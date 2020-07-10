Пострадавшим от пожара на Луганщине помощи привезли столько, что одеть-обуть можно жителей нескольких сел, - глава ОГА Гайдай
Волонтеры и международные организации собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей пострадавших от пожаров районов Луганщины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Волонтеры откликнулись, международные организации откликнулись. У нас помощи людям привезли столько, что я сегодня разговаривал с главой сельской рады, он говорит: я могу этими вещами сейчас одеть-обуть несколько своих сел", - рассказал он.
По словам Гайдая, огонь полностью уничтожил около 50 домов, еще более сотни - серьезно повредил.
Також на Цензор.НЕТ: Мы задействовали 5 беспилотников и в реальном времени давали картинку ГСЧС, - как ВСУ тушили пожары на Луганщине. ВИДЕО
