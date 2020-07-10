Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" №744-ІХ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - отметил Зеленский.

Закон, который подписал президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированных Крыма и г. Севастополя и только до ограниченного перечня высших учебных заведений.

