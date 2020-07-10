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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ в деле авиакатастрофы Боинга МН17

Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ в деле авиакатастрофы Боинга МН17

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. Такое решение приняло правительство Нидерландов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства Нидердандов.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников есть и остается высшим приоритетом правительства.

"Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели", - заявил он.

Об этом шаг также проинформирована Совет Безопасности ООН.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

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В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

Автор: 

Нидерланды (1589) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+42
Угу. Не зря же ***** так торопилось с "голосованием" за поправки в московитское конституевище, шо даже в придорожных сортирах пункты для голосования действовали. Теперь в стране-помойке на международное законодательство, а соответственно - на решения любых международных судов, просто плевать. Теперь у них своя, отдельная от Мира, пещера.
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10.07.2020 15:50
+26
Тоді підуть в отказ його рахунки в банках, а дядько свіфт покаже непристойну частину тіла. Думаю - заплатять стільки, скільки скажуть.
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10.07.2020 15:53
+21
Потому что следствие настоящее, с железобетонной доказательной базой, а не фикция, как у нас.
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10.07.2020 16:02
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Кацапам не відвертітись.
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10.07.2020 18:03 Ответить
"Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ" - лучше поздно, чем никогда. Шесть лет неспешного разбирательства очевидного преступления по МН17 - ещё один признак неоправданной терпимости к преступлениям московии. История учит тому, что история ничему не учит. Попытки умиротворения и снисходительного отношения к агрессору на руку только самому агрессору
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10.07.2020 18:27 Ответить
Почему поздно? Так работает правосудие в ЕС , тут нет ничего позднего
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10.07.2020 18:34 Ответить
C рейсом МН17 все ясно , России ни как не отвертеться, но меня интересует почему Украина не подала в суд по правам человека на Россию за сбитый самолёт на Луганском в 2014 году ?
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10.07.2020 18:33 Ответить
Кто докажет что это сбила раисся? Здесь очень все сложно, пока на международном уровне не доказано что раисся страна-агрессор такие иски бесполезны. В будущем, я думаю, они будут.
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10.07.2020 18:39 Ответить
Ну от через 6-ть років і міжнародним трибуналом запахло. Ще 6-ть і ,як на 12-ий після Афгану,-совкові(совіцька окупація)лопнула труба,так і засрашна ********* розвалиться на куски.Скоро "залізний занавіс" зявиться,бо після доказів приналежності ракети та екіпажу "Бука"до раші-обявити рашу спонсором тероризму-що два пальці об косяк.Так що,москалі-готуйтеся всі в асаад.
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11.07.2020 02:18 Ответить
Потому что среди погибших пассажиров никого.с гражданством Украины небыло. Что Украине предъявлять в Европейский суд по правам человека по этому?
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10.07.2020 22:20 Ответить
Казламордых будут пялить, паходу...
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10.07.2020 22:42 Ответить
Це вже буде третій процес, перший кримінальний, родичі проти вчинивших теракт, другий який іде одночасно з першим, родичі проти держави росія, і цей, держава нідерланди проти держави росія. І ще не вечір.
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11.07.2020 02:22 Ответить
вкотре пишу, що цей суд призведе хіба що тільки до якоїсь мінімальної моральної компенсації жертв, бо НІХТО НІКУДИ НЕ СЯДЕ і кацапня ТУПО НЕ ВИЗНАЄ РЕЗУЛЬТАТІВ СУДУ!!!! а ті уроди будуть собі тихо-спокійно існувати дальше в своїх мерзлих болотах.... і навіть гроші навряд чи хтось якісь отримає, як компенсацію! СУМ-ПЕЧАЛЬ...
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11.07.2020 10:20 Ответить
Какой иск против Расии?
А Украина другим занята - оформляется 31-е дело против Порошенко!
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11.07.2020 12:00 Ответить
Что-то эта подача иска в ЕСПЧ Нидерландским правительством - на пятый год после российского преступления - больше похожа не профанацию. Что им мешало это сделать раньше и зачем это делать, когда дело уже в Гааге? Странная игра какая-то, похожая на очередные поддавки с пуйлом. Тем более, что решения ЕСПЧ не имеют почти никакого резонанса и ни к чему, кроме каких-то финансовых санкций не приведет, которые русня, с ее новой обнулённой конституткой, просто не исполнит, если захочет, и забудет.
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11.07.2020 12:18 Ответить
кацапские козлы должны выплатить справедливую компенсацию - миллиард долларов за каждого убитого.
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11.07.2020 13:43 Ответить
Эти международные суды так и решат: сержанту Петрову и лейтенанту Козлову выплатить каждой семье пострадавших по миллиарду долларов. И что? Лишь приравние скрепостана к странам-спонсорам терроризма может подпалить ему хвост. Но это решение не судебное, а политическое, и явно не в стиле рвушихся к власти в США дем парти бидонщиков.
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11.07.2020 14:48 Ответить
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