Гражданину, пытавшемуся дать 800 тыс. долл. взятки главе ФГИ, сообщено о подозрении, - САП

Гражданину, пытавшемуся дать 800 тыс. долл. взятки главе ФГИ, сообщено о подозрении, - САП

По согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении гражданину, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Главе ФГИ Сенниченко предлагали взятку в $800 тыс. за назначение директоров ОПЗ и "Черкассыоблэнерго", - Бутусов

Напомним, гражданин предлагал главе ФГИ 800 тыс. долларов США за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Мужчина был задержан на "горячем" сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно 200 тыс. долл. Следствие продолжается.

Читайте: Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу

НАБУ (4540) взятка (6216) САП (2295) ФГИУ (664)
Неужели нельзя отобрать бабло у хотя бы у двухсот взяточников и купить хоть один F-35 для зброеных сил?
показать весь комментарий
10.07.2020 18:59 Ответить
Мздоимцы говорят:"Отдам только через мой труп". А у нас смертная казнь отменена. Потому на F-35 придется снова по 5 гривен сбрасываться.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:22 Ответить
Я готов по 5000 сбросить, но только с каждого.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:25 Ответить
Дать 800 тысяч взятки за то, чтобы устроить двух людей работать на зарплату на гос предприятиях! Меценат что ли?
показать весь комментарий
10.07.2020 20:38 Ответить
Пытался дать один, пытался отказаться брать другой, словили на попытке что бы не свалил с деньгами третьи, куда котится этот Мир?
показать весь комментарий
10.07.2020 21:35 Ответить
 
 