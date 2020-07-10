РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
6 781 7

Верховный суд признал ответственность владельца "T.B. Fruit" Барщовского, как поручителя по кредитам на 75 млн евро

Верховный суд признал ответственность владельца

Верховный суд подтвердил наличие долга у бизнесмена Тараса Барщовского, как поручителя по кредитам "Дельта Банка" в сумме 75 млн евро. Получив в распоряжение оригиналы кредитных договоров, суд подтвердил вступившее в силу в марте 2020 года решение третейского суда и отменил решение Северного апелляционного хозяйственного суда города Киева.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Адвокат ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста" Светлана Довбыш заявила, что группа инвесторов ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста" подтвердила силу решения третейского суда, согласно которому будет обращать взыскание с Тараса Барщовского 75,2 млн. евро, что является лишь частью задолженности Группы компаний T.B. Fruit перед АО "Дельта Банк" по кредитным договорам, права требования по которым приобрели инвесторы на открытом аукционе.

Также она сообщила, что Тарас Барщовский как владелец T.B. Fruit выступал поручителем по ряду кредитов, и он должен будет вернуть кредит с процентами. Под взыскание могут попасть также активы T.B. Fruit в Польше, Молдове и на Кипре.

Автор: 

Верховный Суд (1103) кредит (2380) Барщовский Тарас (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верховный суд признал ответственность владельца "T.B. Fruit" Барщовского, как поручителя по кредитам на 75 млн евро - Цензор.НЕТ 4683
показать весь комментарий
10.07.2020 21:55 Ответить
Кредити повернуть лохи....тобто, народ України...(приват,дельтабанк і тд...)
показать весь комментарий
10.07.2020 22:44 Ответить
А Коломойского и суркисов не признал - вот такой он у нас уникальный верховный и неподкупный объективный справедливый и законный суд...
показать весь комментарий
11.07.2020 00:22 Ответить
Шановний пане Бутусов! З першу ніж друкувати такі повідомлення, отримайте будь-ласка пруф від цих панів "ньюс-мейкерів", адже доведеться друкувати спростування.
показать весь комментарий
11.07.2020 13:17 Ответить
Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро - Цензор.НЕТ 8143Верховний суд України визнав відповідальність власника T.B. Fruit Барщовського, як поручителя за кредитами на 75 млн євро - Цензор.НЕТ 4963
показать весь комментарий
11.07.2020 13:21 Ответить
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90283300 Ухвала Верховного Господарчого Суду
показать весь комментарий
11.07.2020 13:24 Ответить
 
 