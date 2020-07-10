РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости
1 069 3

Трем семьям медиков, погибших от COVID-19, в ближайшие дни выплатят 1,5 млн грн компенсации, - Минсоцполитики

Трем семьям медиков, погибших от COVID-19, в ближайшие дни выплатят 1,5 млн грн компенсации, - Минсоцполитики

Правительством принято решение об отделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Указанные средства Министерством направлены на счет Фонда социального страхования Украины для выплаты одноразового пособия членам семей медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

"На сегодня в Фонд поступила информация о 7 подтвержденных случаях острого профессионального заболевания медиков при исполнении обязанностей вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

В течение 1-2 "банковских дней" трем семьям умерших от коронавируса медицинских работников, документы от которых в полном объеме поступили в Фонд будет выплачено по 1 млн 576,5 тыс. гривен гарантированной государством помощи.

Другим 4 семьям такая помощь будет выплачена в ближайшее время после получения всех необходимых документов. Сейчас специалистами Фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат.

Также читайте: Роженица умерла, а здоровью ее ребенка был нанесен непоправимый ущерб: спустя два года четырем врачам на Львовщине сообщили о подозрении

Автор: 

компенсации (484) смерть (9284) врачи (1525) Министерство социальной политики (884)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
печально, но хорошо , хоть выплатят
показать весь комментарий
10.07.2020 17:10 Ответить
а я не уверен что выплатят... очередное бла-бла-бла
показать весь комментарий
10.07.2020 17:15 Ответить
Вот когда выплатите тогда и обьявите. Похоже на очередное кидалово. Умеют запускать дурочку, друг на друга валить,,Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы,,
показать весь комментарий
10.07.2020 17:35 Ответить
 
 