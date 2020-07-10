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По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань

По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань

Четыре новые уголовные производства против пятого Президента Петра Порошенко зарегистрированы по заявлениям олигарха, бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после заседания Печерского суда, который оставил без удовлетворения ходатайство офиса Генпрокурора, Ирина Венедиктова опубликовала очередной "видосик".

"Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования. В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.

"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются Приватбанка", - сообщил адвокат Порошенко.

Игорь Головань отметил, что и в этом случае речь идет о заведомо ложных обвинениях.

"Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная – получается, что наносили вред Приватбанка, разглашая его тайну, то есть сообщая про ПриватБанк правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб его тогдашним акционерам Приватбанка", - отмечает Головань.

"Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом Генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого Президента Украины. И я думаю, всем понятно, что перспектива этих очередных уголовных производств такая же, как была 8 июля в Печерском суде история с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая", - убежден Игорь Головань.

"Мы видели до этого, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, которые касаются Петра Порошенко. Это первый момент, когда Игорь Коломойский вышел лично на арену. У нас наступает новый этап развития всех этих дел. Это прекрасно увязывается со всеми событиями относительно отставки руководства НБУ. Это прекрасно увязывается с судебными процессами по возвращению "Приватбанка" под руководство Коломойского и близких ему людей. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко связанные с действиями на других фронтах", - говорит адвокат Илья Новиков.

В пресс-службе ГБР отметили,что бюро не уполномочено начинать расследование по по заявлениям о совершении преступления нардепом. Это исключительная прерогатива Генпрокурора.

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) Порошенко Петр (19608) Приватбанк (833) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+40
По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 763
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10.07.2020 15:44
+35
бачу пішли з бєніних козирів. мало їм було обісратися, так ще хочуть обригатися
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10.07.2020 15:44
+23
шо,со вложенными тринадцатью баксами непорядок?
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10.07.2020 15:49
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Правила форума Совет форумчан
разворовали вдвоём, а теперь один на другого заявы подаёт?? не справедливо....
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10.07.2020 15:43 Ответить
Таким долбодятлам и отвечать облом. Только в спам.
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10.07.2020 16:19 Ответить
Долбодятлы, такие, как ты, А они уважаемые люди, почти святые, не согласен, приведи различия. А то в спам, это легче всего. Кажется и отвечать то нечего.
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10.07.2020 16:41 Ответить
беню ефенивича никто судить не будет просто грохнут вонючего придурковатого выжившего из ума маланского типа БОЛЬШОГО ВОРИШКУ.... и все никакая охрана не спасет ублюдка от пули никакая...
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10.07.2020 17:26 Ответить
так пороховата по другому не умеет, сцыкливые как начальник ваш
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10.07.2020 17:30 Ответить
Ну "Приват" они вместе украли. Договор простой: -Беня забирает деньги, а Порох банк.
За всё расплачиваются в конечном итоге налогоплательщики.
Но Порох зачем, то нарушил договор и подал на Беню в суд. Хотя до этого было разграблено около сотни банков поменьше по той же схеме и к владельцам банков по-сути ноль претензий. Наверное за откат. Не исключено, что Беня зажал откат.
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10.07.2020 16:43 Ответить
Ты читал, что написал? Когда это Порох забрал себе ПриватБанк? Совсем зеледятлы ипанулись?
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10.07.2020 18:07 Ответить
Что им тулят, то и транслируют. Зечукчи не читателями нанимались.
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10.07.2020 19:40 Ответить
бачу пішли з бєніних козирів. мало їм було обісратися, так ще хочуть обригатися
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10.07.2020 15:44 Ответить
"Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования.
В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.

"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются Приватбанка", - сообщил адвокат Порошенко."

Источник: https://censor.net/n3207416
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10.07.2020 15:44 Ответить
)))
Обычный чИлавек, мафиози Беня.
По версии Венедиктовой.
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10.07.2020 15:45 Ответить
Ну наезд одного мафиози на другого это уже интересно.
Беня много знает, имеет ресурсы и уже макал Пороха на выборах в г..но.
Но раз Порох нихрена не понял, то Беня будет менять методы на более понятные.
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10.07.2020 16:33 Ответить
Лондонские суды признали факты мошенничества мафиози Бени, в США идут расследования по отмыванию ним грязных денег.
Что есть против Пороха?
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10.07.2020 16:35 Ответить
тибя в гавно
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10.07.2020 16:35 Ответить
маланца беню надо отдать в руки правосудия США,там этого засранца вмиг обломают и в тюряге сделают из него женщину
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10.07.2020 16:29 Ответить
Никто его туда не отдаст. Он знает достаточно, чтобы заключить договор с правосудием. Тогда в розыске будет вся украинская политверхушка. А оно им надо?
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10.07.2020 16:49 Ответить
У человека отжали банк, ессно, он недоволен.
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10.07.2020 17:08 Ответить
Не отжали, а отобрали у преступника орудие преступления.
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10.07.2020 17:20 Ответить
бене наступили на бейцы. Дело спасения собственных бейцев - дело рук самого бейцедержателя. Тут ни на кого полагаться нельзя. Беня это, как никто другой, понимает и предпринимает шаги. Но шагать с прижатыми бейцами очень неудобно, а потому представление ожидается превеселым.
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10.07.2020 15:44 Ответить
По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 763
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10.07.2020 15:44 Ответить
Для достовірності, там тільки мавпи з гранатою не вистачає
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10.07.2020 16:59 Ответить
Від цієї "звичайної" людини і йдуть всі звинувачення. Всі інші його ручні песики.
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10.07.2020 15:45 Ответить
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. / Знающие Коломойского называют этого гражданина Израиля человеком по восточному мстительным и злопамятным. Уворованных 8 млрд долларов ему надолго хватит для содержания зеленских-портновых-венедиктовых-аваковых-бакановых.
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10.07.2020 15:46 Ответить
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
Тот редкий случай, когда я с ним согласен.
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10.07.2020 16:50 Ответить
Для такого як ти потрібно ввести автаназію
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10.07.2020 17:01 Ответить
https://censor.net/user/455229 "Для такого як ти потрібно ввести автаназію"

да - да, путем кастрации.
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10.07.2020 17:33 Ответить
При Коломойші порядка в банкі було більше..
Зараз бардак і кидалово..
Рука руку миє..
😁
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10.07.2020 15:46 Ответить
шо,со вложенными тринадцатью баксами непорядок?
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10.07.2020 15:49 Ответить
Він змінить нік на тридцять баксів.
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10.07.2020 15:51 Ответить
Залишилося тільки три трилітрові скляні банки з ＄ і чотири
з €..
Пєчалька, як далі виживати??!
🤔
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10.07.2020 15:54 Ответить
Бєня поділився із 8 млрд баксів?
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10.07.2020 15:57 Ответить
Не з ж професіОнальними фотографами мостів, звісно!
😁
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10.07.2020 15:59 Ответить
А що з того, що я працював у тому числі фотографом? Це мене зганьбило?
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10.07.2020 16:02 Ответить
Треба було в "слуги" піти..
Не втовпився?
Тобі -яка різниця хто хазяїн!
Бувай, дякуне, ти не цікавий!
😁
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10.07.2020 16:10 Ответить
"порядок" при коломойском по версии кацапского бота https://censor.net/user/99878:

В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»(мусорный, дефолт).23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
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10.07.2020 16:27 Ответить
беня з ним поділиться хіба що туалетним папіром.. використаним))
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10.07.2020 16:28 Ответить
Все что нажил непосильным ми**етом.
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10.07.2020 15:55 Ответить
Ай, какой красивый срок светит Бене в Штатах, ну просто красота. А там еще есть два подельника - Моника Нелох и его подружка Баканов. Ай, хорошо.
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10.07.2020 16:17 Ответить
Та пофік!
НЕХАЙ ВСІХ туди, в Гуантанамо, презів бувших та ниніщнього!😁
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10.07.2020 17:02 Ответить
вот зря порхофанаты защищают Петю..

если бы Петя увидел что тюрьма неизбежна он бы замутил путч длинною 5 минут и 3-х автоматных рожков...
чем больше вы его защищаете - тем ближе всеобщий пипец...
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10.07.2020 15:46 Ответить
Не зрозумів, але круто!
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10.07.2020 15:47 Ответить
https://censor.net/user/133794 - ну еще бы ...

это дидактика с диалектикой... + психология...
я еще и не так могу..
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10.07.2020 15:50 Ответить
Оно то так, але прийдеться відповідати, ,або путч бути коротшим чи довшим.
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10.07.2020 15:52 Ответить
кто не рискует - тот не керует..
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10.07.2020 16:13 Ответить
Вибачаюсь що втручуюсь, але як на мене то тут привелюють якісь психіатричні відтінки.
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10.07.2020 16:03 Ответить
Тут вот какое дело: население на одну треть по-прежнему верит в Бубочку; а ещё 20% - в возвращение колбасы по 2.20 и во вторую молодость. Если Порох замутит путч, эти две категории населения ужасно огорчатся на него. А надо - чтобы не на него, а на Бубочку и на ЗаЖоПников. Вот потому Порох не мутит никакого путча. Что бы ни случилось с экономикой дальше - он не при деле.
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10.07.2020 15:51 Ответить
путч длинною 5 минут и 3-х автозаков
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10.07.2020 15:57 Ответить
Объясню почему:
***** сказало, что "Кто угодно, только на Порошенко". Для нас это -- самый весомый аргумент, сильнее аргумента и быть не может! Мы ж ***** верим, он ведь врать не будет! Он ведь Украине только добра желает!
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10.07.2020 16:16 Ответить
...НЕ Порошенко...
Пардон, очепяточка.
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10.07.2020 16:26 Ответить
Потому,что порох тупо повторял все за северным коллегой. И тому стало обидно.
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10.07.2020 16:28 Ответить
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10.07.2020 16:36 Ответить
Ну не успел он обнулиться только..
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10.07.2020 18:05 Ответить
Так от того, защищают на сайтах Порошенко или нет, ничего не зависит.
Если бы эти зелёные придурки умели хоть что-то делать, то уже бы давно придумали, как Порошенко посадить.
Но там такой непрофессионализм и отсутствие квалификации, что они даже сшить хоть какое-нибудь перспективное для суда дело не способны.
А всякие дела за какие-то картины или кадровые назначения кого-то куда-то, это и есть уровень зелёной власти и их судебных органов.
Я думаю, что даже у ненавистников Порошенко, жаждущих его посадки, эта суета может вызвать только раздражение на власть, демонстрирующую свою импотентность.
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10.07.2020 17:52 Ответить
По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6785
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10.07.2020 15:46 Ответить
Коломойша - геть з України !!!
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10.07.2020 15:47 Ответить
Некуда бедному крестьянину податься.
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10.07.2020 15:51 Ответить
Ну, почему, ФБР его заждались.
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10.07.2020 16:12 Ответить
бородатая бабушка нервничает
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10.07.2020 15:48 Ответить
Сразу ЧЕТЫРЕ дела...
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10.07.2020 16:17 Ответить
Если этот "сериал" продолжится дальше, то и Венедиктова не выдержит, уйдёт в отставку. На делах по одному и тому ж человеку можно и "чокнуться". Здоровье дороже.
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10.07.2020 20:48 Ответить
За Приват банк - правильно. А когда всплывут арсеналы с Иловайском, Богданы дефектные и свинарчук? Моряки? гиркин? Прихватизированная арендованая рошен земля? итд!
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10.07.2020 15:48 Ответить
Пока всплыл ты. Арсеналы обещали всплыть папизже.
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10.07.2020 15:49 Ответить
Вы ищете истину или пэпкину задницу?
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10.07.2020 15:53 Ответить
Я ищу разум. И пока его у Вас не нахожу.
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10.07.2020 15:57 Ответить
Важко шукати чорну кішку в темній кімнаті, якщо її там немає.
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10.07.2020 15:59 Ответить
Зеля теж шукав пєпкіну задніцу, а знайшов юлькіну пєрєдніцу. Нею і накрився.
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10.07.2020 16:01 Ответить
Собирать сплетни- удел баб и пэботофф.
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10.07.2020 16:54 Ответить
Да уж кацапа затрындело про задницы,ищи ее у своего обнуленого
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10.07.2020 16:02 Ответить
Всплыл? А он и не тонет.
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10.07.2020 16:04 Ответить
Пеердаёт поправьте пожалуйста. Заранее спасибо
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10.07.2020 15:50 Ответить
Лаптеногий, выпей стекломоя и не звени рогами.
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10.07.2020 15:50 Ответить
І не набридло ж обсиратися зеленому гівнюку...
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10.07.2020 15:51 Ответить
нічого, незабаром беню-свиню з зеленим підсвинком підсмажать або вони втечуть, якщо встигнуть десь в Ізраїль чи в мордор
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10.07.2020 15:55 Ответить
ерунда..миллиардер вальцман все порешает наворованным баблом
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10.07.2020 16:09 Ответить
А, Бене, никто из власти предьяву выдвинуть не хочет.., за спижженые 5,5 лярдов зелени..!?!?
Или беня- табу..!?
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10.07.2020 16:09 Ответить
У США вже висунули фінансове звинувачення.
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10.07.2020 16:12 Ответить
То то и обидно, в США выдвинули, а наши ушлёпки , лижут ему одно место.
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10.07.2020 16:15 Ответить
Низзя, на кофе не позовет.
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10.07.2020 20:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25294854.html Сосна корабельна просунута

Учора нардепша Ганна Скороход приїхала у Миколаїв разом з Арахамією, ходила по цехам, відповідала на важкі запитання.
Важкі запитання до неї з'явилися після того, як вона записала трівожне відео про те, що завод Океан порізано на метал, обанкрочено, азаза. Чому місцеві миколаївці ******* здивувалися, тому що вони бачать прямо протилежну ситуацію, і Океан навпаки, в останні роки поступово оживає.

За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5406

Ви можете спитати - а якого хєра Ганна Скороход раптово стала у нас корабєлом? Де вона бачила в морі кораблі не на конфєтном фантікє?

Відповідаю.

Чоловік Ганни Скороход - росіянин Алякін, знаменитий тим, що він подільник Фукса, з яким вони разом обанкротили російський банк "Пушкіно" і збігли до України.
А Фукс має бізнес-партнера Юсуфова, екс-міністра енергетики РФ. Будував йому в Москві готель "Петро Перший", наприклад.
А Юсуфов - колишній власник завода "Океан", який його банкротив, і зараз досі продовжує спроби рейдерського захоплення.

Отже, у групи російських рейдерів, які віджимають один з небагатьох українських діючих суднобудівних заводів, з'явився новий інструмент - жінка одного з подільників стала депутатом від "Слуги Народу". Потім її вигнали з фракції, але, судячи з того, що сьогодні її супроводжував Арахамія, вигнали понарошку.

Але ми замість того, щоб прямо сказати - ПІШЛИ НА...Й, ВОШІ РОСІЙСЬКІ, -- обговорюємо, чи правду сказала рейдерша у своєму відосіку.
Це печально.

Демсокира https://www.facebook.com/sokyra.party.mykolaiv/posts/2495313170571569 була і там також . Країна лізе по швам, але ми робимо, що можемо усюди, де ми є.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188699878159277&set=a.121417091554233&type=3 Alex Noinets
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10.07.2020 16:21 Ответить
Не без гордости заявил защитник. Работы хватит на 10 лет, а там и пенсия.
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10.07.2020 16:22 Ответить
А нам обязательно знать кто ,чего и как подал в суд на Пепу?
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10.07.2020 16:32 Ответить
А что, писать херню и открывать дела против одного человека можно бесчисленное число раз?
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10.07.2020 16:38 Ответить
чув. адвокатік...чього переживаєш...та на ділах( порох-бєня) ше й твої правнуки собі палаци будувать будуть...
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10.07.2020 16:39 Ответить
На подходе битва экстрасексов (это не ошибка) - так как оба эти корифея уже задрали не один миллион украинцев за их же гроші.
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10.07.2020 17:01 Ответить
Кранты
Вальцману - Мальдивскому.
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1699
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10.07.2020 17:02 Ответить
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8435
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10.07.2020 17:09 Ответить
Рейдер и бандит №1 Коломойский, находящийся под следствием в США и ВБ, подает иски на президента.

Сюр.
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10.07.2020 17:54 Ответить
За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2972
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10.07.2020 17:58 Ответить
Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с Игорем Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.

«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
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10.07.2020 18:00 Ответить
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Венедиктова "Заявление о нарушениях закона Порошенко приходят от простых граждан со всей страны" После этого она открывает четыре дела против Порошенко по заявлениям "простого гражданина Украины" по фамилии Коломойский
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10.07.2020 18:10 Ответить
*****, побільше гімна на дмухалку і потім хай в суді доводить свою невинуватість, це так "па-русскі"...
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10.07.2020 18:57 Ответить
А как вам это, коррупция при поддержке власти.
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10087588-za-najvischoju-cinoju-ukrtatnafta-uklala-drugij-kontrakt-na-postachannja-aviapaliva-dlja-minoboroni.html
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10.07.2020 19:36 Ответить
Зеля сажай усех олигархов..и папу тоже.
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10.07.2020 19:39 Ответить
да...похоже дела совсем плохи у бени израильского....раз засветился сам лично !!!!....пошел ва-банк,хитрожопый старикашка... последняя надежда перед побегом опять на свою родину......подвел его таки его любимый ученик. которого он посадил играть роль президента Украины....не справляется, с возложенными на него беней, обязанностями....пришлось "штирлицу" идти на провал....
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10.07.2020 19:52 Ответить
 
 