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Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов

Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов

Конкурс на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу выиграл не участвовавший в нем Олег Уруский.

Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Конкурс на пост (вице-премьер-министра по ОПК. - Ред.) проходил, как обычно, в неповторимом стиле Зеленского. Вначале пост вице-премьер-министра он предложил самому крупному и успешному украинскому специалисту - директору ракетного КБ "Луч" Олегу Коростелеву. Однако Коростелев выдвинул президенту свои условия, при которых он готов заниматься такой работой и добиваться результатов для промышленности. Уговаривать Коростелева и думать над его словами не стали – а устроили конкурс с новыми людьми, кому должность нужна без всяких оговорок", - рассказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

"В конкурсе участвовали четыре кандидата.

  • Виктор Попов, владелец частного предприятия "ФЭД", крупнейшего производителя авиационных агрегатов;
  • Юрий Пащенко, директор завода "Искра" "Укроборонпрома";
  • Виталий Немилостивый, бывший народный депутат, бывший директор завода имени Малышева, бывший первый заместитель министра промышленности;
  • Олег Тихонов, сотрудник Офиса президента.

Проводились собеседования, обсуждения, ругань, подковерные войны, все было всерьез, страсти кипели", - рассказал журналист.

"Выиграл в результате кандидат, который... в конкурсе вообще не участвовал! Олег Уруский – бывший глава Государственного космического агентства, директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий. "Прогресстех" имеет серьезные компетенции в авиастроении", - констатировал Бутусов.

Ознакомится с полным текстом статьи Юрия Бутусова "Уруский - вице-премьер по ОПК: победа без конкурса, в стиле Зеленского" можно здесь.

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Бутусов Юрий (4369) ОПК (151) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+24
Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8362
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10.07.2020 16:23
+22
Ну, что, сторонники Зеленского, "ви зробили це разом".
Довольны?
Говорите, при Порошенко была коррупция? Не-е-е-ет, это при Зеленском началась самая что ни на есть настоящая, ничем не обузданная, совершенно бесстыжая коррупция.
Впрочем, вам хоть ссы в глаза - всё божья роса. Идите, пересмотрите сериал про Голобородько и "Сватов".
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10.07.2020 16:30
+20
ПреЗЕдент обещал, что его избиратели будут в интернете выбирать чиновников...вот кто-то и выбрал....Ермак с Тимошенко, например...
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10.07.2020 16:24
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Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8362
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10.07.2020 16:23 Ответить
згадалося, як шмаркля рясно ссяв в очы зебілам, пропонуючі їм "самостоятельно выбирать на должности" А по факту - не тільки нассяв на *******, а же клав на них.. просто - клав))

https://www.youtube.com/watch?v=aTSg_Wzi28Q

Зеленський закликав виборців самостійно обрати кандидатів на ключові посади
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10.07.2020 16:44 Ответить
ПреЗЕдент обещал, что его избиратели будут в интернете выбирать чиновников...вот кто-то и выбрал....Ермак с Тимошенко, например...
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10.07.2020 16:24 Ответить
По договоренности с каким-то олигархом и за очень неплохие бабки.
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10.07.2020 16:31 Ответить
ОЛИГАРХАТ -это злейшее зло для украинцев и Украины. Олигархические ставленники работают на олигархат и его интересы, под вывеской "слуги народа" скрывается волк в овечьей шкуре у которого роги сатаны.
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10.07.2020 16:57 Ответить
Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 363
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10.07.2020 16:52 Ответить
Стиль Коломойского
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10.07.2020 16:25 Ответить
Конкурс на посаду віцепрем'єра з ОПК проходив у неповторному стилі Зеленського: виграв Уруський, який не брав у ньому участі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 535
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10.07.2020 17:21 Ответить
Почему-то вспомнилось:
"Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!"
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10.07.2020 16:25 Ответить
Ясен пень , конкурс то клоунский , чисто для зебилов, авось поверят )) хотя там все у них - божья сроса😁😁😉
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10.07.2020 16:25 Ответить
это просто замечательно.....
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10.07.2020 16:26 Ответить
Справжній конкурс мабуть був у Єрмака просто... Точніше, аукціон!
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10.07.2020 16:26 Ответить
Духовный лидер отжигает Шо ни день, то именины сердца
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10.07.2020 16:30 Ответить
Ну, что, сторонники Зеленского, "ви зробили це разом".
Довольны?
Говорите, при Порошенко была коррупция? Не-е-е-ет, это при Зеленском началась самая что ни на есть настоящая, ничем не обузданная, совершенно бесстыжая коррупция.
Впрочем, вам хоть ссы в глаза - всё божья роса. Идите, пересмотрите сериал про Голобородько и "Сватов".
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10.07.2020 16:30 Ответить
Большая Струйка мочи с каждым днем становится мощнее.

Если всю мочу собрать
Ловко и умело
Можно солнце обоссать
Вот бы зашипело! (с)

Зеленые, вы еще не захлебнулись?
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10.07.2020 16:49 Ответить
Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6115
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10.07.2020 16:54 Ответить
Спасибі довбням з прибамбасом за президента ґондураса (с)
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10.07.2020 16:30 Ответить
Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3538
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10.07.2020 16:55 Ответить
Правильно, поки ідіоти обговорюють фейк деркача, зеленський протягує кацапів в управління державою . " ... директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий"
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10.07.2020 16:32 Ответить
Оттого я и допытывался его болельщиков, что именно в свое время заканчивал этот специалист из правительства Януковича и почему его уволил Ющенко.
В Киеве было куча открытых военных вузов - типо танковое, сухопутное, квирту.
Были полузакрытые, куда требовалась рекомендация - типо военно-морского политического.
А этот кадр из закрытого, размещенного в городке штаба кво, явно готовящего специалистов радиоэлектронной разведки.
Отсюда и его связи с Россией, не исключаю, что и с ФСБ.
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10.07.2020 16:34 Ответить
Помню, Гриценко сразу после выборов президента призывал, чтобы немедленно закрыли границу, а то Порошенко сбежит.
Неужели бубочка надеется сразу скрыться из страны после выборов?
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10.07.2020 16:35 Ответить
Почему без конкурса, да, потому, что фамилия подходящая....
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10.07.2020 16:36 Ответить
Да какая разница! (С) Зеленский
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10.07.2020 16:38 Ответить
И самое главное никакой коррупции и даже звоночка не было так зебилы
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10.07.2020 16:38 Ответить
***** бессмертен!
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10.07.2020 16:40 Ответить
Когда уже эту гниду повесят!
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10.07.2020 16:41 Ответить
Тю, и шо?
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10.07.2020 16:42 Ответить
Не болтайте глупостей, про Уруского давно говорили как кандидата.
=========

Специально созданный номинационный комитет будет заниматься отбором кандидатур на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.
В комитет вошли:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр обороны Андрей Таран;
- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;
- глава парламентского комитета (не сообщается, какого именно, - ред.).
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10.07.2020 16:42 Ответить
шмаркля рясно ссяв в очы зебілам, пропонуючі їм "самостоятельно выбирать на должности" А по факту - не тільки нассяв на *******, а же клав на них.. просто - клав))

https://www.youtube.com/watch?v=aTSg_Wzi28Q
Зеленський закликав виборців самостійно обрати кандидатів на ключові посади
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10.07.2020 16:46 Ответить
Специально созданный номинационный комитет будет заниматься отбором кандидатур на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.

===== Где написано про конкурс?
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10.07.2020 17:06 Ответить
Неправильно:"Не болтайте глупостей..." Правильно:"Не болтайте глупостями, не вываливайте дурака".
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10.07.2020 16:51 Ответить
https://dengi.informator.ua/2019/12/03/professional-i-grazhdanin-rossii-kto-budet-proektirovat-aerodrom-v-dnepre/ По данным сайта Министерства юстиции, фирма «ПРОГРЕССТЕХ-УКРАЇНА» зарегистрирована более 12 лет назад. Ее руководителем является Андрей Фиалковский, а учредителем - кипрская офшорная компания PROGRESSTECHGROUP LTD, которая ранее называлась SOLVINGOS SERVICES LIMITED. Конечным бенефициаром (выгодополучателем) является гражданин Российской Федерации Владимир Кульчицкий.

В 2002 году Кульчицкий был избран академиком Академии военных наук, является профессором, доктором технических наук, заслуженным работником транспорта Российской Федерации.
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10.07.2020 16:42 Ответить
Одесситы о "Соснах народа"...


https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим


Одеса! Питання, стосовно народних депутатів!

https://twitter.com/i/status/1281285866003070977 https://twitter.com/i/status/1281285866003070977
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10.07.2020 16:44 Ответить
Подумаешь, там вон фсбшные агенты записи на коленки клепают, а сепарня их разносит вот это да, а тут делов то)))
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10.07.2020 16:44 Ответить
Ну и кто из приличных людей в Украине захочет участвовать в конкурсах имени Зеленского ?
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10.07.2020 16:46 Ответить
Что еще должен сделать шут, что бы украинцы прозрели?
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10.07.2020 16:50 Ответить
Українці і не сліпли.
То дебіли малороси і манкурти.
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10.07.2020 17:01 Ответить
Биография
Олег Уруский - доктор технических наук, профессор. Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие должности на предприятиях и в объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения.https://t.me/the_page_media
Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2043Присоединяйтесь к нам в Telegram!
В 2005-2006 гг. был первым заместителем министра промышленной политики.
Также Уруский руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров.
Перед тем как занять пост председателя Госкосмического агентства, Уруский был заместителем гендиректора «Укроборонпрома».
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина».Бизнес Уруского
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
Контекст. Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть https://thepage.ua/news/vice-premer-po-promyshlennoj-politike-poyavitsya-v-pravitelstve определена уже через неделю.
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10.07.2020 16:51 Ответить
Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6603
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10.07.2020 16:57 Ответить
https://twitter.com/sashkof2

https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko



Зеленський буде першим президентом України, який піде до в'язниці, він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній - Володимир Омелян



https://twitter.com/i/status/1280706055220183040 https://twitter.com/i/status/1280706055220183040
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10.07.2020 16:57 Ответить
Одкровення - вони такі.
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10.07.2020 16:59 Ответить
Чому саме москалі на ключеві вирішальні і силові???
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10.07.2020 17:10 Ответить
Неповторний стиль зеленського точніше назвати протизаконним. Бо він це сприйме за комплімент.
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10.07.2020 17:13 Ответить
ни дня без нае---лова
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10.07.2020 17:14 Ответить
Это говорит о том, что у Зеленского фактически нет собственно мнения особенно в кадровом вопросе, как впрочем и в других вопросах, за него все время решает кто-то другой с явно антиукраинским направлением мыслей.
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10.07.2020 21:47 Ответить
Горбулін поганого не порадить.
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11.07.2020 09:42 Ответить
Шановні! Уруський справжній українець, як і його рідні. Нее видумуйте дурниць, якщо не знаєте.
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11.07.2020 09:44 Ответить
 
 