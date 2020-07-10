Террористы с начала года 90 раз не допустили наблюдателей ОБСЕ пересечь линию разграничения, - штаб ООС
С начала 2020 года российские оккупационные войска отказали представителям СММ ОБСЕ в пересечении линии разграничения более 90 раз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
терористи когось там кудись ввічливо не пропустили
імхо якщо виявлено місцезнаходження групки терористів, то це місце повинно бути зачищене і продезінфіковано