Новости Коронавирус и карантин
9 750 6

На фабрике во Львовской области обнаружили COVID-19, 800 человек отправляют в отпуск

Коронавирус обнаружили у 12 работников фабрики "Датский текстиль" в Сокале. Производство остановили, сотрудников отправили в отпуск на 2 недели.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное "Нео Радио".

"12 работников предприятия "Датский текстиль", что в Сокале, заболели коронавирусом, - по состоянию на 10 июля у них подтверждено наличие Covid-19 ПЦР-тестированием", - сказано в сообщении.

Из-за этого на фабрике будет временно прекращена работа, а люди пойдут в двухнедельный отпуск.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-19 обнаружили на базе отдыха на Херсонщине

Как сообщил главный врач КНП "Сокальская центральная районная больница" Роман Швед, сегодня на предприятии отобрали 274 проб для ПЦР-тестов и ИФА-тестов. Руководство планирует обследовать всех работников.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2987)
к выборам мсье мендель и свалку городскую пидпалыть...
10.07.2020 20:41 Ответить
Не всё так просто в филиале датского королевства..
10.07.2020 20:51 Ответить
в отпуск отправили - это чтобы они заразили как можно больше народа, или как?
10.07.2020 20:53 Ответить
Это что бы не оплачивать простой людям и потом, что бы этим людям не давать отпуск - ведь они его сейчас отгуляют (на самоизоляции - без права покидать квартиру !)
Другими словами - сделали людей заложниками обстоятельств !
10.07.2020 21:21 Ответить
Ідіотизм вищої міри, ідіоти з МОЗу ще не зрозуміли що нам потрібно з цією заразою існувати, і зупиняти виробництва це дебелізм, дійсно, відправили людей заражати і заражатися.
Прицьому ніхто навіть непроведе, самі привітивні дії, хто, кого, найближче оточення, нах кому це треба, головне створити видимість роботи....
10.07.2020 23:00 Ответить
Раньше весь контрафакт делался в Одессе на Дерибасовской...

Пысы. На самом деле все эти сказки про беню крика и пр. придуманы бабелями и прочими ильфами Петровами.
Да, был такой беня, но король из него, как из дерьма пуля.
Попробовал вякнуть супротив Котовского, тот вытянул свой Маузер и грохнул короля. Никто и не пикнул.
На самом деле самая крутая банда была украинская из ближних сел. Они заявлялись в Одессу пару раз в году и давали всем офигенных звизьдюлей, просто так, безо всякой причины, что бы знали, кто тут хозяин.
В остальное время в городе хозяйничала польская банда, во главе с женщиной.
Эти даже умудрились захватить эсминец, на котором везли деньги в город.
И только ночью выползали из нор евреи и грабили себе подобных.
10.07.2020 21:11 Ответить
 
 