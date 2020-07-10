Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок, - эксперт Эдвард Чоу
Модернизация энергосистемы имеет огромное значение для интеграции Украины в европейские рынки. Для привлечения инвестиций в модернизацию электросетей необходимо внедрить привлекательную и понятную для инвесторов модель тарифообразования по европейским примерам.
Об этом говорит Эдвард Чоу, Главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) на вебинаре "The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization", организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США – Украина" (USUBC), передает Цензор.НЕТ.
Эдвард Чоу говорит, что в 2010 году Украина присоединилась к европейскому Энергетическому Сообществу. Но для реализации стремления Украины интегрироваться в европейские рынки, страна также должна модернизировать энергоинфраструктуру
"Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС", - подчеркивает Чоу.
Эдвард Чоу говорит, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.
"Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики", - отмечает Эдвард Чоу.
Эксперт утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого Регулятор (НКРЕКУ) должен внедрить разумную методику RAB-тарифа.
"Инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции. Чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы", - утверждает эксперт.
Напомним, ранее эксперт в области энергетики Ариэль Коэн утверждал, что без современной электроинфраструктуры Украина не сможет повысить уровень энергонезависимости и противостоять российской агрессии.
Про рынок ЕС - можем не мечтать, пока все украинцы карманы не вывернут!
О какой эффективности речь, если у руля безвольные дебилы?
«Підвищення тарифу "Укренерго" на 17,3 коп означає, що автоматично на цю величину буде підвищений тариф для всіх непобутових споживачів: школи, лікарні, дитячі садочки, військові частини, водоканали, теплокомуненерго, електротранспорт, кафе, перукарні, фабрики та заводи. Загальний кінцевий тариф для споживачів зросте на 10%-15%.
При цьому компанія ДТЕК отримала ухвалу суду, згідно з якою при експорті електроенергії не платить тариф "Укренерго", а безкоштовно користується державними мережами.
Всього непобутові споживачі споживають близько 100 млрд кВт-год у рік. Отже, підвищення тарифу на 17,3 коп означає, що із українських споживачів буде додатково зібрано понад 17 млрд грн у рік, які підуть на виплати "зелених" тарифів.
Хто ж на цьому заробить? Найбільшим гравцем "зеленої" енергетики є ДТЕК Ріната Ахметова, який виробляє близько 26% від всієї генерації на "зеленому" тарифі - йому дістанеться приблизно 4 млрд грн.
Компаніям із орбіти Карла Стурена та Валерія Хорошковського, у яких доля ринку в межах 10%, дістанеться понад 1 млрд грн.
Ще близько 3,5% ринку належить компаніям VR Capital, які будували електростанції разом із ICU і які є наближеними до Петра Порошенка - їм із цього підвищення дістанеться близько 500 млн грн.
Ще по 200-300 млн грн зможуть отримати бізнесмен Василь Хмельницький, група Тинного-Льовочкіна та Мкртачана-Єфімова.
Як бачимо, заробляють на цьому в основному олігархи та бізнесмени, наближені до політики», - резюмує Вікторія Войціцька...
"вступил в силу 1 октября 2014 под названием "ДСТУ ЕN 50160:2014" - "Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте напряжения 400/230 В ± 10% официально гармонизированы со стандартами ЕС."
