Позиция РФ напоминает комедийную оперу: мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Выступления постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ напоминают комедийную оперу, слышно "много песен", но "игра не убеждает".

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обсуждение здесь, на Постоянном совете, и позиция моего российского коллеги, напоминает комедийную оперу Бертольта Брехта. Мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра. Мы знаем, Россия думает, что она может спрятаться за занавесом, но мы видим вас", - заявил американский дипломат.

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Он отметил, что Россия продолжает свою дезинформационную кампанию, повторяя надоевший нарратив о том, что "Украина виновата в отсутствии прогресса в Трехсторонней контактной группе".

"Руководство и представители России настаивают на том, чтобы Украина вела прямые переговоры с российскими марионетками, делая вид, что Москва не является участником конфликта, который она начала и продолжает подпитывать", - добавил Гилмор.

Постпред США при ОБСЕ подчеркнул, что Россия, "как подписант Минских договоренностей и сторона конфликта на Донбассе", должна продемонстрировать такое же стремление к миру, как и Украина.

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"Пришло время России положить конец конфликту в Украине, прекратить оккупацию Крыма и вывести свои силы и технику с Востока Украины и Крыма", - заявил Гилмор.