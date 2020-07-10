Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, - эксперт Эдвард Чоу

Модернизация энергосистемы имеет огромное значение для интеграции Украины в европейские рынки. Для привлечения инвестиций в модернизацию электросетей необходимо внедрить привлекательную и понятную для инвесторов модель тарифообразования по европейским примерам.

Об этом говорит Эдвард Чоу, Главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) на вебинаре "The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization", организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США – Украина" (USUBC), передает Цензор.НЕТ.

Эдвард Чоу говорит, что в 2010 году Украина присоединилась к европейскому Энергетическому Сообществу. Но для реализации стремления Украины интегрироваться в европейские рынки, страна также должна модернизировать энергоинфраструктуру

"Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС", - подчеркивает Чоу.

Эдвард Чоу говорит, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.

"Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики", - отмечает Эдвард Чоу.

Эксперт утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого Регулятор (НКРЕКУ) должен внедрить разумную методику RAB-тарифа.

"Инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции. Чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы", - утверждает эксперт.

Напомним, ранее эксперт в области энергетики Ариэль Коэн утверждал, что без современной электроинфраструктуры Украина не сможет повысить уровень энергонезависимости и противостоять российской агрессии.