На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике
Сегодня, 10 июля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;
Юлия Ковалв, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Александр Мариковский, народный депутат, "Слуга народа";
Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Дмитрий Сахарук, Генеральный директор ДТЭК Энерго;
Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;
Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.
Прямое включение бастующих шахтеров.
Они говорят, а решает народ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у жінки під спідницею ?
чи може ти в добробатах воював ?
якби воював, то хрєні би не писав !
будеш колупати засохле гівенце !
Пятый президент Украины https://nv.ua/ukraine/politics/skandal-sluga-naroda-obvinila-poroshenko-ssylayas-na-kreml-novosti-ukrainy-50098363.html Петр Порошенко не поздравлял российского президента Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу, 10 июля, пишет https://tass.ru/politika/8934389 ТАСС .
«Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», - ответил Песков.
По его словам, он не знает о телефонных разговорах, в которых такие поздравления звучали.
подумай лучше что будет с тобой. со мной и со страной при ЗЕбилах и самое главное (!!!!)
КТО сможет сейчас (именно сейчас !!) возглавить страну кроме
КИЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ХУНТЫ ?
Кроме Пороха, Пастора, Забродского, Яценюка, Смолия и лругих Патриотов Украины !
Так вернее будет.
хм. чем больше льется грязи на порошенко, тем выше его рейтинг. соответственно у оппонента ниже. порошенко делать ничего не надо для увеличения рейтинга - за него все сделают его оппоненты.
деркач уже предъявлял пленки порошенко-байден, которые оказались гуано. то же будет и с этой фабрикацией.
ЗЫ: надеюсь они обсудят и кто передал материал для этой фальсификации
-можЫте гАварить па украИнски, мы тут все пАнимаем.
НЕДОУМКИ против Украины !
пруфик на экспертизу "последних записей" в студию. где, такой забористый "план" берешь?!