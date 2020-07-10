РУС
Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады 13 июля. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 13 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"В связи с требование президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады… созвать внеочередное пленарное заседание на .. 14:00 13 июля 2020 года" – говорится в документе.

В повестке дня внеочередного заседания - 14 вопросов. Среди них - проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября 2020 года и проекты законов о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", связанные с финансированием очередных местных выборов.

Народные депутаты также рассмотрят законопроекты о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", о внесении изменений в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении местных выборов

В предлагаемой повестке - законопроекты о внесении изменений в некоторые законы относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и о содействии занятости и расширении возможностей трудоустройства населения для преодоления негативных последствий карантина, установленного с целью предотвращения распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, - "слуга народа" Кравчук

ВР (29383) Разумков Дмитрий (1522)
