Верховный суд признал ответственность владельца "T.B. Fruit" Барщовского, как поручителя по кредитам на 75 млн евро

Верховный суд подтвердил наличие долга у бизнесмена Тараса Барщовского, как поручителя по кредитам "Дельта Банка" в сумме 75 млн евро. Получив в распоряжение оригиналы кредитных договоров, суд подтвердил вступившее в силу в марте 2020 года решение третейского суда и отменил решение Северного апелляционного хозяйственного суда города Киева.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Адвокат ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста" Светлана Довбыш заявила, что группа инвесторов ФК "Гелиос" и ФК "Инвестохиллс Веста" подтвердила силу решения третейского суда, согласно которому будет обращать взыскание с Тараса Барщовского 75,2 млн. евро, что является лишь частью задолженности Группы компаний T.B. Fruit перед АО "Дельта Банк" по кредитным договорам, права требования по которым приобрели инвесторы на открытом аукционе.

Также она сообщила, что Тарас Барщовский как владелец T.B. Fruit выступал поручителем по ряду кредитов, и он должен будет вернуть кредит с процентами. Под взыскание могут попасть также активы T.B. Fruit в Польше, Молдове и на Кипре.