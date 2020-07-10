Гражданину, пытавшемуся дать 800 тыс. долл. взятки главе ФГИ, сообщено о подозрении, - САП
По согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении гражданину, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, гражданин предлагал главе ФГИ 800 тыс. долларов США за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.
Мужчина был задержан на "горячем" сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно 200 тыс. долл. Следствие продолжается.
