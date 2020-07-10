Трем семьям медиков, погибших от COVID-19, в ближайшие дни выплатят 1,5 млн грн компенсации, - Минсоцполитики

Правительством принято решение об отделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Указанные средства Министерством направлены на счет Фонда социального страхования Украины для выплаты одноразового пособия членам семей медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

"На сегодня в Фонд поступила информация о 7 подтвержденных случаях острого профессионального заболевания медиков при исполнении обязанностей вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

В течение 1-2 "банковских дней" трем семьям умерших от коронавируса медицинских работников, документы от которых в полном объеме поступили в Фонд будет выплачено по 1 млн 576,5 тыс. гривен гарантированной государством помощи.

Другим 4 семьям такая помощь будет выплачена в ближайшее время после получения всех необходимых документов. Сейчас специалистами Фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат.

