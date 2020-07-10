РУС
Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Собор Святой Софии могут убрать из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщили в ЮНЕСКО 10 июля.

В организации подчеркнули, что государство должно сообщать ЮНЕСКО о любых изменениях в статусе памятников. В частности, Собор Святой Софии внесли в список Всемирного наследия как музей, а потому Комитет всемирного наследия может убрать его после превращения в мечеть.

Читайте также: По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

+12
Мінарети бачите? Це давно мечеть.
10.07.2020 19:00 Ответить
+11
самое смешное, что в рашке просто истерика по этому поводу.. Типа, "как так можно превращать в мечеть.. средневековье!".. Они видать забыли как сами превращають в церкви ВСЕ что только можно))
10.07.2020 19:00 Ответить
+6
як це "причем"?
истерика рашки - феерична.. прочем, тебе не понять.. (п.с. в лахте впн отвалился?))
10.07.2020 19:04 Ответить
Турки не араби. Туреччина є світською, а не ісламською державою.
10.07.2020 20:12 Ответить
християни переходили в іслам під економічним тиском, і в Туреччині, і в Криму
10.07.2020 20:17 Ответить
Було. Хоча у них була можливість виїхати у християнські країни. Прийняли Іслам не всі, а юдеї там залишилися юдеями. Який вибір робили православні в Речі Посполитій?
10.07.2020 20:22 Ответить
робили український вибір - "***** - козацька мати"

такими і залишились.....
10.07.2020 20:37 Ответить
Як історик Ви повинні знати, що частина козаків приймала католицизм і ставала шляхтичами. Знаєте ким був Ходжа Сенан?
10.07.2020 20:47 Ответить
християни переходили в іслам під економічним тиском, і в Туреччині, і в Криму

А сейчас все под страхом смерти носят маски от "пандемии" которой нет.
11.07.2020 06:07 Ответить
sen bir eşek olduğun için sorulmayacak
10.07.2020 19:37 Ответить
Тешшекюр едерім.
10.07.2020 19:43 Ответить
ердоган же ж вітався - слава україні, та мабуть ще не на часі передати ту софію для пцу
10.07.2020 19:14 Ответить
ЛЮБА ВЛАДА, яка слабка, завжди використовує
релігію..
Читайте Історію..
Не маю на увазі Ердогана..а може і маю...🤔
😇
10.07.2020 19:22 Ответить
Ислам не победим
10.07.2020 19:28 Ответить
в данном случае Эрдоган опустил ислам !
Св. София это достояние Человечества, христиан, мусульман, атеистов, кого угодно,
а из нее сделали просто мечеть


что они будуть делать с христианскими фресками и мозаиками?
молотком посбибают или по гуманному - тряпочками завешают ?
10.07.2020 19:53 Ответить
Ще в 15 сторіччі з неї була зроблена мечеть.
10.07.2020 20:01 Ответить
а на початку 20 сторіччя з Св. Софії зробили світову святиню
10.07.2020 20:19 Ответить
Так. Але це тоді було рішення влади Турецької республіки.
10.07.2020 20:24 Ответить
Кстати да, по поводу фресок и мозаик интересно.
10.07.2020 20:01 Ответить
Если за пять веков, когда Ай София была мечетью, не убрали фрески, почему это должно произойти сейчас?
И шо конкретно не нравится ЮНЕСКО?
Просто Турция должна уведомить эту организацию и все.
Как было мировое наследие, так и останется.
Этой ЮНЕСКЕ почему-то не мешают московские попы, которые сидят в Киево-Печерской лавре.
Так чем ей не нрпавятся муфтии?
10.07.2020 20:49 Ответить
І ще ЮНЕСКО не хвилюються, що зіпсували Ханський палац в Бахчисараї.
10.07.2020 20:50 Ответить
То есть занавесят тряпочкой, Вы считаете?
10.07.2020 21:20 Ответить
Если завесят тряпочкой, то таки идиоты.
Но Турция не ИГИЛ. Там гордятся своей историей.
Дворцы султанов почему-то не повзрывали после революции. И даже тряпочками не позавешивали.
А Ататюрк даже жил в здании Гарема Дворца Долмабахче.
10.07.2020 21:41 Ответить
То есть оставят запрещённые исламом фрески в действующей мечети?
А Ленин жил в Кремле, и что?
10.07.2020 21:45 Ответить
Та ну шо мы гадаем. Оставят - не оставят. Все равно на решение Эрдогана мы не повлияем.
Потом поедем и посмотрим.
10.07.2020 21:49 Ответить
Бляха-муха, тоже мне "святыня", построенная на месте коварного и подлого убиения 50 тыс. политических оппонентов византийского узурпатора-"императора", для "откупа-взятки" (отмаливания грехов)!
10.07.2020 21:19 Ответить
Еще нам войн на почве религии не хватало.
10.07.2020 19:30 Ответить
Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля - Эрдоган

Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля - Эрдоган
10.07.2020 21:59 Ответить
шкода фресок... сподіваюсь збережуть...
10.07.2020 19:32 Ответить
Треба вірити в свої сили, наснагу та честь..
А не якийсь ефемерний Рай з Гуріями чи безкоштовне
опалення в Пеклі ітп...
😇
10.07.2020 19:34 Ответить
Але ж Зе ти повірив. Треба тобі трохи почекати, так Зе говорить.🥴
10.07.2020 19:48 Ответить
Саньк, скільки років ти Мене знаєш??
😁
10.07.2020 20:05 Ответить
Саньок? Якщо ти про Хрещатика, то він пристойно молодший за мене і має трохи інші переконання. Та він раніше був на Цензорі. Тому не говори дурниць.
10.07.2020 20:09 Ответить
🤣🤣
10.07.2020 21:30 Ответить
Ще раз ,скільки років Ви знаєте Baks13??
10.07.2020 21:32 Ответить
Ердоган намагається будувати Османську імперію 2.0. Шкода, що забувають заповіт Ататюрка
10.07.2020 19:42 Ответить
Не буде Османської імперії 2.
10.07.2020 19:46 Ответить
У тому то біда Алі-ага, що Ататюрк - видатна людина, усвідомлював це і хотів зробити із Туреччини динамічну "європейську" країну (а чому б і ні? Туреччина стала такою).
Ердоган же навпаки впав у неоімпереалізм, який рано чи пізно затягне країну у прірву ісламського фундаменталізму.
Не вірете? Подивіться на Іран, який "еволюціонував" від шахського регіонального центру впливу у світове мусульманське опудало
10.07.2020 20:00 Ответить
Все це мені відомо. Але у даному випадку Туреччину саме ЄС відштовхнув. Є у Туреччині протиріччя, які не дадуть далі рухатися в жодний бік. Іран за ментальністю, як і нацією зовсім інший.
10.07.2020 20:04 Ответить
Ви інформаційний моджахед чи просто позаштатний співробітник Анадолу? І без ваших важливих зауважень видно до якого Гюлена все рухається. Хоча на останніх виборах непогано обламали султанчика. Не соромтеся Ви імперських нахилів пердогана- чим більше русні здохне від яничарського меча- тим краще. Успіхів Туреччині у Лівії та Сирії!
10.07.2020 20:11 Ответить
Дякую за емоції. Якщо не вмієте культурно розмовляти, то прощавайте.
10.07.2020 20:14 Ответить
Мені Вас дуже бракуватиме
10.07.2020 20:17 Ответить
А мені ви непотрібний. Поки вчить українську мову.
10.07.2020 20:25 Ответить
Ну не ганьбіться- це вже просто смішно
10.07.2020 20:28 Ответить
Я про ваші помилки. Прощавайте. Далі не відповідатиму.
10.07.2020 20:32 Ответить
Ну хоч десь не буде Ваших нав'язливих коментарів) Ви теж часу дарма не втрачайте- почніть з лексики. Чули колись про слово "іронія"?
10.07.2020 20:49 Ответить
Взагалі то московіти можуть відключити туркам газ по Турецькому потоку.
10.07.2020 19:53 Ответить
московітам до ср..ки Св. Софія !
подивіться на незрозуміле капіще збройних сил раши
10.07.2020 20:02 Ответить
Московитам і їхньому недомірку до одного місця Софія.Якщо припадочному пуйлу заманеться кудись пертись в чужу землю чи пхати своє свинячє рило в чужі справи, привід не потрібен-він його придумає.
Тут,з Софією, дуже не гарний вчинок Ердогана.Він вирішив так помститись Трампу за визнання Голанських висот територією Ізраїлю,а постраждала чомусь християнська святиня і пам'ятка історії і архітектури.Яким боком Софія до Ізраїлю чи Трампа?Тому Трампу(як і пуйлу)начхати на Св.Софію.
Чому в розборках,які взагалі не стосуються християн,саме цей об'єкт став жертвою?
10.07.2020 20:54 Ответить
Шота мне сдается, шо Трамп ни сном, ни духом про Ай Софию.
А, если таки да, то думаю, шо ему фиолетово ))
У него выборы на носу.
10.07.2020 21:16 Ответить
Скоріш за все так і є.Але Ердоган саме так мотивував свій вчинок.
https://censor.net/news/3207439/po_resheniyu_turetskih_vlasteyi_sobor_svyatoyi_sofii_v_stambule_iz_muzeya_prevraschen_v_mechet
10.07.2020 21:22 Ответить
Теперь понятно.
Но какая-то странная месть 😁
10.07.2020 21:27 Ответить
Мог бы в Стамбуле Старбаксы запретить.
Или кока-колу ))
10.07.2020 21:30 Ответить
Так і я про це-розборки між мусульманами і іудеями,а помстаТрампу через Софію,яка є дуже великим подразником в відносинах з християнами.Логіка відсутня
10.07.2020 21:33 Ответить
Справа в тому що перетворення цього об'екта в мечеть внесе певні обмеження в можливість оглядати його як культурну пам'ятку...Бачу що багато хто цього не розуміє..
10.07.2020 19:59 Ответить
Так, є певні правила для огляду мечетей. На території України прикладом може слугувати мечеть у Євпаторії.
10.07.2020 20:06 Ответить
Якщо буряти не зруйнують завтра.
10.07.2020 20:13 Ответить
Російська імперія і СРСР не зруйнували. Але це дійсно можливо, хоча та мечеть теж є надбанням усього людства.
10.07.2020 20:15 Ответить
Прикладом може бути Султанахмет напроти Айа Софії
10.07.2020 20:23 Ответить
Які там були обмеження?
10.07.2020 20:27 Ответить
Я был во всех знаменитых мечетях Стамбула.
Ограничения несущественные для цивилизованного человека.
А вот в Ай Софии столько туристов, шо мамадорогая.
Так шо для сохранения памятника истории будет даже лучше, если это будет мечеть.
Кстати Церковь Хора в Стамбуле тоже была мечетью, а потом таки стала музеем.
Все средневековые фрески на месте.
10.07.2020 21:01 Ответить
7527.
10.07.2020 20:06 Ответить
Християне могут объявить бойкот Турции - это будет посильнее удара ногой по яйцам Эрдогана! Зря, курдов он этим не присмирит, а нажил на ровном месте себе проблемы со всеми христианами мира. Они прекрасно понимают, когда теряют деньги.
10.07.2020 20:06 Ответить
Какие христиане? Какой бойкот? Что ти мелешь? Уже Ху*ла санкциями обложили и глубоко озаботились
10.07.2020 20:25 Ответить
О, шальной!
Твои христиане разрушили византийское государство и привели туда турков.
10.07.2020 20:43 Ответить
Ви праві, бо це дійсно було.
10.07.2020 21:00 Ответить
Пускай хоть в отхожее место. Стамбульский Бармолей своей жаждой власти это заслужил.
10.07.2020 20:15 Ответить
"...спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО"
"...спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО"
10.07.2020 20:30 Ответить
И что? Можно и ЮНЕСКО тоже исключить из списка финансирования (без уведомления), будет еще на одну международную шарашку чинуш-дармоедов меньше!
10.07.2020 21:14 Ответить
Я особо не заморачивался насчет деятельности ЮНЕСКО.
Лично для меня только одна практическая польза.
При выборе мест отдыха, ориентируюсь по голубым флагам, которые присваивает эта организация экологически чистым пляжам.
10.07.2020 21:23 Ответить
Звичайні обмеження які існують для мечеті. Хіба Ви не були в Султанахмет?! Не були в Сулейманіє, де могила Роксалани?! Дуже рекомендую! Візміть с собою свою жінку і Ви дізнаєтесь про усі обмеження
10.07.2020 21:51 Ответить
між християнами і мусульманами практично немає різниці-єдиний Бог,рай і пекло,праотець Авраам,Абрам,Ібрагім,-одна й та сама людина.Єдина різниця-вони шанують Ісуса Христа як пророка,а ми як Сина Божого.Але є величезна різниця в слідуванні Законів Божих-у мусульман заборонено вбивство через вживання алкогольної отрути і тому вони розмножуються.А християни,які вживають алкогольну отруту,вимирають.
10.07.2020 22:07 Ответить
Ліквідація світського характеру Турецької республіки на марші. Мабуть наступним кроком ісламіста Пердогана буде зняття почесної варти з мавзолею Ататюрка в Анкарі (Ангорі), а потім взагалі знесення його під завивання мулл. Швидше за все кінцевою ціллю Пердогана є Ісламська держава Туреччина.
11.07.2020 07:58 Ответить
В одной из провинций Китая,- китайсские власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! ) ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское население.................................................................................... А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы на россии - - - - имеют равные права защиты и развития на ровне с усскоязычными ....

Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? .. ............................................................................................................................................................... . . .. рф- росЦийсский ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . .. ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ СПРАВЕДИВОСТЬ ??!!\
11.07.2020 16:25 Ответить
