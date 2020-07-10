Наказание будет неотвратимым при переходном правосудии на временно оккупированных территориях, - Минреинтеграции

Неотвратимость наказания должна быть основой Стратегии переходного правосудия временно оккупированных территорий, которую разрабатывает Минреинтеграции.

Об этом заявил замглавы Минреинтеграции Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Если мы хотим реинтегрировать временно оккупированные территории, мы должны обеспечить определенные базовые вещи. Но ключевое - обеспечение действия переходного правосудия. Те, кто нарушал права человека, кто преследовал людей на той территории с оружием в руках, убивал, пытал, похищал людей, забирал и присваивал имущество, должны нести за это ответственность. Если мы не сможем обеспечить это, мы не обеспечим нормальную безопасную реинтеграцию этих территорий", - сказал Яременко.

На базе ведомства планируют создать специальную экспертную рабочую группу для наработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции.

Соответствующие письма с приглашениями направлены в профильные парламентские комитеты и НАН Украины.