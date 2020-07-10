На фабрике во Львовской области обнаружили COVID-19, 800 человек отправляют в отпуск

Коронавирус обнаружили у 12 работников фабрики "Датский текстиль" в Сокале. Производство остановили, сотрудников отправили в отпуск на 2 недели.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное "Нео Радио".

"12 работников предприятия "Датский текстиль", что в Сокале, заболели коронавирусом, - по состоянию на 10 июля у них подтверждено наличие Covid-19 ПЦР-тестированием", - сказано в сообщении.

Из-за этого на фабрике будет временно прекращена работа, а люди пойдут в двухнедельный отпуск.

Как сообщил главный врач КНП "Сокальская центральная районная больница" Роман Швед, сегодня на предприятии отобрали 274 проб для ПЦР-тестов и ИФА-тестов. Руководство планирует обследовать всех работников.