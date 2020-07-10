Законопроект "О медиа" не содержит угроз цензуры и давления на СМИ, - "слуга народа" Потураев
Проект закона "О медиа" №2693-д не содержит угроз для медиа и не расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
"Этот законопроект не содержит угроз для медиа. Он содержит абсолютно конкретный перечень ограничений, которые находятся в 36-й статье этого закона. Она проста, в ней всего 12 пунктов. Они абсолютно четкие, прозрачные и понятные. Более того, эти ограничения фактически собраны нами с уже принятого и действующего законодательства. Ничего нового в этих ограничениях нет. Они отнюдь не создают угрозы цензуры, давления на медиа. Более того, значительная часть украинских медиа - таких, как телевидение, радиовещание, печатные СМИ, - уже и так работают с учетом таких контентных ограничений", - объяснил нардеп.
Он отметил, что новым является раздел о российской агрессии, который появился, поскольку в Украине идет война, и надо защищать информационное пространство. Его появление связано с тем, чтобы через регулятора более тщательно изучать вопрос собственности медиа, прозрачности их финансирования.
В то же время Потураев назвал "странным мифом" суждения, что Национальный совет согласно законопроекту получает какие-то дополнительные полномочия.
"Что касается самих инструментов регулятора, то, наоборот, закон сделал их гораздо более либеральными и гибкими, так как появление, в частности, такого средства реагирования, как предписание, позволит сделать политику регулятора и его отношения с медиа значительно более демократичными и прозрачными", - отметил нардеп.
Потураев объяснил, что предписание - это уведомительный инструмент, когда замечено какое-то нарушение, и если медиа это нарушение исправляет, то это предписание аннулируется, а накапливаются только невыполненные предписания.
"Если какое-то медиа нарушает законодательство и не выполняет предписаний, только тогда они начинают накапливаться. И только после накопления определенного количества предписаний регулятор может прибегнуть к более жестким санкциям, а именно: к штрафам, - которые, кстати, могут быть обжалованы в суде, - а потом и до лишения лицензий и запрета на распространение информации, которые также могут быть обжалованы в суде. И эти механизмы прописаны в законе. Так что регулятор не является никаким карательным или репрессивным органом, а лишь стоит на страже интересов общества и украинского государства", - подчеркнул глава гуманитарного комитета.
Закон о медиа получился у Зеленского вполне порошенковским
Нацраде остается ввести униформу для своих членов и официально вооружить их хлыстом, чтоб воспитывать журналистов и учить их "правильно" писать. Остальное все есть в новом законопроекте "О медиа", который написали 8 Слуг Зеленского.
Нацрада сможет штрафовать любые СМИ. И через суд закрывать неугодные ей интернет-сайты. Нацрада сможет требовать у любой редакции устранить нарушения своего драконовского закона (читай - убрать критику власти)
Лицензию надо будет получать даже для интернет-тв, которое не использует радиочастотный ресурс.
Это уже не Нацрада, а Укркомнадзор с функцией прямой цензуры через угрозы редакциям, штрафы и суды.
Вполне порошенковский закон. Слишком быстро Зе освоил методы предыдущего режима по подавлению медиа.
Я стверджую, що у разі прийняття законопроєкту про медіа, можна буде припинити мовлення до закінчення виборчого процесу будь-якого великого телеканалу протягом одного (1) робочого дня. Максимум, без "свого" судді, на це піде 16 календарних днів.
Я бачу цей механізм, спираючись на свій досвід консультування ЗМІ з 1997 року і досвід виборчих кампаній з 1994 року. Більшість технологій закладених у цьому законопроєкті активно застосовувались якраз у 90-х.
Сьогодні юристи-розробники законопроєкту 2693-д будуть стверджувати протилежне і переконувати всіх, що "все буде хорошо" і "гірше, ніж зараз, бути не може". Дискусії у нас з ними не вийде, оскільки вони її усіляко уникають. Навіть онлайн-обговорення законопроєкту намагаються проводити без тих юристів, хто має протилежну думку. Це і зрозуміло, після "провалу" з експертом РЄ, який чесно сказав, що директива ЄС, на виконання якої нібито і направлено цей проєкт, не регулює друковані і онлайн медіа.
Питання відповідності законопроєкту директиві справді важливе, адже Україна не просто взяла на себе зобов'язання, а щиро прагне гармонізувати своє законодавство з ЄС, для того, щоб у перспективі стати членом ЄС. Гармонізація законодавства означає, що умовний Ганс - видавець газети і мешканець Берліну, може видавати газету в Польщі (і дійсно так робить), в Україні, або будь-де в ЄС, оскільки законодавство всіх цих країн приблизно однакове, тобто гармонізоване. Так само, умовний Сашко - видавець газети і мешканець Києва, може видавати газету в Україні і в країнах ЄС теж в умовах максимально однакового законодавства. Чи відповідає законопроєкт 2693-д, запропонований розробниками і авторами від фракції монобільшості, цьому тесту на гармонізацію? Очевидно, що ні. Саме про це і кажемо ми у зверненні журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів до депутатів. До речі, до звернення щодня доєднуються журналісти і редактори (вже близько 200 підписантів).
Ви можете емоційно вірити мені або іншим юристам, але перевірити ви зможете лише емпірично, тобто вже тоді, коли на підставі цього закону: заблокують ваш допис у мережі про місцеві вибори і місцевих кандидатів, або замовкне телеканал, який ви дивитесь, або зникне сайт, який ви читаєте, або вам не принесуть передплачену вами газету. Зараз юристи і політики можуть обмінюватися "кричалками" у стилі: "це так - це не так". Але, якщо життя підтвердить мої побоювання, то за короткий час (ще протягом вашого життя) у нашій країні почнеться обговорення конституції аля-раша. Хочете перевірити? Можете доєднатися до "Медіаруху" і організацій, що об'єднують провайдерів, які підтримують законопроєкт. Не зрозуміло, правда, хто саме підписав заяву медіаруху, адже прізвищ ми не бачимо, а деякі керівники і журналісти названих під заявою ЗМІ, публічно висловлювали протилежну позицію. Але зрештою, якщо все піде за сценарієм "гірше не буде", то це не матиме принципового значення. Взагалі вже жодного значення не матиме.
Ми звертаємось до депутатів відхилити законопроєкт 2693-д і розпочати рівноправний діалог журналістів, засобів масової інформації та органів державної влади для гармонізації законодавства на користь розвитку України та її подальшого демократичного поступу.
Сподіваюсь, що депутати дослухаються до наших аргументів, бо вірю, що навіть монобільшості не хочеться звестися до "висуванця правок до конституції аля-раша".
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи.