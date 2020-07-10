Законопроект "О медиа" не содержит угроз цензуры и давления на СМИ, - "слуга народа" Потураев

Проект закона "О медиа" №2693-д не содержит угроз для медиа и не расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Этот законопроект не содержит угроз для медиа. Он содержит абсолютно конкретный перечень ограничений, которые находятся в 36-й статье этого закона. Она проста, в ней всего 12 пунктов. Они абсолютно четкие, прозрачные и понятные. Более того, эти ограничения фактически собраны нами с уже принятого и действующего законодательства. Ничего нового в этих ограничениях нет. Они отнюдь не создают угрозы цензуры, давления на медиа. Более того, значительная часть украинских медиа - таких, как телевидение, радиовещание, печатные СМИ, - уже и так работают с учетом таких контентных ограничений", - объяснил нардеп.

Он отметил, что новым является раздел о российской агрессии, который появился, поскольку в Украине идет война, и надо защищать информационное пространство. Его появление связано с тем, чтобы через регулятора более тщательно изучать вопрос собственности медиа, прозрачности их финансирования.

В то же время Потураев назвал "странным мифом" суждения, что Национальный совет согласно законопроекту получает какие-то дополнительные полномочия.

"Что касается самих инструментов регулятора, то, наоборот, закон сделал их гораздо более либеральными и гибкими, так как появление, в частности, такого средства реагирования, как предписание, позволит сделать политику регулятора и его отношения с медиа значительно более демократичными и прозрачными", - отметил нардеп.

Потураев объяснил, что предписание - это уведомительный инструмент, когда замечено какое-то нарушение, и если медиа это нарушение исправляет, то это предписание аннулируется, а накапливаются только невыполненные предписания.

"Если какое-то медиа нарушает законодательство и не выполняет предписаний, только тогда они начинают накапливаться. И только после накопления определенного количества предписаний регулятор может прибегнуть к более жестким санкциям, а именно: к штрафам, - которые, кстати, могут быть обжалованы в суде, - а потом и до лишения лицензий и запрета на распространение информации, которые также могут быть обжалованы в суде. И эти механизмы прописаны в законе. Так что регулятор не является никаким карательным или репрессивным органом, а лишь стоит на страже интересов общества и украинского государства", - подчеркнул глава гуманитарного комитета.

