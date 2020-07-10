На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике

Сегодня, 10 июля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;

Юлия Ковалв, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Мариковский, народный депутат, "Слуга народа";

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Дмитрий Сахарук, Генеральный директор ДТЭК Энерго;

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Прямое включение бастующих шахтеров.

Они говорят, а решает народ.