Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Собор Святой Софии могут убрать из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщили в ЮНЕСКО 10 июля.

В организации подчеркнули, что государство должно сообщать ЮНЕСКО о любых изменениях в статусе памятников. В частности, Собор Святой Софии внесли в список Всемирного наследия как музей, а потому Комитет всемирного наследия может убрать его после превращения в мечеть.

Читайте также: По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть