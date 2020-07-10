Замначальника Управления патрульной полиции на Черкасщине требовал от коллеги $500 за непривлечение к дисциплинарной ответственности, - прокуратура (исправлено)

В Черкасской области заместителю руководителя Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении про вымогательство 500 долларов взятки от сотрудника Управления патрульной полиции в Черкасской области в обмен за непривлечение его к дисциплинарной ответственности в соответствии с результатами проведенной служебной проверки.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщет пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Собрано достаточно доказательств, на основании которых 10 июля 2020 года одному из руководителей Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у одного из сотрудников Управления патрульной полиции в Черкасской области неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности согласно результатам проведенной служебной проверки.

В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области сообщила Цензор.НЕТ, что подозрение вручено заместителю начальника Управления патрульной полиции в Черкасской области.