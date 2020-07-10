По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань
Четыре новые уголовные производства против пятого Президента Петра Порошенко зарегистрированы по заявлениям олигарха, бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.
Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что после заседания Печерского суда, который оставил без удовлетворения ходатайство офиса Генпрокурора, Ирина Венедиктова опубликовала очередной "видосик".
"Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования. В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.
"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются Приватбанка", - сообщил адвокат Порошенко.
Игорь Головань отметил, что и в этом случае речь идет о заведомо ложных обвинениях.
"Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная – получается, что наносили вред Приватбанка, разглашая его тайну, то есть сообщая про ПриватБанк правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб его тогдашним акционерам Приватбанка", - отмечает Головань.
"Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом Генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого Президента Украины. И я думаю, всем понятно, что перспектива этих очередных уголовных производств такая же, как была 8 июля в Печерском суде история с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая", - убежден Игорь Головань.
"Мы видели до этого, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, которые касаются Петра Порошенко. Это первый момент, когда Игорь Коломойский вышел лично на арену. У нас наступает новый этап развития всех этих дел. Это прекрасно увязывается со всеми событиями относительно отставки руководства НБУ. Это прекрасно увязывается с судебными процессами по возвращению "Приватбанка" под руководство Коломойского и близких ему людей. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко связанные с действиями на других фронтах", - говорит адвокат Илья Новиков.
В пресс-службе ГБР отметили,что бюро не уполномочено начинать расследование по по заявлениям о совершении преступления нардепом. Это исключительная прерогатива Генпрокурора.
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За всё расплачиваются в конечном итоге налогоплательщики.
Но Порох зачем, то нарушил договор и подал на Беню в суд. Хотя до этого было разграблено около сотни банков поменьше по той же схеме и к владельцам банков по-сути ноль претензий. Наверное за откат. Не исключено, что Беня зажал откат.
В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.
"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются Приватбанка", - сообщил адвокат Порошенко."
Источник: https://censor.net/n3207416
Обычный чИлавек, мафиози Беня.
По версии Венедиктовой.
Беня много знает, имеет ресурсы и уже макал Пороха на выборах в г..но.
Но раз Порох нихрена не понял, то Беня будет менять методы на более понятные.
Что есть против Пороха?
Тот редкий случай, когда я с ним согласен.
да - да, путем кастрации.
Зараз бардак і кидалово..
Рука руку миє..
😁
з €..
Пєчалька, як далі виживати??!
🤔
😁
Не втовпився?
Тобі -яка різниця хто хазяїн!
Бувай, дякуне, ти не цікавий!
😁
В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»(мусорный, дефолт).23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
НЕХАЙ ВСІХ туди, в Гуантанамо, презів бувших та ниніщнього!😁
если бы Петя увидел что тюрьма неизбежна он бы замутил путч длинною 5 минут и 3-х автоматных рожков...
чем больше вы его защищаете - тем ближе всеобщий пипец...
это дидактика с диалектикой... + психология...
я еще и не так могу..
***** сказало, что "Кто угодно, только на Порошенко". Для нас это -- самый весомый аргумент, сильнее аргумента и быть не может! Мы ж ***** верим, он ведь врать не будет! Он ведь Украине только добра желает!
Пардон, очепяточка.
Если бы эти зелёные придурки умели хоть что-то делать, то уже бы давно придумали, как Порошенко посадить.
Но там такой непрофессионализм и отсутствие квалификации, что они даже сшить хоть какое-нибудь перспективное для суда дело не способны.
А всякие дела за какие-то картины или кадровые назначения кого-то куда-то, это и есть уровень зелёной власти и их судебных органов.
Я думаю, что даже у ненавистников Порошенко, жаждущих его посадки, эта суета может вызвать только раздражение на власть, демонстрирующую свою импотентность.
Или беня- табу..!?
Учора нардепша Ганна Скороход приїхала у Миколаїв разом з Арахамією, ходила по цехам, відповідала на важкі запитання.
Важкі запитання до неї з'явилися після того, як вона записала трівожне відео про те, що завод Океан порізано на метал, обанкрочено, азаза. Чому місцеві миколаївці ******* здивувалися, тому що вони бачать прямо протилежну ситуацію, і Океан навпаки, в останні роки поступово оживає.
Ви можете спитати - а якого хєра Ганна Скороход раптово стала у нас корабєлом? Де вона бачила в морі кораблі не на конфєтном фантікє?
Відповідаю.
Чоловік Ганни Скороход - росіянин Алякін, знаменитий тим, що він подільник Фукса, з яким вони разом обанкротили російський банк "Пушкіно" і збігли до України.
А Фукс має бізнес-партнера Юсуфова, екс-міністра енергетики РФ. Будував йому в Москві готель "Петро Перший", наприклад.
А Юсуфов - колишній власник завода "Океан", який його банкротив, і зараз досі продовжує спроби рейдерського захоплення.
Отже, у групи російських рейдерів, які віджимають один з небагатьох українських діючих суднобудівних заводів, з'явився новий інструмент - жінка одного з подільників стала депутатом від "Слуги Народу". Потім її вигнали з фракції, але, судячи з того, що сьогодні її супроводжував Арахамія, вигнали понарошку.
Але ми замість того, щоб прямо сказати - ПІШЛИ НА...Й, ВОШІ РОСІЙСЬКІ, -- обговорюємо, чи правду сказала рейдерша у своєму відосіку.
Це печально.
Демсокира https://www.facebook.com/sokyra.party.mykolaiv/posts/2495313170571569 була і там також . Країна лізе по швам, але ми робимо, що можемо усюди, де ми є.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188699878159277&set=a.121417091554233&type=3 Alex Noinets
Вальцману - Мальдивскому.
Сюр.
«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с Игорем Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.
«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
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Венедиктова "Заявление о нарушениях закона Порошенко приходят от простых граждан со всей страны" После этого она открывает четыре дела против Порошенко по заявлениям "простого гражданина Украины" по фамилии Коломойский
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10087588-za-najvischoju-cinoju-ukrtatnafta-uklala-drugij-kontrakt-na-postachannja-aviapaliva-dlja-minoboroni.html