Наказание будет неотвратимым при переходном правосудии на временно оккупированных территориях, - Минреинтеграции

Неотвратимость наказания должна быть основой Стратегии переходного правосудия временно оккупированных территорий, которую разрабатывает Минреинтеграции.

Об этом заявил замглавы Минреинтеграции Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Если мы хотим реинтегрировать временно оккупированные территории, мы должны обеспечить определенные базовые вещи. Но ключевое - обеспечение действия переходного правосудия. Те, кто нарушал права человека, кто преследовал людей на той территории с оружием в руках, убивал, пытал, похищал людей, забирал и присваивал имущество, должны нести за это ответственность. Если мы не сможем обеспечить это, мы не обеспечим нормальную безопасную реинтеграцию этих территорий", - сказал Яременко.

На базе ведомства планируют создать специальную экспертную рабочую группу для наработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции.

Соответствующие письма с приглашениями направлены в профильные парламентские комитеты и НАН Украины.

А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны..
10.07.2020 19:50 Ответить
Считаю,что КПП с лугандоном должны сохраняться ещё многие годы после освобождения территорий от путинских вооружённых формирований. Несколько лет на разминирование и разоружение.... Несколько лет на обнаружение , отлов, ликвидацию коллаборантов. Несколько лет на очистку мозгов местного населения....При положительных результатах - местные выборы местных хозяйственников и не более. Ограничение в избирательных правах на общеукраинском уровне для всех обитателей этих территорий ещё на 10 лет, минимум.... Только на таких условиях можно возвращать лугандон.... Если его , вообще, стоит возвращать....
10.07.2020 20:22 Ответить
"Мудозвоны", вы со своим законодательтством разберитесь!!! Вчера - нарушение ПДД - "админ", сегодня - "уголовка", завтра - "админ"... Со своим разберитесь, придурки!!!
10.07.2020 19:45 Ответить
"Мудозвоны", вы со своим законодательтством разберитесь!!! Вчера - нарушение ПДД - "админ", сегодня - "уголовка", завтра - "админ"... Со своим разберитесь, придурки!!!
10.07.2020 19:45 Ответить
при переходном правосудии на временно оккупированных территориях

Звучит очень серьезно и неотвратимо.
10.07.2020 19:48 Ответить
После успешной судейской реформы,всё будет хулиганством максимум.
10.07.2020 20:36 Ответить
Десятки тысяч будут спокойно жить и ждать своего приговора, а не свалят на россию?
10.07.2020 19:50 Ответить
Ні, просто через деякий час нєлох лохнеський їх амністує.
10.07.2020 19:56 Ответить
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны..
10.07.2020 19:50 Ответить
Это цитата, или Ваше?
10.07.2020 19:57 Ответить
А Вам какаЯ разница??
А Вам яка різниця??
10.07.2020 20:01 Ответить
Праздное любопытство, вдруг - это Вы написали этот текст в 2017 году.
10.07.2020 20:08 Ответить
Выделяем текст и гуглим, какие проблемы?
Ваше Авторское Право??
На поле боя обойму подобрать -тоже??
10.07.2020 20:12 Ответить
ОК, спасибо за ответ.
10.07.2020 20:14 Ответить
Много букв, но по сути всё верно. Только чёткое и ясное понимание и юридическая фиксация статуса и положения членов НВФ ( незаконных вооружённых формирований) и их пособников. Иначе опять, по мановению северной палочки, очередной "русский мир" с местной гопотой в качестве "народных милиционеров"
10.07.2020 20:01 Ответить
С рассуждениями согласен полностью. К сожалению, именно это нас и ожидает....Добавить нечего. Браво.
10.07.2020 20:11 Ответить
Я просто дивуюсь тим ідіотам з влади!..З такими заявками Україні не бачити "тимчасово окуповані територіі" як власні вуха...
10.07.2020 19:52 Ответить
А Грузія Абхазію бачить ..? Отож..це надовго.!...Поки запоребрик не розвалиться..все інще бла бла бла
10.07.2020 21:35 Ответить
Наказание будет неотвратимым при переходном правосудии на временно оккупированных территориях. Вы, особые в уму, поняли, что написали? "Переходное правосудие на временно оккупированных".Готовите, суки, сдачу даунбаса? За что погибли 13 тысяч человек?
10.07.2020 19:59 Ответить
Заколебали до несхочу чУДАКИ зеленые, какое нах министерство интеграции, курвам деньги девать некуда? Какая нах интеграция??? Контроль над границей, восстановление власти и законов Украины, потом полная фильтрация, что бы забордюрников не осталось, вот и вся интеграция. Гниды промаскальские идут на поводу недоделанного *******!!
10.07.2020 20:02 Ответить
Создайте еще министерство-капитуляции,сидоры зЕкаломойские
10.07.2020 20:11 Ответить
Считаю,что КПП с лугандоном должны сохраняться ещё многие годы после освобождения территорий от путинских вооружённых формирований. Несколько лет на разминирование и разоружение.... Несколько лет на обнаружение , отлов, ликвидацию коллаборантов. Несколько лет на очистку мозгов местного населения....При положительных результатах - местные выборы местных хозяйственников и не более. Ограничение в избирательных правах на общеукраинском уровне для всех обитателей этих территорий ещё на 10 лет, минимум.... Только на таких условиях можно возвращать лугандон.... Если его , вообще, стоит возвращать....
10.07.2020 20:22 Ответить
> ликвидацию коллаборантов
Приятно читать верную формулировку
10.07.2020 20:48 Ответить
Никаких местных выборов - только прямое управление из центра !!! И так , следующих лет 50! Местную вату лишить гражданства и соответственно избираться и быть избранным примерно столько же, пока не передохнёт последний путинский совок
11.07.2020 00:31 Ответить
Опять же: территорию стоит вернуть - не мы ею прирастали, не нам землями разбрасываться. Быдловату - в товарняк и на Ростов
11.07.2020 00:33 Ответить
В этом году, пусть хоть кого-то посадят, ещё там гарантируют
10.07.2020 20:43 Ответить
Ну да, ну да... все уже увидели за последний год избирательную неотвратимость зеленского «правосудия»...
11.07.2020 00:29 Ответить
 
 