РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9765 посетителей онлайн
Новости
4 251 135

Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий

Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" №744-ІХ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - отметил Зеленский.

Закон, который подписал президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированных Крыма и г. Севастополя и только до ограниченного перечня высших учебных заведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция обсудили возможность открытия консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей, - ОП

Автор: 

вступительная кампания (289) Зеленский Владимир (21568) Крым (26451) Донбасс (26959) ВНО (417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Дети ветеранов АТО не имеют такого права (такое право имеют только сами участники боевых действий и дети погибших участников АТО). А вот дети сепаров - имеют!(
показать весь комментарий
10.07.2020 17:57 Ответить
+19
Дети ветеранов АТО тоже имеют такое право?...
показать весь комментарий
10.07.2020 17:53 Ответить
+19
1. За шо такие привилегии?
2. Это признание "документов", выданных оккупационными властями.
3.На кого работаешь, вовчик?
показать весь комментарий
10.07.2020 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
То й триколор їм у дупу.
показать весь комментарий
10.07.2020 20:31 Ответить
У них чєлюсть не тієї системи.
показать весь комментарий
10.07.2020 18:55 Ответить
Возмутительно. А говорил что будет слушать и слышать народ.
показать весь комментарий
10.07.2020 18:59 Ответить
"Почую кожного" - Это вроде другой был
показать весь комментарий
10.07.2020 19:03 Ответить
А ви знаєте, добродійко, що між словами "слушать" і "слышать", як у Вас говорять, "это две большие разницы, ну и ... три-четыре маленькие". Знімайте розові очки.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:07 Ответить
"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант". Только нужно предупредить, что 80% этого "ума и таланта" после окончания учёбы пополнят армию безработных.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:00 Ответить
Ума и таланта там быть не может априори. Они будут только шпионами и диверсантами.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:59 Ответить
Ну что за ерунда такая чем они лучше наших детей? Почему наши дети должны набирать баллы а какой нибудь баклан по квоте пройдет т к с какой то там территории пусть у себя поступают по квотам да нах вы нужны со своими территориями
показать весь комментарий
10.07.2020 19:05 Ответить
Нуууу... Можно сказать что Украина борется с РФ за людской ресурс. Кто заманит к себе этих студентов, того они скорее всего и будут. При том у РФ в этой борьбе больше шансов.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:15 Ответить
І чим цінний для України такий "ресурс"?
показать весь комментарий
10.07.2020 19:35 Ответить
Здоровый гражданин трудоспособного возраста - ни одному государству не помешает.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:42 Ответить
В Лугандоне здоровых нет. Там у всех перекошена крыша.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:57 Ответить
Стрьомний контингент, вати і в Україні критично багато.
показать весь комментарий
10.07.2020 20:14 Ответить
Ну да поступит на шару выучится на шару еще и за бюджет а как же он переселенец -ордловец сделает id карту и все цивилизованный человек с возможностью безвиза-все лепота! А пусть попробует со своей бумажкой с двухголовой курицей куда сунуться-нех шастать учитесь дома
показать весь комментарий
10.07.2020 20:53 Ответить
И гдето в вильной Украине тихо заплакал отец коммунист.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:14 Ответить
Да они после этих преференций будут желать вечно ордло, корча из себя пострадавших.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:17 Ответить
подписаный закон ,указал чей он "слуга"
показать весь комментарий
10.07.2020 19:38 Ответить
Этот закон - чушь собачья и оскорбление для украинских детей. А еще парит про ум и талант, какой ум, если родители их сепаратисты, воюют и ненавидят Украину. Это приведет только к насыщению Украины, врагами Украины. А может именно это и есть цель этого закона?
показать весь комментарий
10.07.2020 19:55 Ответить
И что, все ето время он пил и морально разлагался?©
Тьі все 100% населения Донбасса(окупированного) причислил к воюющим с Украиной и ее ненавидящим?
А в неокупированной части Донбасса каков етот процент? Тоже 100?
И почему у тебя во врагах Украиньі граждане окупированной части, а не запоребриковьіе "ихтамнетьі"?
В связи с етим последний вопрос: чем тьі лучше со своим вьісказьіванием настоящих врагов?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:40 Ответить
В Україні рівні можливості отримати освіту, а в цьому випадку порушено Основний Закон.Все інше-від лукавого. Ст.53: "...Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ."
показать весь комментарий
11.07.2020 00:09 Ответить
Від лукавого то, що він всіх прирівняв до ворогів Укріїни. І, як на мене, зробив це навмисне.
Ось це від лукавого
показать весь комментарий
11.07.2020 06:16 Ответить
за кого этот вырок? за ублюдков из оккупированных территорий, пропитанных кацапопропагандой, или украинцев?
показать весь комментарий
10.07.2020 20:50 Ответить
Только на платной основе пусть учаться
показать весь комментарий
10.07.2020 21:35 Ответить
Це плювок в обличчя українського суспільства... З такою владою у нашої країни немає майбутнього... Ми прогали цю боротьбу розпочату 2014 році. Це треба визнати і усвідомити
показать весь комментарий
10.07.2020 22:28 Ответить
Если "ум" у них будут проверять с помощью такого инструмента, то нехай...))
Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5870
показать весь комментарий
10.07.2020 23:13 Ответить
**** підписав для сук Їх сук навіть в Україну не можна пускати . А тепер люди не сплачуйте податки для сепаратистів. Зеленсський **** і п№дер холоп вже й Пушиліна не тільки путіна
показать весь комментарий
11.07.2020 00:01 Ответить
дурь... очередная дурь и напихивание в Украину прокацапщины... пусть они борются за право учится в Украине, а не Украина борется за тех, кто прокоптился духом ненависти к Украине...
показать весь комментарий
11.07.2020 05:33 Ответить
Що, **** зелена, про своїх не забуваєш?
показать весь комментарий
11.07.2020 09:41 Ответить
Малорос зеленский в своем репертуаре ..поддержка своего электората
показать весь комментарий
11.07.2020 09:53 Ответить
Для того что бы получить привилегии,- нужно предать Украину? А дети АТОвцев??? Что то не то вова несет!
показать весь комментарий
11.07.2020 11:57 Ответить
Кого предали те, кому в 14-м году бьіло 12-13 лет? Кого предают те, кто хочет здесь, а не в Донецке или Луганске учиться?
показать весь комментарий
11.07.2020 15:33 Ответить
дело не в предательстве...помню там пятилетняя девочка украинский флаг топтала и так радовалась тому...
они там или так воспитаны или с молоком матери, так сказать...от осинки не родятся апельсинки
показать весь комментарий
11.07.2020 18:41 Ответить
Я отвечал на пост о том, что кто-то предал Украину и бонусом получил поступление.
При чем здесь девочка, которая вьірастет и забудет как уписивалась? Т.е пока еще не отвечающая за свои действия.
И что ето за "они там"?
Не надо делить на "мьі" и "они"
показать весь комментарий
11.07.2020 19:22 Ответить
Тупее и глупее закон, я ещё в своей жизни не видел!!! А теперь скажите зедебилы, что ваш вожак в адеквате!!!
показать весь комментарий
11.07.2020 18:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 