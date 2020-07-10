РУС
Новости
Контрразведка СБУ прекратила провокацию в Закарпатье, направленную на нарушение территориальной целостности страны. ВИДЕО

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст.110 УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирование следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

история (2020) СБУ (20311) сепаратизм (11311) Закарпатская область (2653)
Топ комментарии
А та "бикота" не читала Заключний акт Хельсінкі? Там, в 1975 році, Угорщина підписала акт про непорушність кордонів... Так що їх будуть "драть" не тільки по українських законах, а і по міжнародних... А якщо "випливе", що там угорська влада "носик помочила", то у Сійярто виникнуть проблеми...
10.07.2020 17:48 Ответить
Венгрия хочет чтобы ее исключили из НАТО за территориальный конфликт с Украиной?
10.07.2020 17:55 Ответить
Провокація від пройдохи Шухрича зазнала провального краху.
10.07.2020 18:18 Ответить
Это бумажки, по которым мАдярский район в Закарпатье укрупнили?
10.07.2020 17:46 Ответить
10.07.2020 17:48 Ответить
10.07.2020 18:18 Ответить
Шуфрича ли.
10.07.2020 22:05 Ответить
Венгрию обвинили в "тихой гибридной войне" против Украины: "Скупает земли на Закарпатье.

Венгрия начала активно финансировать программы по закупке украинских земель на Закарпатье.
украинский блогер Тимофей Гольц обвинил Венгрию в ведении против Украины тихой "гибридной войны". Гольц считает, что сигналы крайне тревожны и реакция властей Украины на поведение Венгрии должна быть очень жесткой.

Удивительным образом цели и задачи угорцев и россиян. Будапешт по примеру Москвы хочет получить "реванш", восстановив контроль над землями.
"Венгрия в погоне за былым величием проводит против нашего государства… "гибридную" войну, только без военной составляющей", - считает Гольц.
Параллельно с этим Будапешт, с его слов, начал активно финансировать программы по приобретению сельскохозяйственных земель на Закарпатье. Делается это через фонд им. Габора Бетлена и непосредственно Министерство аграрной политики Венгрии.
Кроме того, страна раздает на Закарпатье украинцам свои паспорта, а также усиливает влияние в регионе финансированием проектов в образовании, культуре, бизнесе. Это грозит Украине повторением "крымского сценария".
--- https://www.dialog.ua/blogs/211218_1594405535
11.07.2020 04:29 Ответить
із словаками та румунами треба тримати руки на пульсах
10.07.2020 17:49 Ответить
У румунів тільки на півдні з нами спірні питання. А словаки взагалі спокійні. Ніколи від словаків ніяких преиензій не чув
10.07.2020 18:18 Ответить
разом з ними, проти неї)
10.07.2020 18:27 Ответить
Та воно на "Кацапщину" працює... Кілька разів ловив на провокаціях...
10.07.2020 18:38 Ответить
10.07.2020 17:55 Ответить
КОРОЛЕВСТВО Венгрия... Покажите мне на карте... Нет? Значити ничего и не было.
10.07.2020 18:15 Ответить
Вот вам и Венгрия.....
10.07.2020 18:18 Ответить
Вот что значит заигрывать с Венграми.
10.07.2020 18:31 Ответить
Если не посадите - будите иметь Проблемы!
10.07.2020 19:57 Ответить
вот и тем кто подписался бы вломили как минимум штраф на пару тыщ...чтоб не повадно было
10.07.2020 20:51 Ответить
А тем кто кричал и под технику зсу бросался с криком «путен введи» уже выписали ???
11.07.2020 00:38 Ответить
Ну что ж так баканов топорно сработал. Совсем не уважает нынешних политических попутчиков и соседей по унитазу друга своего детства. Ведь ещё на той неделе педофил-шарий обещал движ русинов в закарпатье...
11.07.2020 00:37 Ответить
CБУ кроме воровства ещё чем-то занимается? Не верю!
Какая-то очередная липа для замыливания глаз.
11.07.2020 10:09 Ответить
 
 