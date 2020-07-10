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Новости Агрессия России против Украины
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Позиция РФ напоминает комедийную оперу: мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Позиция РФ напоминает комедийную оперу: мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Выступления постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ напоминают комедийную оперу, слышно "много песен", но "игра не убеждает".

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обсуждение здесь, на Постоянном совете, и позиция моего российского коллеги, напоминает комедийную оперу Бертольта Брехта. Мы слышим песни снова и снова, но нас не убеждает игра. Мы знаем, Россия думает, что она может спрятаться за занавесом, но мы видим вас", - заявил американский дипломат.

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Он отметил, что Россия продолжает свою дезинформационную кампанию, повторяя надоевший нарратив о том, что "Украина виновата в отсутствии прогресса в Трехсторонней контактной группе".

"Руководство и представители России настаивают на том, чтобы Украина вела прямые переговоры с российскими марионетками, делая вид, что Москва не является участником конфликта, который она начала и продолжает подпитывать", - добавил Гилмор.

Постпред США при ОБСЕ подчеркнул, что Россия, "как подписант Минских договоренностей и сторона конфликта на Донбассе", должна продемонстрировать такое же стремление к миру, как и Украина.

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"Пришло время России положить конец конфликту в Украине, прекратить оккупацию Крыма и вывести свои силы и технику с Востока Украины и Крыма", - заявил Гилмор.

Автор: 

ОБСЕ (4880) россия (95740) США (26901) Гилмор Джеймс (23)


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Топ комментарии
+7
Гра лаптем на балалалайці сидячі на пляшці..
ЛИБРЕТТО - "Шумєл камиш, дєрєвья гнулісь.."
🤗
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10.07.2020 16:06
+5
Ще рік тому (ну трохи більше) ми це чули з вуст Президента України, а зараз тільки від представників міжнародної спільноти... Прогрес, курва! Прямо прорив у зовнішній дипломатії "молодьіх ліц"!
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10.07.2020 16:15
+3
Характерно, что подобные резкие и точные заявления звучат только из США. От наших Европейских "друзей" ничего подобного не слышно.
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10.07.2020 16:16
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Гра лаптем на балалалайці сидячі на пляшці..
ЛИБРЕТТО - "Шумєл камиш, дєрєвья гнулісь.."
🤗
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10.07.2020 16:06 Ответить
Четко и ясно,а наши клоуньі что на то?
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10.07.2020 16:07 Ответить
А наш Петро :"люблю, целую, обнимаю, жму руку".
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10.07.2020 18:21 Ответить
Россия до сих пор является империей, а империям свойственно захватывать территории, если это веселит, веселитесь дальше.
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10.07.2020 16:11 Ответить
скорее недоимперия плюс понты
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10.07.2020 17:40 Ответить
Ще рік тому (ну трохи більше) ми це чули з вуст Президента України, а зараз тільки від представників міжнародної спільноти... Прогрес, курва! Прямо прорив у зовнішній дипломатії "молодьіх ліц"!
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10.07.2020 16:15 Ответить
Соєвий, зрадна зрада на горизонті намалювалась!

Читай: https://korrespondent.net/ukraine/4250555-lavrov-kyev-perecherknul-berlynskye-dohovorennosty Лавров: Киев перечеркнул берлинские договоренности.
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10.07.2020 16:19 Ответить
Жополиз кацапський, ти ще-б, ТУТ, на Путіна послався...
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10.07.2020 16:38 Ответить
Соєва ідіотина, Лавруша пише, що Зеленський зрадив всі домовленності Россєї та Порошенко і бикує проти Росєї.
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10.07.2020 16:41 Ответить
"Соєва ідіотіна" писала в квітні 2019-го, що, "хочеш-не хочеш", а "Клован" буде ЗМУШЕНИЙ продовжувать політику Порошенка... Ви мені рвалися "очі повидряпувать"... Хто виявився правим?... А про Путіна я тобі написав, шоб ти не посилався на тих "авторитетів", що являються "одіозними" для України...
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10.07.2020 16:56 Ответить
Та ні, ідиотина, ти з трусів тут вискакувало, що "клован" здасть Україну, а я тобі ідіоту писав у відповідь, що нічого з твоїх ідіотських мантр не буде.
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10.07.2020 17:33 Ответить
ДОКАЗИ - "на бочку"...
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10.07.2020 17:35 Ответить
Тобто ти тут ніколи в істериці з трусів не вискакував з ідиотизмами типу "зекапітулянт, зрадник" та іншим маразмом вашої секти тупорилих ідіотів?
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10.07.2020 17:43 Ответить
ДОКАЗИ - "на бочку"...
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10.07.2020 17:55 Ответить
Тобто всцялося і "ві всьо врьоті!"?
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10.07.2020 17:57 Ответить
Ні, ти доведи, що я брешу... У мене в архіві є скрини "писанини" деяких, особливо "азартних" "лахтинців"... Коли вони "пасть" роззявляли, я їм рота їхніми словами, і затикав... Давай мої слова... З датами, з "абсуждаємой тємой"... Посперечаємося... А ПОТІМ ... Потім я ТВОЇ "перли" приведу... Ти БАГАТО НАГОВОРИВ... ПОБОРЮКАЄМСЯ???!!!...
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10.07.2020 18:05 Ответить
Ти? Всцялося? згоден... Адже доказів ти не висуваєш...
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10.07.2020 18:42 Ответить
Зелений, а ну назви міжнародні зустрічі свого найвеличнішого за останні пів року, де б його світлість приймала участь і де б обговорювалось ситуація на Донбасі, в Криму та посилення санкцій? (окрім фейсбуку, інстаграму та інших відосиків)
Ну а перемога при голосуванні стосовно Канади? Це ж ПЕРЕМОЖИЩЕ! Так?

До речі, асоціація с ЄС була підписана через скільки років після проведення виборів? А що за цей час зробив найвеличніший?
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10.07.2020 16:46 Ответить
Так я ж і кажу, що зрада зрадна!Позиція РФ нагадує комедійну оперу: ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 5127
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10.07.2020 16:47 Ответить
І де ж там зрада? Коняка белькоче, що Україна не хоче робити те, що хоче московія, а московія взагалі там ні до чого. Що при Пороху, що зара - цю пісню чуємо вже роки...
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10.07.2020 16:54 Ответить
Характерно, что подобные резкие и точные заявления звучат только из США. От наших Европейских "друзей" ничего подобного не слышно.
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10.07.2020 16:16 Ответить
А от украинского Президента слышно?
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10.07.2020 16:24 Ответить
А оно президент? Так, кусок зелёного гавна.
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10.07.2020 16:39 Ответить
Нет в Украине презедента,есть писюнист кремлевский
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10.07.2020 16:40 Ответить
- В чому різниця між Порошенком та Зеленським?
- Порошенко - Президент України… А Зеленський - тимчасове непорозуміння у його кріслі…
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10.07.2020 17:15 Ответить
Хорошо сказано, только США надо больше действий предпринимать в отношении Северного Бантустана.
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10.07.2020 16:35 Ответить
Согласиська с тобой бро ,только полное эмбарго и отключение от всех мировых платежей с арестом активов !!!
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10.07.2020 16:42 Ответить
"Россия думает, что она может спрятаться за занавесом, но мы видим вас" (1) "Руководство и представители России настаивают на том, чтобы Украина вела прямые переговоры с российскими марионетками, делая вид, что Москва не является участником конфликта, который она начала и продолжает подпитывать",(2)
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10.07.2020 17:31 Ответить
 
 