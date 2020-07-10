РУС
931 19

Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, - эксперт Эдвард Чоу

Модернизация энергосистемы имеет огромное значение для интеграции Украины в европейские рынки. Для привлечения инвестиций в модернизацию электросетей необходимо внедрить привлекательную и понятную для инвесторов модель тарифообразования по европейским примерам.

Об этом говорит Эдвард Чоу, Главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) на вебинаре "The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization", организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США – Украина" (USUBC), передает Цензор.НЕТ.

Эдвард Чоу говорит, что в 2010 году Украина присоединилась к европейскому Энергетическому Сообществу. Но для реализации стремления Украины интегрироваться в европейские рынки, страна также должна модернизировать энергоинфраструктуру

"Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС", - подчеркивает Чоу.

Эдвард Чоу говорит, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.

"Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики", - отмечает Эдвард Чоу.

Эксперт утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого Регулятор (НКРЕКУ) должен внедрить разумную методику RAB-тарифа.

"Инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции. Чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы", - утверждает эксперт.

Напомним, ранее эксперт в области энергетики Ариэль Коэн утверждал, что без современной электроинфраструктуры Украина не сможет повысить уровень энергонезависимости и противостоять российской агрессии.

+3
Одно забыли привести- зарплаты и пенсии..
В европы с голой "опой!!
🤣
10.07.2020 18:04 Ответить
+3
Отже план простий - Ахметов за рахунок українців буде продавати дешеву електроенергію в Європу.
10.07.2020 18:10 Ответить
+2
Европе всего лишь оказались нужны: сырье и человеческий ресурс, причем - за три копейки...
10.07.2020 18:19 Ответить
Благодаря олигархам, она не выйдет и с ней.
10.07.2020 17:58 Ответить
Вот еще два эксперда, эксперд Вотемха и экперд Йиксйомолок, которые не только мамой побожатся, но и землю есть будут! 100%, пока бабла олигархам не дадим - жизни не будет!
Про рынок ЕС - можем не мечтать, пока все украинцы карманы не вывернут!
Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 6695
10.07.2020 18:44 Ответить
За что-либо платить в этой стране, пока тут Зеленский, это не в коня овёс травить
10.07.2020 18:01 Ответить
Так ЗЕленый министр энергетики руководствуется только хотелками Коломойского и гороскопом.
О какой эффективности речь, если у руля безвольные дебилы?
10.07.2020 18:02 Ответить
10.07.2020 18:04 Ответить
Это все, что нужно знать, про эффективность энергетики при ЗЕ. Главное, шоб были Рыбы.
Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 9752
10.07.2020 18:05 Ответить
То и видно, мозг , как у рыбы.
10.07.2020 18:26 Ответить
Да, дышло и лошадь не совсем интегрируется с Mercedes-Benz, хотя то и то транспортное средство...
10.07.2020 18:07 Ответить
...11 липня НКРЕП планує прийняти фінальне рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" більше ніж удвічі, із 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-год.Про це у своїй колонці на Економічній правді пише народний депутат VIII скликання Вікторія Войціцька.
«Підвищення тарифу "Укренерго" на 17,3 коп означає, що автоматично на цю величину буде підвищений тариф для всіх непобутових споживачів: школи, лікарні, дитячі садочки, військові частини, водоканали, теплокомуненерго, електротранспорт, кафе, перукарні, фабрики та заводи. Загальний кінцевий тариф для споживачів зросте на 10%-15%.
При цьому компанія ДТЕК отримала ухвалу суду, згідно з якою при експорті електроенергії не платить тариф "Укренерго", а безкоштовно користується державними мережами.
Всього непобутові споживачі споживають близько 100 млрд кВт-год у рік. Отже, підвищення тарифу на 17,3 коп означає, що із українських споживачів буде додатково зібрано понад 17 млрд грн у рік, які підуть на виплати "зелених" тарифів.
Хто ж на цьому заробить? Найбільшим гравцем "зеленої" енергетики є ДТЕК Ріната Ахметова, який виробляє близько 26% від всієї генерації на "зеленому" тарифі - йому дістанеться приблизно 4 млрд грн.
Компаніям із орбіти Карла Стурена та Валерія Хорошковського, у яких доля ринку в межах 10%, дістанеться понад 1 млрд грн.
Ще близько 3,5% ринку належить компаніям VR Capital, які будували електростанції разом із ICU і які є наближеними до Петра Порошенка - їм із цього підвищення дістанеться близько 500 млн грн.
Ще по 200-300 млн грн зможуть отримати бізнесмен Василь Хмельницький, група Тинного-Льовочкіна та Мкртачана-Єфімова.
Як бачимо, заробляють на цьому в основному олігархи та бізнесмени, наближені до політики», - резюмує Вікторія Войціцька...
10.07.2020 18:08 Ответить
10.07.2020 18:10 Ответить
10.07.2020 18:19 Ответить
Кстати, мало кто знает(как я думаю), что в Украине (в эрефии тоже, но там моральный урод х*йло по тупым большевистским соображениям не сильно это рекламирует) уже давно внедрен европейский стандарт, вот цитата:
"вступил в силу 1 октября 2014 под названием "ДСТУ ЕN 50160:2014" - "Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте напряжения 400/230 В ± 10% официально гармонизированы со стандартами ЕС."
10.07.2020 18:23 Ответить
Это странно слышать от человека в чьей стране по сей день ставят деревянные опоры.
10.07.2020 18:29 Ответить
Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 6649 Ольга Анатольевна Буславец - украинский политик, государственный деятель. Заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук. Исполняющая обязанности Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины с 16 апреля 2020 года
10.07.2020 18:35 Ответить
Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок... Так берите за жабры ахмєток с хвирташамі, нехай продають віли, футбольні команди, яхти та модернізують своє приХВатизоване майно. Чи ви хочете знову за рахунок населення це робити?
10.07.2020 19:25 Ответить
Три роки (точніш 2,3) над гаражем обірвалаль лінія в 30 000 Вольт. Аварійка не спрацювала, бо 58-го року усе. Обірвалось вночі, поливало так, що зарево за 500 метрів було, хоч прикурюй. Один гараж загорівся (пожежники тушили)... І такого барахла у нас валом.
Плавило ЖБ плити.
https://piccy.info/view3/13892142/9a7e4c27020c145cb5eeb96c42f92f55/1200/ Фото 1

http://piccy.info/view3/13892150/5d53404f0293fbca78cb5c3485f6da48/ Фото2
http://piccy.info/view3/13892154/2aa1c754cd4eaacff15d1f4695ffc9bc/ Фото 3
10.07.2020 20:38 Ответить
 
 