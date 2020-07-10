Контрразведка СБУ прекратила провокацию в Закарпатье, направленную на нарушение территориальной целостности страны. ВИДЕО

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст.110 УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирование следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".