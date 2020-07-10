Террористы обстреляли наши позиции под Новолуганским - ранено двое воинов, - штаб ООС

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганское. Противник применил миномет калибра 82 мм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинский воинам было предоставлена надлежащая первая медицинская помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Русские захватчики целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ".

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