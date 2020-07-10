Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Собор Святой Софии могут убрать из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщили в ЮНЕСКО 10 июля.
В организации подчеркнули, что государство должно сообщать ЮНЕСКО о любых изменениях в статусе памятников. В частности, Собор Святой Софии внесли в список Всемирного наследия как музей, а потому Комитет всемирного наследия может убрать его после превращения в мечеть.
такими і залишились.....
А сейчас все под страхом смерти носят маски от "пандемии" которой нет.
релігію..
Читайте Історію..
Не маю на увазі Ердогана..а може і маю...🤔
😇
Св. София это достояние Человечества, христиан, мусульман, атеистов, кого угодно,
а из нее сделали просто мечеть
что они будуть делать с христианскими фресками и мозаиками?
молотком посбибают или по гуманному - тряпочками завешают ?
И шо конкретно не нравится ЮНЕСКО?
Просто Турция должна уведомить эту организацию и все.
Как было мировое наследие, так и останется.
Этой ЮНЕСКЕ почему-то не мешают московские попы, которые сидят в Киево-Печерской лавре.
Так чем ей не нрпавятся муфтии?
Но Турция не ИГИЛ. Там гордятся своей историей.
Дворцы султанов почему-то не повзрывали после революции. И даже тряпочками не позавешивали.
А Ататюрк даже жил в здании Гарема Дворца Долмабахче.
А Ленин жил в Кремле, и что?
Потом поедем и посмотрим.
А не якийсь ефемерний Рай з Гуріями чи безкоштовне
опалення в Пеклі ітп...
😇
😁
Ердоган же навпаки впав у неоімпереалізм, який рано чи пізно затягне країну у прірву ісламського фундаменталізму.
Не вірете? Подивіться на Іран, який "еволюціонував" від шахського регіонального центру впливу у світове мусульманське опудало
подивіться на незрозуміле капіще збройних сил раши
Тут,з Софією, дуже не гарний вчинок Ердогана.Він вирішив так помститись Трампу за визнання Голанських висот територією Ізраїлю,а постраждала чомусь християнська святиня і пам'ятка історії і архітектури.Яким боком Софія до Ізраїлю чи Трампа?Тому Трампу(як і пуйлу)начхати на Св.Софію.
Чому в розборках,які взагалі не стосуються християн,саме цей об'єкт став жертвою?
А, если таки да, то думаю, шо ему фиолетово ))
У него выборы на носу.
https://censor.net/news/3207439/po_resheniyu_turetskih_vlasteyi_sobor_svyatoyi_sofii_v_stambule_iz_muzeya_prevraschen_v_mechet
Но какая-то странная месть 😁
Или кока-колу ))
Ограничения несущественные для цивилизованного человека.
А вот в Ай Софии столько туристов, шо мамадорогая.
Так шо для сохранения памятника истории будет даже лучше, если это будет мечеть.
Кстати Церковь Хора в Стамбуле тоже была мечетью, а потом таки стала музеем.
Все средневековые фрески на месте.
Твои христиане разрушили византийское государство и привели туда турков.
Лично для меня только одна практическая польза.
При выборе мест отдыха, ориентируюсь по голубым флагам, которые присваивает эта организация экологически чистым пляжам.
