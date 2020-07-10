РУС
С начала суток в зоне ООС трое военнослужащих ранены, враг 9 раз открывал огонь, - штаб

Вооруженные формирования РФ применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Они обстреливают защитников Украины из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь врачей", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловке. Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь возле хутора Вольный и Орехово. Кроме того, в течение дня оккупанты обстреляли наши опорные пункты у Новотошковского и Новолуганского из 82-х мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по пригороду Авдеевки. Он дважды задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Невельского.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери захватчиков уточняются", - добавили в штабе.

Одужання......
показать весь комментарий
10.07.2020 18:14 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Від початку доби в зоні ООС трьох військовослужбовців поранено, ворог 9 разів відкривав вогонь, - штаб - Цензор.НЕТ 4438
показать весь комментарий
10.07.2020 18:27 Ответить
рашистские фашисты хуже коронавируса!
показать весь комментарий
10.07.2020 19:11 Ответить
 
 