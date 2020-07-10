По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко за ПриватБанк, - адвокат Головань

Четыре новые уголовные производства против пятого Президента Петра Порошенко зарегистрированы по заявлениям олигарха, бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после заседания Печерского суда, который оставил без удовлетворения ходатайство офиса Генпрокурора, Ирина Венедиктова опубликовала очередной "видосик".

"Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования. В тот же вечер Генеральный прокурор Венедиктова как обычно уже выступила с видосиком, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.

"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офисом Генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются Приватбанка", - сообщил адвокат Порошенко.

Игорь Головань отметил, что и в этом случае речь идет о заведомо ложных обвинениях.

"Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная – получается, что наносили вред Приватбанка, разглашая его тайну, то есть сообщая про ПриватБанк правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб его тогдашним акционерам Приватбанка", - отмечает Головань.

"Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом Генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого Президента Украины. И я думаю, всем понятно, что перспектива этих очередных уголовных производств такая же, как была 8 июля в Печерском суде история с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая", - убежден Игорь Головань.

"Мы видели до этого, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, которые касаются Петра Порошенко. Это первый момент, когда Игорь Коломойский вышел лично на арену. У нас наступает новый этап развития всех этих дел. Это прекрасно увязывается со всеми событиями относительно отставки руководства НБУ. Это прекрасно увязывается с судебными процессами по возвращению "Приватбанка" под руководство Коломойского и близких ему людей. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко связанные с действиями на других фронтах", - говорит адвокат Илья Новиков.

В пресс-службе ГБР отметили,что бюро не уполномочено начинать расследование по по заявлениям о совершении преступления нардепом. Это исключительная прерогатива Генпрокурора.