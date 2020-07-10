С начала суток в зоне ООС трое военнослужащих ранены, враг 9 раз открывал огонь, - штаб

Вооруженные формирования РФ применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Они обстреливают защитников Украины из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь врачей", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловке. Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь возле хутора Вольный и Орехово. Кроме того, в течение дня оккупанты обстреляли наши опорные пункты у Новотошковского и Новолуганского из 82-х мм минометов.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по пригороду Авдеевки. Он дважды задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Невельского.

Также на Цензор.НЕТ: Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери захватчиков уточняются", - добавили в штабе.





