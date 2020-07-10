РУС
Новости
812 11

Террористы с начала года 90 раз не допустили наблюдателей ОБСЕ пересечь линию разграничения, - штаб ООС

С начала 2020 года российские оккупационные войска отказали представителям СММ ОБСЕ в пересечении линии разграничения более 90 раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

Автор: 

ОБСЕ (4897) терроризм (18693) Донбасс (26959)
Топ комментарии
+1
Тобто спостерігачі ОБСЄ не виконують свої обов'язки. Для чого нам такі працівники?

10.07.2020 21:25 Ответить
+1
Надо было опять сказать, что на свадьбу к ополченцам едут, а белый джип - свадебный лимузин.

10.07.2020 21:51 Ответить
большой бадабум будет в любом случае...не верьте поцыфистам типа коцабы с бубочкой...

10.07.2020 21:09 Ответить
Сдается мне, что сами наблюдатели ОБСЕ ненамного больше 90 раз с начала года собирались пересекать линию разграничения...

10.07.2020 21:11 Ответить
10.07.2020 21:51 Ответить
10.07.2020 21:25 Ответить
пропонуєш їх всіх звільнити?

10.07.2020 21:37 Ответить
маячня якась
терористи когось там кудись ввічливо не пропустили
імхо якщо виявлено місцезнаходження групки терористів, то це місце повинно бути зачищене і продезінфіковано

10.07.2020 21:42 Ответить
ОБСЕ с 1992 года работает в Грузии. С тех пор территория Грузии только уменьшилась. В Чечне ОБСЕ провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Ну потом слиняли оттудова и молчат. Как бы намекаю на то, что ОБСЕ всегда на стороне России. Это по факту. А так да, они нам помогают.

10.07.2020 21:50 Ответить
Как недипломатично поступают по отношению к представителям такой авторитетной международной организации, они же безвредные.

10.07.2020 22:01 Ответить
Одабрямс!!!

10.07.2020 22:49 Ответить
 
 