В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на то, чтобы шахтеры получали зарплаты, - Ковалив
Задолженность по зарплате перед шахтерами накапливалась в течение многих лет. Сейчас власть делает все для того, чтобы ее погасить.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство той задолженности, которая на сегодня есть - это та, которая формировалась с 2008, 2009, 2010 годов. Будем откровенны: шахтерскую отрасль разворовывали в этой стране десятками лет. Не один украинский олигарх, бизнесмен, а хуже всего - бандит зарабатывал на честном труде шахтеров", - сказала она.
По словам Ковалив, сейчас шахтерам выплачивают старые задолженности по зарплате.
"В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получали зарплату", - заявила Ковалив.
"Но шахтеры должны понимать, как и куда сбывать свою продукцию", - отметила она.
Замглавы ОП подчеркнула, что сейчас Украина не импортирует электроэнергию ни из России, ни из Беларуси, также фактически запрещен импорт угля.
