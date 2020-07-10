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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике

Сегодня, 10 июля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;

Юлия Ковалв, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Мариковский, народный депутат, "Слуга народа";

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Дмитрий Сахарук, Генеральный директор ДТЭК Энерго;

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Прямое включение бастующих шахтеров.

Они говорят, а решает народ.

Автор: 

Порошенко Петр (19608) прослушка (348) путин владимир (31355) россия (95740) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+6
больше нечего обсуждать?а может политику зелеНой мрази пообсуждаейте?
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10.07.2020 15:34
+5
Сподіваюсь Сцявік Шлюхстер і сьогодні вскукарєкніт:
-можЫте гАварить па украИнски, мы тут все пАнимаем.
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10.07.2020 15:39
+4
ну, наконец-то, наконец-то обсудят звонок преЗЕдента путину с поздравлением Нового года
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10.07.2020 15:39
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треба буде глянуть, з спасітєля України за 70 днів посміятись
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10.07.2020 15:31 Ответить
в 14-му ти де сміявся ?
у жінки під спідницею ?
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10.07.2020 15:51 Ответить
там де тебе не було
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10.07.2020 15:54 Ответить
тоді вгадав !
чи може ти в добробатах воював ?
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10.07.2020 16:00 Ответить
а може брешеш ?
якби воював, то хрєні би не писав !
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10.07.2020 16:08 Ответить
больше нечего обсуждать?а может политику зелеНой мрази пообсуждаейте?
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10.07.2020 15:34 Ответить
а це їм не внюх.
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10.07.2020 15:39 Ответить
Пізно, стара шльондра-3,14дар Савка !
будеш колупати засохле гівенце !

Пятый президент Украины https://nv.ua/ukraine/politics/skandal-sluga-naroda-obvinila-poroshenko-ssylayas-na-kreml-novosti-ukrainy-50098363.html Петр Порошенко не поздравлял российского президента Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу, 10 июля, пишет https://tass.ru/politika/8934389 ТАСС .

«Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», - ответил Песков.
По его словам, он не знает о телефонных разговорах, в которых такие поздравления звучали.
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10.07.2020 15:57 Ответить
а что ты передо мной оправдываешься ?
подумай лучше что будет с тобой. со мной и со страной при ЗЕбилах и самое главное (!!!!)

КТО сможет сейчас (именно сейчас !!) возглавить страну кроме
КИЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ХУНТЫ ?
Кроме Пороха, Пастора, Забродского, Яценюка, Смолия и лругих Патриотов Украины !
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10.07.2020 16:05 Ответить
Ти синій хєрой, чи доколупаться вирішив ? То на путіна зараз підеш, шерлок холмс недорощений.
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10.07.2020 16:09 Ответить
Забыл про Галатея.
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10.07.2020 16:49 Ответить
А с зехейтерами разве можно что-то нормально обсудить?! У вас же на всё один ответ - очередь из говномёта по Зе и иже с ним.
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11.07.2020 00:32 Ответить
Блин, как уже надоели эти собачьи бои между По и Зе. Народ, не пора ли переключить свое внимание на нормальных людей?
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10.07.2020 15:36 Ответить
200%!!! Как только появится нормальный "люд", буду голосовать за него на выборах и только за него! Весь этот непотриб, включая Зозулю с задноприводным- в топку! Мой кандидат- Зеркаль. Но не пустят барыги её на выборы. Да и сама пойдёт ли?.....
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10.07.2020 15:41 Ответить
А я опять за Зозулю. мНЕ ТОЖЕ ПОДНАДОЕЛА. нО ЛУЧШЕ ПОКА НИКОГО НЕТ. зЕРКАЛЬ ДЕВКА ХОРОШАЯ, НО ПРЕЗИДЕНСТВО ПОКА НЕ ПОТЯНЕТ.
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10.07.2020 17:02 Ответить
Потянет. Умная, отличный дипломат, не запачканная, безукоризненная репутация на Западе.... Потянет лучше, чем все предыдущие. А для меня Зозуля теперь - табу. Никогда больше не буду голосовать от безвыходности за всякое Г..., только потому, что "лучше нет". Как за шмарклю во втором туре. Хватит!
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10.07.2020 18:06 Ответить
Так за кого надо было голосовать во втором туре?
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11.07.2020 00:35 Ответить
Зеркаль еще рано. Не фантазируй. Бери синицу в руки, пока журавль не прилетел.
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11.07.2020 10:25 Ответить
Между По и всеми, кто не с По.
Так вернее будет.
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10.07.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/user/425286

хм. чем больше льется грязи на порошенко, тем выше его рейтинг. соответственно у оппонента ниже. порошенко делать ничего не надо для увеличения рейтинга - за него все сделают его оппоненты.
деркач уже предъявлял пленки порошенко-байден, которые оказались гуано. то же будет и с этой фабрикацией.
ЗЫ: надеюсь они обсудят и кто передал материал для этой фальсификации
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10.07.2020 19:23 Ответить
Странно обговаривать "следы", а не СУТЬ разговора. Сколько Ахмэт нынче платит за "обеление" бизнес-партнёра?
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10.07.2020 15:38 Ответить
Суть чого? Того, що не було, зелених брехун?
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10.07.2020 17:23 Ответить
Було, сектант секты пециной росы.
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10.07.2020 18:15 Ответить
Сподіваюсь Сцявік Шлюхстер і сьогодні вскукарєкніт:
-можЫте гАварить па украИнски, мы тут все пАнимаем.
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10.07.2020 15:39 Ответить
ну, наконец-то, наконец-то обсудят звонок преЗЕдента путину с поздравлением Нового года
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10.07.2020 15:39 Ответить
Та не. Они будут обсуждать "ваша ласка, с первомаем" из уст "сывочолого ГЕТЬмана", "патриёта всея Украина".
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10.07.2020 15:43 Ответить
Зебилы в любой кацапский фейк уже верят
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10.07.2020 15:45 Ответить
Во-первых, не все (ДАЛЕКО не все), кто ненавидит барыгу- "зебилы". А во-вторых, верим своим ушам.
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10.07.2020 15:49 Ответить
кто ненавидит барыгу- "зебилы" или "противсіхи", что суть одно и то же -

НЕДОУМКИ против Украины !
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10.07.2020 15:59 Ответить
Бред. Быть против отъявленного коррупционера и, судя по последним записям, предателя- значит быть "против Украины"? Что ты куришь?
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10.07.2020 18:09 Ответить
https://censor.net/user/464377

пруфик на экспертизу "последних записей" в студию. где, такой забористый "план" берешь?!
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10.07.2020 19:18 Ответить
Там не нужна экспертиза, и так слышно, что это прикол от пранкеров.
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11.07.2020 00:41 Ответить
И что ваши уши там слышат? неужели подлинные голоса президентов?!
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11.07.2020 00:39 Ответить
На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у президентських розмовах і в українській енергетиці - Цензор.НЕТ 6671
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10.07.2020 16:50 Ответить
Чому вірять, вони його вигадали і поширюють
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10.07.2020 17:04 Ответить
100 раз обсуждали, что ещё вам нужно услышать?
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11.07.2020 00:37 Ответить
а есть сомнения у дебилов???????????
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10.07.2020 15:41 Ответить
Я тоже обратил внимание, что второй голос на плёнках с Порошенко похож на голос Путина и он с ним разговаривал.
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10.07.2020 16:00 Ответить
Теперь понятно, почему у Шустера реклама цензора.
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10.07.2020 16:00 Ответить
Послушал пленки, було весело. Особо порадовали лирические отступления про первомай,про весну.
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10.07.2020 16:14 Ответить
Ха-ха-ха, не дружбу Путина и Порошенка, а российский след. Спасают провалившегося агента
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10.07.2020 16:56 Ответить
да. ты, прав, деркача надо спасать.
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10.07.2020 19:34 Ответить
 
 