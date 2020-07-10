По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собора статуса музея.

об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Таким образом, турецкое правительство получило законную возможность изменить статус Айя-Софии из музея в мечеть.

Напомним, Собор Святой Софии был построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор изменил свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафы Кемале Ататюрка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ежегодно ставит вопрос о преобразовании музея Айя-София в мечеть. Однако в 2020 году ситуация со Святой Софией обострилась.

Турецкий президент заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" президенту США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

За сохранение статус-кво действующего музея высказались Российская Федерация, Соединенные Штаты, Греция и Франция.

В ЮНЕСКО заявили, что Святая София включена в список наследия как музей и его статус должен остаться неизменным. Греция, в свою очередь, называет оскорблением как христиан, так и международного сообщества в целом идею превратить собор из музея в мечеть.

