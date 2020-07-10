"Все должны платить налоги": Зеленский выступил в поддержку закона о детенизации АПК
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает доработанный законопроект №3131-д о детенизации производства сельхозпродукции. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области.
Об этом сообщает УНИАН.
"Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из тех законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть. Именно про это закон", – сказал президент.
По словам главы государства, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не затронул обычных селян, которые держат огороды для себя.
Напомним, 9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.
Он предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Это не дополнительный налог, а минимальная сумма налога, которую должен заплатить арендатор. Действие закона касается участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.
Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО – примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно – в течение трех лет: за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й– 3,5% НДО, за 2023-й–4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.
Отметим, что в сумму входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. В случае если сумма налогов в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, арендатор осуществляет доплату разницы в местный бюджет.
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1 Продолжешь наливать
2 Сначала заделаешь дыркиа а потом будешь наливать
Да конечно надо занятся ворами но проблема в том что по нашим законам ворами могут заниматся токо сами воры! как думаешь воры будут себя сажать?!!
Не надо обобщать: далеко не все воры, особенно в новой власти. Многих старых убрали, но не всех, ибо они опытные не только, как воры, но и как чиновники, а всех сразу не заменишь, надо искать баланс между опытными и честными чиновниками. Задача не из лёгких, посмотрим, как новая власть с ней справится.
Причём здесь не облагаемая налогом сумма к сворачиванию сбора налогов пока не переловят всех воров-коррупционеров?! Думать не пробовал?! Ну и где я наврал?!
Далее, какая сумма не облагается в Украине налогом? Скажем, если человек заработал меньше прожиточного минимума или меньше минималки... итд.
Следующий момент, ты говоришь про де-факто, а я спрашивал про де-юре. То, что люди хитрят с налогами я знаю, но не об этом речь.
Налоги в Украине:
1. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% от заработной платы.
2. социальное страхование (единый социальный взнос - ЕСВ) - 22%. Это - отдельная история.
3. военный сбор - 1,5%.
(http://www.ubc.ua/articl_tax1.html )
Откуда 50%? Пенсионеры, которые получают пенсии из Пенсионного фонда Украины или госбюджета налог не платят. В то же время, если размер пенсии превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то налог придется заплатить - 18% от суммы пенсии.
Источник: http://finance.bigmir.net/budget/105119-Podohodnyj-nalog--Za-chto-i-skol-ko-budem-platit-
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а налоги
1 НДС = 20%
2 ЕСВ = 22-35%
3 НДФЛ = 18%
4 Военный = 1.5%
Если пенсионер работает то на него все выше перечисленное вешается не зависимо от его доходов больше они минимума меньше открывай кошелек и плати!!! Сложить сможешь проценты вот и получишь 50%
https://i.factor.ua/law-23/section-100/article-25649/
https://i.factor.ua/law-23/section-100/article-25650/
2. Это не налог, а социальная страховка, ней ты зарабатываешь себе на пенсию, ибо оплачиваешь пенсию другим, чтобы потом и тебе её оплачивали.
3. О нём я сказал
4. О нём я тоже сказал.
-то в тебе суркіси самі круті уклоністи!?
-вони он через жадного баригу навіть не мають коштів щоб футболістам зарплатню платити..))
540 гр це на разі мішок картоплі!
В этом году Украина уже не сможет получить второй транш в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), который ожидался осенью.
Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.
Он отметил, что независимость НБУ была центральной темой новой 5-миллиардной программы stand-by. Вынужденная отставка Якова Смолия с поста главы центробанка и заявления президента Владимира Зеленского о том, какой должна быть денежно-кредитная политике, свидетельствуют, что независимость НБУ сейчас «в руинах», заявил экономист.
По мнению Эша, финансирование от других международных партнеров, например от Евросоюза, «также будет приостановлено до решения вопросов с МВФ».
Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, а и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия замглавы центробанка на второй срок, протестная акция с похоронными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.
«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с [олигархом Игорем] Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.
Он добавил, что, вероятно, «реформы в Украине мертвы».
«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
https://zakusilov.livejournal.com/2944013.html
А от з паїв селюківських ,зелена погань,точно збирається вивернути.Чому б і ні ? Хто їх бунтувати на Київ поведе ? Сидітимуть по норах.
Поэтому получая даже социальное пособие с голоду в Европе не умрёшь.
ЗеДятлы, оно вас даже за баранов не считает, оно вас считает роялью, т.к. оно на вас положило то, чем имитировало игру на рояле.
-от тому твій барига недавно впопихах переписав на синулю ексдепутата 240 тисяч га накраденої земельки..
гектарів(тьху ти) глядачів. ОТо коштує білет на квартал 100 грн (я й безплатно б не пішов) - прикинули, що зал на тисячу місць. от із сто тисяч заплатіть 18 % подоходнього. НЕ подобається подоходній? Ну тоді 20% ПДВ.
-і саме дивне по їх декларуваннях урожайності що в країні стілько мало б вродити за кілька років)))))
-так що мабудь скоро і на комбайнах будуть ставити лічильники як у деяких країнах ставлють..
Я бы не платил клоунам ни копейки ..
Вот пример бабушка у нее 2 пая по 4 Га ..Получает по 20 000 грн за каждый ...Теперь у нее по вот этой лягушачьей бумаге выдурят 10 000 грн ...И так каждый год
Это покруче аферы Южаниной и Порошенка с эвробляхами будет ...Думаю что тут и будет конец клоунской власти и люди с вилами заполнят улицу Банковую
Вот так организовывались голодоморы...
Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі". До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.