"МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства""

Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, а высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины об отношениях с Грузией, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на пандемию Covid-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами. На повестке дня - имплементация Положения об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведении Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и тому подобное", - сообщили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. "Общими для двух стран являются вызовы в сфере безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств", - говорится в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей

Реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - подчеркивают в МИД Украины.

Читайте: Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сделал ряд заявлений в адрес грузинских властей. В частности, он заявил, что не признает легитимность грузинского правительства.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.