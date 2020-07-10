РУС
Пострадавшим от пожара на Луганщине помощи привезли столько, что одеть-обуть можно жителей нескольких сел, - глава ОГА Гайдай

Волонтеры и международные организации собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей пострадавших от пожаров районов Луганщины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Волонтеры откликнулись, международные организации откликнулись. У нас помощи людям привезли столько, что я сегодня разговаривал с главой сельской рады, он говорит: я могу этими вещами сейчас одеть-обуть несколько своих сел", - рассказал он.

По словам Гайдая, огонь полностью уничтожил около 50 домов, еще более сотни - серьезно повредил.

Также на Цензор.НЕТ: Мы задействовали 5 беспилотников и в реальном времени давали картинку ГСЧС, - как ВСУ тушили пожары на Луганщине. ВИДЕО

ОГА (2397) пожар (6020) помощь (8061) гуманитарная помощь (1275) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6534)
+11
10.07.2020 21:39 Ответить
+3
Скажу так- люди у нас, наш генофонд, наши традиции сочувствовать и помогать- это главное наше богатство. В Одессе, когда на Троицкой сгорел колледж, одесситы сразу мобилизовались- тащили все, что могли, вплоть до каких-то стульев , чтобы мчсники и волонтеры могли хоть пару минут отдохнуть. Преподаватель колледжа погибла, которая вывела больше всех детей.

Вот это-то и противно, что таких людей , такую страну, достойную самого лучшего, тридцать лет нещадно грабят
10.07.2020 21:47 Ответить
+3
упорніе шоколадніе клоуні даже в новости о гуманитарной помощи приплетут Зеленского
жить не могут без Зеленского
он с имене єтим ложится
он с именет єтим встает
10.07.2020 21:48 Ответить
Комментировать
Одіті можна, але тільки в 35 розмір і тільки на носа.
10.07.2020 21:35 Ответить
ОНИ ОБУЛИ ВСЮ СТРАНУ
показать весь комментарий
10.07.2020 22:05 Ответить
10.07.2020 21:39 Ответить
Шуб норковых навезли. Галава сам оделся, жену одел, кума одел, ещё и обогатился. Лето ж - все хотят норковые шубы носить.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:41 Ответить
Скажу так- люди у нас, наш генофонд, наши традиции сочувствовать и помогать- это главное наше богатство. В Одессе, когда на Троицкой сгорел колледж, одесситы сразу мобилизовались- тащили все, что могли, вплоть до каких-то стульев , чтобы мчсники и волонтеры могли хоть пару минут отдохнуть. Преподаватель колледжа погибла, которая вывела больше всех детей.

Вот это-то и противно, что таких людей , такую страну, достойную самого лучшего, тридцать лет нещадно грабят
10.07.2020 21:47 Ответить
зачем же ты агитировала за куклу Бени, который грабит миллиардами долларов ?
10.07.2020 22:06 Ответить
тебя, что ли грабит, нищеброд?
10.07.2020 22:18 Ответить
меня.

равно как и остальных 42 миллиона граждан, получающих услуги за бюджетные средства
10.07.2020 22:20 Ответить
брешеш
10.07.2020 22:29 Ответить
мощная аргументация )))

в стиле зебилов и лахтинцев
10.07.2020 22:34 Ответить
Ти ж мерзота ще минулого року тут верещав що тебе Порошенко грабує!!
показать весь комментарий
так, тому мерзотнику так легко не минеться
показать весь комментарий
Так ти і є той самий «ніщєброд»?
показать весь комментарий
який "той самий"? той, який тобі рило начистив?
показать весь комментарий
та ты своё не всегда чистишь
показать весь комментарий
Ця волохата брехлива жаба швидше за все нічого не дала від себе
показать весь комментарий
та ніхто від тебе особливо нічого і не чекав
показать весь комментарий
упорніе шоколадніе клоуні даже в новости о гуманитарной помощи приплетут Зеленского
жить не могут без Зеленского
он с имене єтим ложится
он с именет єтим встает
10.07.2020 21:48 Ответить
А шо его приплетать? Он лично чем-то помог? Ленкину шубу привез? Или шо?
показать весь комментарий
то есть ті считаешь, что он ничем не помог, поєтому его нечего приплетать и поєтому ті его всегда приплетаешь
у тебя с головой все в порядке?
10.07.2020 21:56 Ответить
а ты считаешь, шо этот долларовый миллионер или его наниматели оторвали хоть копейку от себя ?
показать весь комментарий
тебе то что?
показать весь комментарий
а тебе ?

Ты, исходя из какой мотивации, так широко за него булки раздвинул ?
показать весь комментарий
ті меня с кем-то попутал
я тут вообще предлагаю каждій день поменьше упоминать Зе
или попутал или банально брешешь
показать весь комментарий
Да ясен пень, шо ты, попу рвавший перед выборами за ЗЕ и против Пороха, теперь предпочитаешь поменьше упоминать того, за кого ты рвал попу.

Он же обсирается каждый день, а кому нравится признаваться, что он агитировал за засранца )))
показать весь комментарий
так я не понял: в одной мессаге ті верещищь, шо я надріваюсь в пропаганде
в другой мессаге ті верещищь, что я призіваю к тишине...
ті адекватній?
хотя... кого я спрашиваю...
показать весь комментарий
я адекватный.

а ты тупой.

ты времена спутал.

ты надрывался

ты призываешь

первое в прошлом времени

второе в настоящем времени
10.07.2020 23:07 Ответить
Ти не досконало ще знаєш рідний тобі зє діалект, в кінці кожного речення потрібно писати- ***** (*****). Коли почуєш Порошенко, то пишеш БАРІГА *****, абваравал нарід!
показать весь комментарий
співчуваю, в тебе освіти 4 класи максимум
показать весь комментарий
шо, минимум, на год больше, чем у тебя
показать весь комментарий
не больше, а меньше
и не на год, а на 3 сантиметра
показать весь комментарий
ну если ты классы не годами меришь, а сантиметрами ...
показать весь комментарий
Та достатньо того, що ти за сцикло голосував.
показать весь комментарий
я за тебе не голосував
показать весь комментарий
Так я і не балотувався.
показать весь комментарий
с волонтёрами понятно...слуги народа с чем личным расстались в пользу погорельцев?пры нагоди всей фракцией постучат болтами по клавишам пианино?
показать весь комментарий
а ті чем пожертвовал есси считаешь шо имеешь право кидать предьяву?
показать весь комментарий
ты забыло зигануть на бубочку...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
о, це зіга Петра Зелі? класна! Зелю достойно привітав.
показать весь комментарий
Вот если бы на заднем плане стояло *****,

то на переднем был бы не Порох, а ЗЕ
показать весь комментарий
ксли бі да кабі
главніе слова порохоботов
показать весь комментарий
а шо ты, кацап, на этом фото непотребного увидел ?

Сороса ?
показать весь комментарий
у тебя абсолютно отсутствует причинно-логическая связь
показать весь комментарий
между выступлением Порошенко в Сенате США и его поддержкой высокопоставленными лицами США ?

а ты исходя из какой кацапической логики это фото выложил ?
показать весь комментарий
Кидать предъяву. Да уж.
Давно откинулся, убогий?
Под шконкой чалился?
Завязывай стучать дырявой тарелкой, петушара.
показать весь комментарий
ложкой
показать весь комментарий
Ну да)))
показать весь комментарий
Главпетух?
показать весь комментарий
та какой ты главный ? )))

ты рядовой петушара.
показать весь комментарий
Он ее одел, а она его обула.
показать весь комментарий
на зиму одягнути їх теж не забудьте. у них де і зимовий одяг погорів. а до зими ви про них забудете, галочки поставити за відновлені будинки і на цьому все.
показать весь комментарий
Надо-надо! а то кто же нас кормить то будет?
Да и мало того, мы же им столько должны... огого!
показать весь комментарий
А что там везти? Пусть ОГА закупит (может и так) secondhand и все при своем.
показать весь комментарий
Зелёная плесень совсем из ума выжила - мало того, что к пострадавшим сейчас направятся толпы мародеров, в первую очередь из народа допьешев зеленских, так и остальные из зависти начнут самоподдогами по всей стране заниматься...
показать весь комментарий
