ЄС могло б розпочати розслідування та кримінальне переслідування українських суддів, які мають статки та майно незрозумілого походження в країнах ЄС та європейських офшорах! Це б допомогло Україні більше ніж ідіотські заяви послів ЄС!
показать весь комментарий
10.07.2020 15:34 Ответить
Такова "судебная рехформа сывочолого", фрау. Того самого, за которого вы так глотки рвёте.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:32 Ответить
скройся гниль зеленая
показать весь комментарий
10.07.2020 15:34 Ответить
" работаю год." зебил эту простую фразу не понимает? твой сцыкло сколько судей за этот год назначил ?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:35 Ответить
И что? Суды за год как-то поменялись?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:44 Ответить
А там есть НАГЛЯДОВИ РАДЫ? Если нет. то надо поставить фрау.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:36 Ответить
"сывочолый" уже больше года как не призидент, но вижу в портки вам гадит регулярно
показать весь комментарий
10.07.2020 15:36 Ответить
"Слышал", "Кажется" ... Але, посол! Ты точно посол в Украине, а не на планете Марс?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:33 Ответить
она дипломат и будет говорить именно в таких выражениях
показать весь комментарий
10.07.2020 15:36 Ответить
Сорян. Не сориентировался сразу. Просто я людей, которым ссут в глаза, а они это божьей россой называют, называю, как бы это по мягче сказать - "не дипломатами".
показать весь комментарий
10.07.2020 15:46 Ответить
Дипломат опирается на сплетни? Что-то новенькое! Бабка в Ахене сказала!
показать весь комментарий
10.07.2020 15:47 Ответить
Кто на что опирается? Похоже тебе к лаврову, у него все совершенно очевидно и не подлежит сомнению.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:14 Ответить
Абсолютно точно госпожа Фельдгузен. А если вы ещё услышите многочисленные истории об СБУ, Прокуратуре, Налоговой и особенно о милиции-полиции, что они вытворяли последние лет 20 и продолжают, то просто не поверили бы. С таким багажом трудновато нам в Европу идти
показать весь комментарий
10.07.2020 15:33 Ответить
Анка, а мы вот все живём в сериале.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:34 Ответить
За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8852
показать весь комментарий
10.07.2020 15:45 Ответить
Да дайте ей уж Чапаева добить!
показать весь комментарий
10.07.2020 15:53 Ответить
Зелохи, помойму немчура в отличие от вас не хочет жить в сериале где Голобородько президент.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:37 Ответить
так ведь так и есть
Украина уже год как живёт в сериале под названии 95й квартал...

что ни день, то зашквар зашкваристей
показать весь комментарий
10.07.2020 15:39 Ответить
А Шмигаль говорить, що за два роки підніме промисловість. Кому вірити?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:39 Ответить
Бог говорит: если будете верить-- сделаю. Шмигаль лишь цитирует..
показать весь комментарий
10.07.2020 15:51 Ответить
Открыла Америку в Украине
показать весь комментарий
10.07.2020 15:41 Ответить
Знай наших, госпожа посол... Так, скорее всего, вся фракция "Врагов народа" думает.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:43 Ответить
https://twitter.com/babaikit Баба і кіт @babaikit

https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit



Відчиняйте! Інвестняня прийшла!

За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9374
показать весь комментарий
10.07.2020 15:47 Ответить
НА переходной период, для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия"... судьи всех инстанций, объединяются как на охоте, - как на охоте на зверя...
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" -
показать весь комментарий
10.07.2020 15:48 Ответить
У вас правильное впечатление, ибо что как не сериал способен обеспечить 95-й квартал?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:50 Ответить
За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2732
показать весь комментарий
10.07.2020 15:56 Ответить
Ну нет. Медведчук тоже бывает.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:00 Ответить
Шах и мат. Не бубочке это на нас поставили крест. Кому нужны одичалые папуасы в центре Европы.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:59 Ответить
Просто украинский Суд живёт в другом государстве и руководствуется своей конституцией и вказивками от очередной власти Украины, а не конституцией Украины.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:00 Ответить
позор страны выходит на международный уровень.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:01 Ответить
мадам, вам не кажется. вся страна живет в сериале
показать весь комментарий
10.07.2020 16:03 Ответить
Если Германия, да и остальные "европейские друзья" Украины сами покрывают и защищают топ-коррупционеров. Когда их судят вы же сами кричите про полiтичнi переслiдування. Чему вы удивляетесь, это поддержанное именно вами ворье проводило 144 рехформы.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:14 Ответить
Немає у нас суду.
Уже років 100 як зник.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:15 Ответить
чому 100 ? в історичні часи його скоріш за все не було взагалі. Нє. можливо до гунської навали був в державі остготів. Але я не дуже розуміюсь на остготах.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:29 Ответить
Какой не осведомлённый посол, неужели она не знает, что ПеПо уже давно все реформы чики-пики и даже больше
показать весь комментарий
10.07.2020 16:17 Ответить
Немцы завуалированно взбадривают Мишу ? Ну нафиг...там и так тот ещё берсерк
показать весь комментарий
10.07.2020 16:45 Ответить
Я кажется знаю как этот сериал называется.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:48 Ответить
Я бы предложил признать нашу несостоятельность и делегировать полномочия судов 2 и 3 инстанции в Евросоюз.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:06 Ответить
А где ж они все харчеваться то будут ?
показать весь комментарий
10.07.2020 18:05 Ответить
на станции Киев-Товарный. разгружать вагоны, там и столовая есть
показать весь комментарий
12.07.2020 10:18 Ответить
"...по ее мнению, вместе с децентрализацией, важность которой Германия оценивает очень высоко..." - оцените эту фразу, затем обратите внимание на то обстоятельство, что портфель министра иностранных дел Германии находится в руках СПД и натяните это всё на голову Шрёдера - выходца из той же партии, тогда вам на многое откроются ваши очи.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:19 Ответить
и?
показать весь комментарий
11.07.2020 00:12 Ответить
...и какое, впрочем, собачье дело третьей стороне до внутреннего устройства Украины? Это зависит от волеизъявления проживающих на этой территории граждан!
показать весь комментарий
11.07.2020 13:09 Ответить
Рада правосуддя ж сказала, щоб Саакашвілі не ліз у їхню незалежність(від правосуддя), бо в них все гаразд. А тут посол теж "лізе". Бідні українські судді, як же їм далі виживати на ті сотні тисяч гривень?
показать весь комментарий
10.07.2020 23:43 Ответить
 
 