Иск Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: заседание суда перенесли на август

Дарницкий районный суд Киева объявил перерыв в заседании по иску нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука по книге Вахтанга Кипиани о поэте Василии Стусе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Суд не успел принять решение по делу и перенес заседание на 14 августа.

"В связи с окончанием рабочего дня по делу объявляется перерыв. Мы остановились на листе 125 первого тома", - сообщила судья.

О намерении Виктора Медведчука подать иск к Вахтангу Кипиани стало известно в конце августа.

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.

Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1793) Стус Василий (94) суд (25193)
Наступ проти всього українського...

10.07.2020 18:03 Ответить
Что этот украинский брежнев-мертвечук, чавкает своими вставными челюстями на украинском ТВ!! пора этого гандона и его принцессу Диану отправить на постоянное место жительство в россиию. Совсем обарзел падла!!!
10.07.2020 18:10 Ответить
Эту мразь кто-то избирает депутатом...

10.07.2020 18:07 Ответить
А судьи не могли перенести на 2023 год ?
10.07.2020 18:02 Ответить
Они все могут и по Порошенко, и по Медведчуку, никто не знает кто будет во власти в скором будущем. За посадки в этом курятнике забудьте, имею ввиду властелинов этого курятника.
10.07.2020 18:11 Ответить
Українські судді ,самі доброчесні та сумлінні в світі і жодним чином не корумпованні !!)))
10.07.2020 18:18 Ответить
10.07.2020 18:03 Ответить
"срань рашапоїдна" - автор невідомий.
10.07.2020 18:13 Ответить
Какие омерзительные рожи у этих ************** !!!
10.07.2020 18:21 Ответить
Какое нутро - такие и рожи.
10.07.2020 19:23 Ответить
Розстрельный список
11.07.2020 00:56 Ответить
10.07.2020 18:07 Ответить
Следуя из контекста термин "адвокат" я бы взял в кавычки !
10.07.2020 20:54 Ответить
10.07.2020 18:10 Ответить
Мразь. Таких на палю треба саджати
10.07.2020 18:30 Ответить
Хорошую рекламу Мертвечук делает книге. Надо прочитать будет... Вот такого упыря ***** вытянул из небытия. Забесплатно? Ой, не думаю...
10.07.2020 18:11 Ответить
Всі ці потвори з одного кубла гельмінтів-політиканів ,з Кучмівського !!))))
10.07.2020 18:15 Ответить
Таки так. Разом в ЗДУПИ(о) починали. Один начепив вишиванку і зробився "батьком нації". А його бойовий побратим покумився с ****** і внаглу Україну роздирає.
10.07.2020 18:28 Ответить
Так Моника уже мертветчука посадил? Я как-то пропустил этот момент...
10.07.2020 18:54 Ответить
Я ничего не знал про эту книгу.
Теперь обязательно куплю.
10.07.2020 18:13 Ответить
Мертвечук гнилая мразь!!! Чтоб ты здыхал в страшных муках и никто тебе стакана воды не дал!!!
10.07.2020 18:14 Ответить
******** сегодня - это отрыжка развитого социализма, адвокат дьявольского, символ и сегодняшней безнаказанности деяний всех комми-сраколизов, которые заглядывая в очко концлагерному прошлому, настоящему и будущему, верещат - мы видим в очке (сесесера, парашы, *****,....) оплот мира!
10.07.2020 18:22 Ответить
+ Ёмко и содержательно.
10.07.2020 18:33 Ответить
Лучшей рекламы для книги , и придумать сложно ! ))
10.07.2020 18:32 Ответить
Треба купити
10.07.2020 18:35 Ответить
Пошлите медведчука в дупу. В тюрьму урода!
10.07.2020 19:06 Ответить
вот так точно русские удаляют из страниц своих фсб-ньіх контор всю критику, чтобьі бьіть класньіми и пушистьіми русским шлюхами.
10.07.2020 19:07 Ответить
Такие люди нам нужны, как говаривал Вася Грицак из СБУ. Они нам пленных меняют, в Москву Фальконами летают, и вообще Путин трогать не разрешает.
10.07.2020 19:15 Ответить
Пришлите книгу, сразу оплачу.
10.07.2020 19:40 Ответить
И вот же как классно работает наша система судебная. Всё перевели в плоскость частную. Давид Кипиани кстати отличный журналист и не только. И оппонент его мразь просто высшей пробы. Как вроде конфликт двух. А ведь выпал шанс утопить всем нам именно по суду давних лет, вывернуть наизнанку истинную сущность твари великолепной! Покажите всю недвижимость, яхту наконец и прочие признаки. Там стоит. Ведь нас так много, а их кучка гамна, но их слышно---а нам нас не слышно. Не игра слов. Это почти приговор. Не спать!!! Когда много спят---всё просирают.
10.07.2020 19:53 Ответить
в сентябре 2018 анонсировали фильм про Стуса и роль Медведчука в этом суде. Анонсировали и... забыли.. мЕртвечук подавал иски, жаловался, пока не дотянули до выборов.
Прошли выборы - и Мертвечук в Раде а фильма так и нет, а теперь и книжку хотят запретить.
10.07.2020 20:40 Ответить
Фільм був. Правда таке-собі- нашим кіношникам поки бракує майстерності
10.07.2020 23:41 Ответить
Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: засідання суду перенесли на серпень - Цензор.НЕТ 4834
10.07.2020 20:44 Ответить
Василь Стус в гробу перевернувся б, якби знав, що ця гнида ще при владі, а не в тюрмі, та ще й рота, очі і вуха всім затикає, щоб люди не знали про те, що Медведчук є співучасником вбивства українського поета-героя України!
10.07.2020 23:01 Ответить
Правильно,что вернули сцену с адвокатом Стуса.Страна должна знать своих гандонов-предателей и просто подонков.
10.07.2020 23:58 Ответить
Ссыт, что правду люди узнают. Адвокат мертвечук обвиняет своего подзащитного...способствует карательному приговору... и всё документально подтверждено...
11.07.2020 00:45 Ответить
вот же куча вонючего дерьма!! и загадка природы - как и почему эта вонючая мразь до сих пор имеет такую власть?
що воно взагалі робить в Україні?
11.07.2020 01:51 Ответить
До сих пор?
А какую ВЛАСТЬ он имел еще год назад?
Еще год назад оно сидело под шконкой, хоть и подлизывало *****, но не отсвечивало!
11.07.2020 12:52 Ответить
Медведчук должен сидеть пожизненно. Какой суд против книги? Пытается запретить правду, о том как уничтожал патриотов. Стуса сгноил и через столько лет еще и книгу пытается запретить, г@ндон?
11.07.2020 09:33 Ответить
За такую "защиту" давно должен был быть лишён адвокатского свидетельства
11.07.2020 10:54 Ответить
Например:
- во вторую мировую войну, в СССР появился человечек, который запретил, через суд, печатать книгу о преступлениях Гитлера!

Еще чуть больше года назад кто то мог себе представить, что такое может происходить в нашей стране?!
В воюющей стране, против "Гитлера"-Хуйла?!
11.07.2020 12:50 Ответить
Початок засідання 10:00.
Адреса суду: вул. Кошиця, 5а.
13.07.2020 11:16 Ответить
 
 