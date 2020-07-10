Контрразведка СБУ прекратила провокацию в Закарпатье, направленную на нарушение территориальной целостности страны. ВИДЕО
Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст.110 УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.
Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Организатору анкетирование следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.
Разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".
Венгрия начала активно финансировать программы по закупке украинских земель на Закарпатье.
украинский блогер Тимофей Гольц обвинил Венгрию в ведении против Украины тихой "гибридной войны". Гольц считает, что сигналы крайне тревожны и реакция властей Украины на поведение Венгрии должна быть очень жесткой.
Удивительным образом цели и задачи угорцев и россиян. Будапешт по примеру Москвы хочет получить "реванш", восстановив контроль над землями.
"Венгрия в погоне за былым величием проводит против нашего государства… "гибридную" войну, только без военной составляющей", - считает Гольц.
Параллельно с этим Будапешт, с его слов, начал активно финансировать программы по приобретению сельскохозяйственных земель на Закарпатье. Делается это через фонд им. Габора Бетлена и непосредственно Министерство аграрной политики Венгрии.
Кроме того, страна раздает на Закарпатье украинцам свои паспорта, а также усиливает влияние в регионе финансированием проектов в образовании, культуре, бизнесе. Это грозит Украине повторением "крымского сценария".
