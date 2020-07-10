Сигареты, смартфоны и наркотики - лидеры контрабанды в первом полугодии 2020, - Гостаможслужба. ИНФОГРАФИКА

За первые шесть месяцев текущего года сотрудники таможни обнаружили и прекратили 7,2 тыс. нарушений таможенных правил, общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Самым резонансным случаем стало обнаружение Закарпатской таможней попытки ввоза с сокрытием от таможенного контроля мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн. грн.

Также частыми были попытки незаконного перемещения табачных изделий. За первое полугодие таможнями Гостаможслужбы предотвращено 390 таких попыток. Из незаконного оборота изъято 22,3 млн. штук сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 млн. грн. Кроме того, изъято почти 500 кг незаконно перемещенного табака стоимостью свыше 500 тыс. грн.

Наибольшим фактом незаконного перемещения сигарет стало обнаружение в Одесском порту. Тогда таможенники пресекли попытку перемещения 750 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.

В течение января - июня 2020 таможнями Гостаможслужбы выявлено 303 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Крупнейшей партией стал случай незаконного перемещения наркотических средств в морском порту "Южный", где обнаружили 31,5 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке составляет более 100 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции. ФОТОрепортаж