РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
2 353 32

В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив

В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив

Задолженность по зарплате перед шахтерами накапливалась в течение многих лет. Сейчас власть делает все для того, чтобы ее погасить.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство той задолженности, которая на сегодня есть - это та, которая формировалась с 2008, 2009, 2010 годов. Будем откровенны: шахтерскую отрасль разворовывали в этой стране десятками лет. Не один украинский олигарх, бизнесмен, а хуже всего - бандит зарабатывал на честном труде шахтеров", - сказала она.

По словам Ковалив, сейчас шахтерам выплачивают старые задолженности по зарплате.

"В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получали зарплату", - заявила Ковалив.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец

"Но шахтеры должны понимать, как и куда сбывать свою продукцию", - отметила она.

Замглавы ОП подчеркнула, что сейчас Украина не импортирует электроэнергию ни из России, ни из Беларуси, также фактически запрещен импорт угля.

Автор: 

задолженность (221) шахтеры (656) Ковалив Юлия (53) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5679
показать весь комментарий
10.07.2020 22:07 Ответить
+6
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5199
показать весь комментарий
10.07.2020 22:07 Ответить
+5
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 8257
показать весь комментарий
10.07.2020 22:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 8257
показать весь комментарий
10.07.2020 22:04 Ответить
А не проще их на хозрасчет перевести а если убьіточно то переквалиффицировать?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:23 Ответить
Это же люди ироической профессии, трудовые династии, епта...))
показать весь комментарий
10.07.2020 22:48 Ответить
Они также как и врачи, привыкли паразитировать на государственном бюджете.
показать весь комментарий
11.07.2020 00:24 Ответить
с 2008, 2009, 2010
Ой, вэй, они 12 лет без зарплаты?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:05 Ответить
почти уравняли расходы на горняков и содержание бубочки...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:07 Ответить
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5199
показать весь комментарий
10.07.2020 22:07 Ответить
Ну всё честно заработал - так развел лошков и теперь по заслугам отдыхает ))))
показать весь комментарий
10.07.2020 22:11 Ответить
В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5679
показать весь комментарий
10.07.2020 22:07 Ответить
В первой мировой Петен получил любовь народа и прозвище Верденский лев. А во второй - прозвище «Putain» («шлюха»).
показать весь комментарий
10.07.2020 22:08 Ответить
Эт да.Какие неожиданные повороты делает судьба.Сегодня ты "Верденский лев" и герой франции,а завтра посмотрел в глаза Гитлеру и увидев там мир стал "Пютеном" (шлюхой по тамошнему) ,и получил пожизненное за измену.
Кого то мне этот Пютен напоминает.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:32 Ответить
"Наша задача не комфорт зараз, скажу відверто, - вижити. Хліб, масло, молоко, крупи є - виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць, півтора пройде - вирулимо. Я в цьому впевнений" - В. Зеленський. На фото - державна резиденція в Конче-Заспі, де зараз мешкає бубочка.В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 3589В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн. на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив - Цензор.НЕТ 5022
показать весь комментарий
10.07.2020 22:09 Ответить
За три дня 10,5 тяс. подписей
https://petition.president.gov.ua/petition/100754?fbclid=IwAR2Mz3HxVXWKnTUJ9rX3uaetvLzFWFu-tbGG9MnZqTJC9o8hOiayXWfpi_o
показать весь комментарий
10.07.2020 22:16 Ответить
Нуу, помню стахановцев..
Ударников "комтруда"...
🤣🤣
показать весь комментарий
10.07.2020 22:10 Ответить
То я щось не розумію, чи тимчасове затишшя шахтарів при Пороху - то чорна діра, яку не можуть описати. Про борги до 14-го інфа є, про болрги після - навіть "Г+Г" говорить... А що було між цими роками? Невже "барига" накрав так, що шахтарям зарплату платили з бюджету і діри в ньому не було? Якщо я чогось не знаю, то чекаю посилання на відповідну інфу, що спростує моє бачення ситуації...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:23 Ответить
При бариге шахтеров что просили зарплату, - ножичком по горлу и в колодец.
Потому и страдали молча.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:09 Ответить
Де така інформація є? Посилання можете надати? Буду дуже вдячний
показать весь комментарий
10.07.2020 23:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q1VL5LaWkv8 Будь ласка)
У бюджеті передбачено не менше 1 млрд грн на те, щоб шахтарі отримували зарплати, - Ковалів - Цензор.НЕТ 6639
показать весь комментарий
10.07.2020 23:50 Ответить
То ви б, пане, хоч смайлик поставили, а то ж так і на роялі можна навчиться грати безрук!
показать весь комментарий
11.07.2020 00:00 Ответить
Непонятно , - Люди работают или Нет. Если работают и продукция отгружается то получатели ее Оплачивают, и за это люди получают Зарплату. А если не работают , то за что платить с Бюджета .
показать весь комментарий
10.07.2020 22:23 Ответить
Бреше.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:33 Ответить
Остается только надеяться, что эти деньги получат наши украинские шахтеры, а не шахтеры из лугандонии.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:41 Ответить
Уголь покупает каложуйский за бесценок, а зарплаты плати из бюджета?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:54 Ответить
Уголёк ахметову, а зарплату с государства ?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:54 Ответить
включили друкувальний? бідна гривня...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:55 Ответить
Надо бы что б шахтеры ещё и уголь добывали. На шахте 300 человек добывают 150 тонн в сутки.... Если платить зарплаты не вкладывая в производство будут одни зарплаты без угля.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:06 Ответить
https://twitter.com/newVasyuki2015
https://twitter.com/newVasyuki2015

Шурик

@newVasyuki2015


В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Нова Зеландія. Населення - 4,6 млн. Кооператив Fonterra - 30% молочного експорту в світі. Близько 10500 ферм. Виручка за 2015 рік склала $16,4 млрд, а об'єм переробки - 21,6 млн тонн. А що українці? А працьовиті українці не здатні до колективної співпраці.

https://twitter.com/StiiSharpshoot1
https://twitter.com/StiiSharpshoot1

Still-Sharpshooter

@StiiSharpshoot1

·https://twitter.com/StiiSharpshoot1/status/1281473683815530497 13 ч

В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Для загального розвитку, щоб продавати на ринках ЄС треба бути членом ЄС або членом Європейськоі економічноі зони.. а в нас ****** олігархи плотять депутатам щоб ті приймали закони які унеможливлюють вступ Украіни в ці структури. Тож можна виробляти продукціі на десятки міліардів

https://twitter.com/JollyRogerFlag
https://twitter.com/JollyRogerFlag

Весёлый Роджер

@JollyRogerFlag


В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

А в Украине монополизированный рынок, отсутствие доступа фермеров к местам продажи, и желание обложить фермеров дополнительными налогами. +Плюс проверки, поборы и воровство уражая. А ещё рейдерские захваты.

https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk

kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk

·https://twitter.com/kowalskydonetsk/status/1281459205690580994 14 ч

В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

В Украине почти весь крупный сельхозбизнес работает в чёрную(+-80%), чтоб не платить налоги, там обороты тоже колоссальные
показать весь комментарий
10.07.2020 23:06 Ответить
а у нас в "колективній співпраці" можуть коміка з кабаре обрати собі в президенти,такий успіх ніхто не повторить!
показать весь комментарий
11.07.2020 00:40 Ответить
Откель бабло возьмут?! Как обычно: из фонда по преодолению и борьбы с ковид?!
показать весь комментарий
11.07.2020 00:13 Ответить
Ого,Зеленського будуть пам'ятати у віках дванадцятирічна заборгованість по з/п трударів успішно погашена,можна вже буклети випускати)
показать весь комментарий
11.07.2020 00:37 Ответить
Якщо я правильно зрозумів, в бюджеті закладено кошти для виплати зарплати гірникам, які працюють на ахметовську корпорацію? Тобто прибуток чисто лягає в приватну кишеню, а розходи по зарплаті - проблема держави? Бляха! Оце схема!
показать весь комментарий
11.07.2020 06:49 Ответить
 
 