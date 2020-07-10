На фабрике во Львовской области обнаружили COVID-19, 800 человек отправляют в отпуск
Коронавирус обнаружили у 12 работников фабрики "Датский текстиль" в Сокале. Производство остановили, сотрудников отправили в отпуск на 2 недели.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное "Нео Радио".
"12 работников предприятия "Датский текстиль", что в Сокале, заболели коронавирусом, - по состоянию на 10 июля у них подтверждено наличие Covid-19 ПЦР-тестированием", - сказано в сообщении.
Из-за этого на фабрике будет временно прекращена работа, а люди пойдут в двухнедельный отпуск.
Также на Цензор.НЕТ: COVID-19 обнаружили на базе отдыха на Херсонщине
Как сообщил главный врач КНП "Сокальская центральная районная больница" Роман Швед, сегодня на предприятии отобрали 274 проб для ПЦР-тестов и ИФА-тестов. Руководство планирует обследовать всех работников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Другими словами - сделали людей заложниками обстоятельств !
Прицьому ніхто навіть непроведе, самі привітивні дії, хто, кого, найближче оточення, нах кому це треба, головне створити видимість роботи....
Пысы. На самом деле все эти сказки про беню крика и пр. придуманы бабелями и прочими ильфами Петровами.
Да, был такой беня, но король из него, как из дерьма пуля.
Попробовал вякнуть супротив Котовского, тот вытянул свой Маузер и грохнул короля. Никто и не пикнул.
На самом деле самая крутая банда была украинская из ближних сел. Они заявлялись в Одессу пару раз в году и давали всем офигенных звизьдюлей, просто так, безо всякой причины, что бы знали, кто тут хозяин.
В остальное время в городе хозяйничала польская банда, во главе с женщиной.
Эти даже умудрились захватить эсминец, на котором везли деньги в город.
И только ночью выползали из нор евреи и грабили себе подобных.