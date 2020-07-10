РУС
По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собора статуса музея.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Таким образом, турецкое правительство получило законную возможность изменить статус Айя-Софии из музея в мечеть.

Напомним, Собор Святой Софии был построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор изменил свой статус на  мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафы Кемале Ататюрка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ежегодно ставит вопрос о преобразовании музея Айя-София в мечеть. Однако в 2020 году ситуация со Святой Софией обострилась.

Турецкий президент заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" президенту США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

За сохранение статус-кво действующего музея высказались Российская Федерация, Соединенные Штаты, Греция и Франция.

В ЮНЕСКО заявили, что Святая София включена в список наследия как музей и его статус должен остаться неизменным. Греция, в свою очередь, называет оскорблением как христиан, так и международного сообщества в целом идею превратить собор из музея в мечеть.

Релігійні фанатики не змінилися з прадавніх часів.
Спочатку християни знищували спадщину давніх Греків, Римлян, Старослов'янську культуру, потім мусульмани знищували те що недонищене християнами.
А потім людина зухвало до назви свого виду ставить слово "сапієнс".
10.07.2020 17:00 Ответить
Ждет пока гундяйка некошерной мацой подавится
10.07.2020 17:35 Ответить
Свиня !
10.07.2020 17:04 Ответить
Релігійні фанатики не змінилися з прадавніх часів.
Спочатку християни знищували спадщину давніх Греків, Римлян, Старослов'янську культуру, потім мусульмани знищували те що недонищене християнами.
А потім людина зухвало до назви свого виду ставить слово "сапієнс".
10.07.2020 17:00 Ответить
Одни фанатики строят «святыни», другие - их ломают и строят/ переделывают в свои «святыни». Абсолютно все говорят, что они за мир, но убивают и грабят с именем своего Бога на устах...
Жаба и гадюка как они есть.
10.07.2020 17:42 Ответить
правильно - должен быть не человек разумный - а умное животное - dolor animalis
10.07.2020 20:00 Ответить
Слід християнам скинутись і викупити(((
10.07.2020 17:01 Ответить
если глянут в Основу то турки там появились через 500 лет после того как тысячи лет там жили проотцы ХРИСТИАНСТВА.... турки нарывыаются на большой проблемка...
10.07.2020 17:23 Ответить
Свиня !
10.07.2020 17:04 Ответить
ще не стало. остаточне право за ердоганом. саме указ президента визначає статус. вони лише підтвердили це
10.07.2020 17:06 Ответить
Турецкий президент заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" президенту США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.Источник: https://censor.net/n3207439

Вот уж кому плевать на Айю-Софию, так это как раз Рыжему. Это Эрдоган таким образом издевается над московией. Но тут он умудрился оскорбить вообще всех Православных. Политические игрушки с религией никогда и никого до добра не доводили, будь ты хоть фюрер русни, хоть турецкий султан.
10.07.2020 17:12 Ответить
христиан вообще - не православных, собор построен в 6 веке а православие возникло в 1254г
показать весь комментарий
10.07.2020 20:03 Ответить
Віра живе не в храмі, а в душі того, хто дійсно вірить! А в будівлях (храмах, мечетях, синагогах, пагодах і де там ще) живуть служники релігії (вони ж хазяєви пастви), що заробляють на цьому. Рідко де стрінеш таку будівлю, де дійсно живе Творець.
10.07.2020 17:13 Ответить
До чого тут християнська Софія?Нехай Ердоган синагогу перетворить в мечеть,якщо вже на те пішло.Була набагато кращої думки про Ердогана.Так бездумно псувати відносини з християнським світом!
10.07.2020 17:24 Ответить
а шо Константинопольский патриарх молчит... Он ведь такая авторитетная личность...
10.07.2020 17:32 Ответить
Ждет пока гундяйка некошерной мацой подавится
10.07.2020 17:35 Ответить
А что он скажет? Находится в Турции, Турцией контролируется. Сейчас он рот откроет - ему это так аукнется.
показать весь комментарий
С чего ты взял что молчит? По Раше-ТВ об этом не говорят?
показать весь комментарий
Ви просто не в курсі. Вселенський патріарх раніше, своєчасно та аргументовано виступив проти цієї спланованої та анонсованої дії. Про це і Цензор інформував. Очевидно, що Ердоган свої вудила закусив і робить своє.
показать весь комментарий
О то вже кондоми......
10.07.2020 17:37 Ответить
Ну все, кацапы изойдут на гавно! Это же они планировали захватить проливы и "софию", чтоб объявить ее главным "вселенским храмом", а пахана РПЦ - "вселенским патриархом"! Война между паРашкой и Турцией неизбежна (членство НАТО "побоку")! Не будет европейцы "рвать жопу" за турков (Анжелка Меркель уже это озвучила)!
10.07.2020 17:41 Ответить
Они там на болотах уже неделю воют.
10.07.2020 17:45 Ответить
И тут я вспомнил про Киево-Печерскую лавру. С чего бы вдруг....
10.07.2020 17:44 Ответить
Великая Порта медленно но верно превращается в страну изгой.Диктаторы любую страну доведут до ручки.
10.07.2020 17:52 Ответить
Это ты про Немытую Орду и Нулевого Вовку?
10.07.2020 17:59 Ответить
Украина должна признать Голанские высоты частью Израиля.
10.07.2020 18:19 Ответить
Напрасно!
10.07.2020 18:21 Ответить
Практично всі туристичні реліквії Туреччини мають або християнське або грецьке походження. Ну крім чудової природи, але ж природу теж не турки створювали. Турки працелюбна нація але от з туристичними принадами їм не повезло. Ну все не їми робилось. Так що, зробивши з музея мечеть, вони тільки унаочнили той факт що автохтони Малої Азії, які започаткували там культуру (тай Гьобеклі Тепе теж) явно не османами були.
10.07.2020 18:42 Ответить
Посеред Дубая всього 50 років тому місцеві хлопці срали стоячі як верблюди...
10.07.2020 18:50 Ответить
правильно зробили сракославіє не релігія а секта окупантів...
10.07.2020 18:56 Ответить
Фрескам, мозаїкам та інш. зображенням людей і тварин в соборі капець. В ісламі не дозволено зображати людей і тварин.
10.07.2020 19:10 Ответить
Було б непогано, якби кілька європейських країн, де мусульмани вже встигли набудувати мечетей, перетворили частину цих мечетей на музеї.
10.07.2020 19:20 Ответить
 
 