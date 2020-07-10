Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов

Конкурс на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу выиграл не участвовавший в нем Олег Уруский.

Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Конкурс на пост (вице-премьер-министра по ОПК. - Ред.) проходил, как обычно, в неповторимом стиле Зеленского. Вначале пост вице-премьер-министра он предложил самому крупному и успешному украинскому специалисту - директору ракетного КБ "Луч" Олегу Коростелеву. Однако Коростелев выдвинул президенту свои условия, при которых он готов заниматься такой работой и добиваться результатов для промышленности. Уговаривать Коростелева и думать над его словами не стали – а устроили конкурс с новыми людьми, кому должность нужна без всяких оговорок", - рассказал Бутусов.

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"В конкурсе участвовали четыре кандидата.

Виктор Попов, владелец частного предприятия "ФЭД", крупнейшего производителя авиационных агрегатов;

Юрий Пащенко, директор завода "Искра" "Укроборонпрома";

Виталий Немилостивый, бывший народный депутат, бывший директор завода имени Малышева, бывший первый заместитель министра промышленности;

Олег Тихонов, сотрудник Офиса президента.

Проводились собеседования, обсуждения, ругань, подковерные войны, все было всерьез, страсти кипели", - рассказал журналист.

"Выиграл в результате кандидат, который... в конкурсе вообще не участвовал! Олег Уруский – бывший глава Государственного космического агентства, директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий. "Прогресстех" имеет серьезные компетенции в авиастроении", - констатировал Бутусов.

Ознакомится с полным текстом статьи Юрия Бутусова "Уруский - вице-премьер по ОПК: победа без конкурса, в стиле Зеленского" можно здесь.