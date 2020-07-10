Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов
Конкурс на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу выиграл не участвовавший в нем Олег Уруский.
Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Конкурс на пост (вице-премьер-министра по ОПК. - Ред.) проходил, как обычно, в неповторимом стиле Зеленского. Вначале пост вице-премьер-министра он предложил самому крупному и успешному украинскому специалисту - директору ракетного КБ "Луч" Олегу Коростелеву. Однако Коростелев выдвинул президенту свои условия, при которых он готов заниматься такой работой и добиваться результатов для промышленности. Уговаривать Коростелева и думать над его словами не стали – а устроили конкурс с новыми людьми, кому должность нужна без всяких оговорок", - рассказал Бутусов.
"В конкурсе участвовали четыре кандидата.
- Виктор Попов, владелец частного предприятия "ФЭД", крупнейшего производителя авиационных агрегатов;
- Юрий Пащенко, директор завода "Искра" "Укроборонпрома";
- Виталий Немилостивый, бывший народный депутат, бывший директор завода имени Малышева, бывший первый заместитель министра промышленности;
- Олег Тихонов, сотрудник Офиса президента.
Проводились собеседования, обсуждения, ругань, подковерные войны, все было всерьез, страсти кипели", - рассказал журналист.
"Выиграл в результате кандидат, который... в конкурсе вообще не участвовал! Олег Уруский – бывший глава Государственного космического агентства, директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий. "Прогресстех" имеет серьезные компетенции в авиастроении", - констатировал Бутусов.
Ознакомится с полным текстом статьи Юрия Бутусова "Уруский - вице-премьер по ОПК: победа без конкурса, в стиле Зеленского" можно здесь.
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https://www.youtube.com/watch?v=aTSg_Wzi28Q
Зеленський закликав виборців самостійно обрати кандидатів на ключові посади
"Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!"
Довольны?
Говорите, при Порошенко была коррупция? Не-е-е-ет, это при Зеленском началась самая что ни на есть настоящая, ничем не обузданная, совершенно бесстыжая коррупция.
Впрочем, вам хоть ссы в глаза - всё божья роса. Идите, пересмотрите сериал про Голобородько и "Сватов".
Если всю мочу собрать
Ловко и умело
Можно солнце обоссать
Вот бы зашипело! (с)
Зеленые, вы еще не захлебнулись?
В Киеве было куча открытых военных вузов - типо танковое, сухопутное, квирту.
Были полузакрытые, куда требовалась рекомендация - типо военно-морского политического.
А этот кадр из закрытого, размещенного в городке штаба кво, явно готовящего специалистов радиоэлектронной разведки.
Отсюда и его связи с Россией, не исключаю, что и с ФСБ.
Неужели бубочка надеется сразу скрыться из страны после выборов?
=========
Специально созданный номинационный комитет будет заниматься отбором кандидатур на должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.
В комитет вошли:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр обороны Андрей Таран;
- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;
- глава парламентского комитета (не сообщается, какого именно, - ред.).
https://www.youtube.com/watch?v=aTSg_Wzi28Q
Зеленський закликав виборців самостійно обрати кандидатів на ключові посади
Об этом сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255179/ Украинскую правду.
===== Где написано про конкурс?
В 2002 году Кульчицкий был избран академиком Академии военных наук, является профессором, доктором технических наук, заслуженным работником транспорта Российской Федерации.
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим
Одеса! Питання, стосовно народних депутатів!
https://twitter.com/i/status/1281285866003070977 https://twitter.com/i/status/1281285866003070977
То дебіли малороси і манкурти.
Олег Уруский - доктор технических наук, профессор. Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие должности на предприятиях и в объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения.https://t.me/the_page_media
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В 2005-2006 гг. был первым заместителем министра промышленной политики.
Также Уруский руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров.
Перед тем как занять пост председателя Госкосмического агентства, Уруский был заместителем гендиректора «Укроборонпрома».
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина».Бизнес Уруского
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
Контекст. Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть https://thepage.ua/news/vice-premer-po-promyshlennoj-politike-poyavitsya-v-pravitelstve определена уже через неделю.
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko
Зеленський буде першим президентом України, який піде до в'язниці, він вже стільки накоїв порушень і так покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов, а власне - українська в' язниця та довгий термін перебування в ній - Володимир Омелян
https://twitter.com/i/status/1280706055220183040 https://twitter.com/i/status/1280706055220183040