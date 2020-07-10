РУС
Новости
4 345 63

МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства"

МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии:

Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, а высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины об отношениях с Грузией, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на пандемию Covid-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами. На повестке дня - имплементация Положения об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведении Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и тому подобное", - сообщили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. "Общими для двух стран являются вызовы в сфере безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств", - говорится в комментарии.

Реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - подчеркивают в МИД Украины.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сделал ряд заявлений в адрес грузинских властей. В частности, он заявил, что не признает легитимность грузинского правительства.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.

Грузия (4514) МИД (7072) Саакашвили Михеил (3307)
+26
Так может отправить черноротого засранца туда где ему давно место?
В уютную, реформированую, грузинскую тюрьму.
10.07.2020 22:48 Ответить
+17
Саакашвили - назвали ПРЕСТУПНИКОМ, не власти Грузии, а суд, именем Грузии. Только суд, может определять и устанавливать вину человека.
А экс президент, назвав власти Грузии,признанные ООН и ОБСЭ - нелегитимными, просто подставил Украину.
10.07.2020 23:06 Ответить
+16
Зелебобик себе очередного дятла притянул, по ближе "к телу". И так рейтинг падает каждый день, так этот теоретик его вообще "умножит на ноль"...
10.07.2020 22:48 Ответить
Красиво поставили на місце. А то грузини за останні роки настільки знахабніли, що думають ніби ніхто в Україні не має права проти них і слова поганого сказати, як проти Америки.
10.07.2020 22:47 Ответить
поставили на місце? кого і яким чином? висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави... ммм... і хто ж це в нас "неуповноважена особа"?
10.07.2020 22:50 Ответить
саакашвили гос служащий
так что твой зеленский опять нассал тебе в глаза
10.07.2020 23:47 Ответить
Так может отправить черноротого засранца туда где ему давно место?
В уютную, реформированую, грузинскую тюрьму.
10.07.2020 22:48 Ответить
ну отправь - даже петя при всей своей злобе на Саакашвили на это не решился хотя очень хотел
10.07.2020 22:55 Ответить
Саакашвили наняли для укрепления украино-грузинской дружбы ?
10.07.2020 22:59 Ответить
Тут у Пети прокол. Чересчур незлопамятный и теперь выгребает.
А надо было душить наглухо.
10.07.2020 23:00 Ответить
И за это ты получаешь деньги?
11.07.2020 00:51 Ответить
Тоді це був би не Порошенко, а путін чи його жалюгідна копія зеленський.
11.07.2020 01:01 Ответить
Да какая у Петра злоба может быть на этого сулугуни -гастролера? Наоборот, по доброте своей душевной вышвырнул это недоразумение и самозванца бендукидзеных реформ на помойку, где его фсб и держало
11.07.2020 00:08 Ответить
доброта тут ни причем - просто не дали , сказали пете "незя" ну и нашли компромис
11.07.2020 10:14 Ответить
Не треба! Бубочка ще не зрозмів, що міхуілхаел - це бомба сповільненої дії.Тільки не зовнішня, а внутрішня. Нехай спрацює.
10.07.2020 23:23 Ответить
****** продажне лайно.
Його знову пристроїли до корита і воно цілком задоволене життям. "Воли не ревуть коли повні ясла".
10.07.2020 23:54 Ответить
Нечуй-Левицький таки мав раціо
11.07.2020 00:09 Ответить
Панас Мирний, точніше.
11.07.2020 00:33 Ответить
та .....ясла повні.
11.07.2020 03:59 Ответить
згадав прикол з часів, коли після університету деякий час працював вчителем у школі... проходили із 10 класами творчість Панаса Мирного, і там були такі два моменти. Перший - те, що письменник все життя конспірувався і не був деанонімізований, хоча царська поліція й шукала цього крамольника Панаса Мирного... але так і не дізналися, що це скромний чиновник Панас Рудченко. Другий момент - "Хіба ревуть воли..." написано на основі реальної історії розбійника, "лютого зарізяки", що наводив жах мало не на всю Полтавську губернію.
Так ось, один учень в творі об'єднав ці факти і написав таке: "Панас Якович Рудченко був звичайним чиновником, і ніхто не знав, хто він такий. Поліція не здогадувалася, що він - лютий зарізяка Панас Мирний, що грабував і вбивав спочатку багатіїв, а потім і простих селян. Він заливав усе кров'ю, палив хати, а потім описував людське горе і пропащу силу в образі Чіпки Вареника. Так і з'явився на світ цей роман" МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави" - Цензор.НЕТ 9112
(що характерно, хлопець не стібався - він дійсно так усе сприйняв... Але сюжет вийшов - вогонь)
11.07.2020 04:53 Ответить
Зелебобик себе очередного дятла притянул, по ближе "к телу". И так рейтинг падает каждый день, так этот теоретик его вообще "умножит на ноль"...
10.07.2020 22:48 Ответить
т.е. срака никто и звать его никак. замечательно честное слово
10.07.2020 22:48 Ответить
Удовлетворился?
10.07.2020 22:57 Ответить
откуда я знаю удовлетворился ты или нет?
10.07.2020 22:58 Ответить
А сам Николозович в курсе, ху он из?
11.07.2020 05:28 Ответить
он вчера рассказывал у шустрика про "на меня направили дулю пистолета" ©
думаю сегодня он прочитав раз десять начнет включать думалку а в понедельник выскажется по этому поводу
11.07.2020 09:46 Ответить
тамадой позеленевшей мишаню назвали...
10.07.2020 22:49 Ответить
Саака в зеленому цирку справляє найбільш огидне враження.
10.07.2020 22:50 Ответить
Тоже жмут руку и обнимаются с Россией.
10.07.2020 22:51 Ответить
Нет просто отдал России де юре 20% территории!
10.07.2020 23:27 Ответить
"украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства."

А ось тут в мене питання: яким чином головний секретут держави (д'Єрмак) може щось підписувати в ТКГ в Мінську, вести переговори з представниками іноземних держав, компаній та приватного бізнесу? Рада прийняла такий закон? Щось не чув...
10.07.2020 22:52 Ответить
Як P.S. - Посада сєкрєтута не є державною. Тобто д'Єрмак не є держ.чиновником.
10.07.2020 22:55 Ответить
На этот вопрос зеленая слизь отвечать точно не станет.
10.07.2020 23:05 Ответить
То є так! Стільки лайна в нікуди вони викинуть не можуть! Бо... А як же "папєрєднік"
10.07.2020 23:21 Ответить
Дипломатично правильна відповідь, все вірно. Залишається самому Міхеїлові пояснити, що він - не уповносечене обличчя. І карт-бланшу на "будь-що заради потужних реформ" в нього ніт. І взагалі -

МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства" - Цензор.НЕТ 4224
10.07.2020 22:52 Ответить
10.07.2020 22:52 Ответить
Начался троллинг Саакашвили. Типа 'Саакашвили портит отношения Грузии и. Украины. Все это уже было.
10.07.2020 22:53 Ответить
А типа не портит?
10.07.2020 22:56 Ответить
А що, він їх зміцнює?
10.07.2020 22:57 Ответить
Так. Це було. Але минулого разу оперативно вжили превентивних заходів, доки не напсував до національно небезпечної концентрації кишкового метану. Тож воно якось минулося.
10.07.2020 22:59 Ответить
Нормальная перепалка
Они его назвали преступником, а он их - нелегитимными!
Но я всеравно на стороне Михо...
10.07.2020 23:01 Ответить
Саакашвили - назвали ПРЕСТУПНИКОМ, не власти Грузии, а суд, именем Грузии. Только суд, может определять и устанавливать вину человека.
А экс президент, назвав власти Грузии,признанные ООН и ОБСЭ - нелегитимными, просто подставил Украину.
10.07.2020 23:06 Ответить
Может галстук не того цвета съел, что наговорил всякого?
10.07.2020 22:55 Ответить
Класс, наша ботва опустилась уже до тиражирования кремлевских клише. Поставить бы скрытую камеру в кабинете у путлера, но это чмо осторожное даже горшок свой за собой в поездки возит.
11.07.2020 05:55 Ответить
Клише не клише, а галстук точно либо не того цвета, либо не в то горло полез. Вот и пучит "реформатора".
11.07.2020 06:52 Ответить
какого хера этот бабауин вообще делает в Укарине?!
только позорит ее!каждый день...как и зелЯ
10.07.2020 23:06 Ответить
стыдно стало наконец? Осознал? Давай вали отсюда
10.07.2020 23:10 Ответить
До кого це ви?До рабів на 104-х плантаціях Педро,яких,мов табун,він зганяє на кожну акцію народу проти нього?Ці зомбі 5-ої колони ***** не розуміють,що навіть країни Балтії з постсовка(совіцька окупація)дістають 1000 Евро щомісяця навіть при пандемії,а їм кістку підсоложену у конверті барин кинув,аби гризлися між собою та лаяли на усіх,хто до столу кучерявого плантатора підходить.Забудьте,неначе срунета з 5-ою колоною 5-ої Пу По анали й не існує взагалі та женіть від влади сцяними ганчірками.При ринкових умовах ринковий достаток кожного-понад усе,а не інтерес олігарха понад усе.Михо озвучив свою власну позицію.
11.07.2020 01:17 Ответить
А ты его забань.
Пожалуйся модератору.
11.07.2020 05:27 Ответить
Оклад жалования он тут получает.
Больше нигде на работу не берут, брезгуют, наверное.
11.07.2020 05:26 Ответить
Глава Исполнительного комитета реформ Украины не уполномочен выражать официальную позицию Украинского государства? А что он уполномочен выражать? И на фиг он вообще нужен?
10.07.2020 23:28 Ответить
Слово неуполномоченные можно использовать, когда решили создать представителей неизвестно кем выдвинутых в Консультативный совет, якобы от беженцев, который должен был услышать Донбасс?
10.07.2020 23:49 Ответить
Иными словами ЗЕбанарии сказали, что Саакашвили - пустое место.
10.07.2020 23:51 Ответить
«На меня была направлена дуля пистолета», -
Міхо Саакашвілі (ефір у Шустера)
показать весь комментарий
11.07.2020 00:18 Ответить
11.07.2020 05:26 Ответить
Кароче, св.Міхо упал намоченньій.
11.07.2020 00:26 Ответить
МЗС України щодо заяв Саакашвілі про владу Грузії: "Висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави" - Цензор.НЕТ 8468
11.07.2020 01:15 Ответить
Михо відповів на їх "преступнік"-"вони нелігітимні".Я б добавив,бо "легітимні"-це коли кажуть:
///Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.///
\\\ Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.\\\
11.07.2020 01:39 Ответить
молодец Саакашвили, всё верно сказал.
11.07.2020 03:51 Ответить
"МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства""

Нет, зайчики, так не пойдет, очень слабо.
Мишико - государственный служащий и оклад жалования ему платит украинское государство, что означает, что все его заявления, даже самые бредовые, - это позиция украинского государства, государственным служащим которого он является.

Мыть вам и мыть теперь за Мишей терь, его блевотину смывать.
Наделает он много 'славных" дел.
А кому щаз легко?
11.07.2020 05:25 Ответить
МИД дипломатично назвал Михо не лицом, а тем местом, на котором сидят, что и разъяснил грузинской стороне.
11.07.2020 07:13 Ответить
МІС уповноважена заявити,що Михо нею не уповноважений відповісти на "злочинець" у його адресу "вони нелігітимні"?Та вона просто дура.
11.07.2020 13:11 Ответить
Иными словами Миха клоун. Но это не так обидно как клоун президент
11.07.2020 09:03 Ответить
 
 