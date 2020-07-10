По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собора статуса музея.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN Turk.
Таким образом, турецкое правительство получило законную возможность изменить статус Айя-Софии из музея в мечеть.
Напомним, Собор Святой Софии был построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор изменил свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафы Кемале Ататюрка.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ежегодно ставит вопрос о преобразовании музея Айя-София в мечеть. Однако в 2020 году ситуация со Святой Софией обострилась.
Турецкий президент заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" президенту США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
За сохранение статус-кво действующего музея высказались Российская Федерация, Соединенные Штаты, Греция и Франция.
В ЮНЕСКО заявили, что Святая София включена в список наследия как музей и его статус должен остаться неизменным. Греция, в свою очередь, называет оскорблением как христиан, так и международного сообщества в целом идею превратить собор из музея в мечеть.
Спочатку християни знищували спадщину давніх Греків, Римлян, Старослов'янську культуру, потім мусульмани знищували те що недонищене християнами.
А потім людина зухвало до назви свого виду ставить слово "сапієнс".
Жаба и гадюка как они есть.
Вот уж кому плевать на Айю-Софию, так это как раз Рыжему. Это Эрдоган таким образом издевается над московией. Но тут он умудрился оскорбить вообще всех Православных. Политические игрушки с религией никогда и никого до добра не доводили, будь ты хоть фюрер русни, хоть турецкий султан.