Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: заседание суда перенесли на август
Дарницкий районный суд Киева объявил перерыв в заседании по иску нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука по книге Вахтанга Кипиани о поэте Василии Стусе.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд не успел принять решение по делу и перенес заседание на 14 августа.
"В связи с окончанием рабочего дня по делу объявляется перерыв. Мы остановились на листе 125 первого тома", - сообщила судья.
О намерении Виктора Медведчука подать иск к Вахтангу Кипиани стало известно в конце августа.
Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.
Также на Цензор.НЕТ: Сцена суда над Стусом без указания фамилии адвоката - это баланс того, что нам позволил сделать закон, - режиссер фильма "Запрещенный". ВИДЕО
Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.
Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.
Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.
Читайте также: Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.
Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.
"адвокат"я бы взял в кавычки !
Теперь обязательно куплю.
Прошли выборы - и Мертвечук в Раде а фильма так и нет, а теперь и книжку хотят запретить.
що воно взагалі робить в Україні?
А какую ВЛАСТЬ он имел еще год назад?
Еще год назад оно сидело под шконкой, хоть и подлизывало *****, но не отсвечивало!
- во вторую мировую войну, в СССР появился человечек, который запретил, через суд, печатать книгу о преступлениях Гитлера!
Еще чуть больше года назад кто то мог себе представить, что такое может происходить в нашей стране?!
В воюющей стране, против "Гитлера"-Хуйла?!
Адреса суду: вул. Кошиця, 5а.