МИД Украины о заявлениях Саакашвили про власти Грузии: "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства"
Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, а высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины об отношениях с Грузией, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на пандемию Covid-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами. На повестке дня - имплементация Положения об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведении Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и тому подобное", - сообщили в МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. "Общими для двух стран являются вызовы в сфере безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств", - говорится в комментарии.
Реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - подчеркивают в МИД Украины.
Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сделал ряд заявлений в адрес грузинских властей. В частности, он заявил, что не признает легитимность грузинского правительства.
Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так что твой зеленский опять нассал тебе в глаза
В уютную, реформированую, грузинскую тюрьму.
А надо было душить наглухо.
хуілхаел - це бомба сповільненої дії.Тільки не зовнішня, а внутрішня. Нехай спрацює.
Його знову пристроїли до корита і воно цілком задоволене життям. "Воли не ревуть коли повні ясла".
Так ось, один учень в творі об'єднав ці факти і написав таке: "Панас Якович Рудченко був звичайним чиновником, і ніхто не знав, хто він такий. Поліція не здогадувалася, що він - лютий зарізяка Панас Мирний, що грабував і вбивав спочатку багатіїв, а потім і простих селян. Він заливав усе кров'ю, палив хати, а потім описував людське горе і пропащу силу в образі Чіпки Вареника. Так і з'явився на світ цей роман"
(що характерно, хлопець не стібався - він дійсно так усе сприйняв... Але сюжет вийшов - вогонь)
думаю сегодня он прочитав раз десять начнет включать думалку а в понедельник выскажется по этому поводу
А ось тут в мене питання: яким чином головний секретут держави (д'Єрмак) може щось підписувати в ТКГ в Мінську, вести переговори з представниками іноземних держав, компаній та приватного бізнесу? Рада прийняла такий закон? Щось не чув...
Они его назвали преступником, а он их - нелегитимными!
Но я всеравно на стороне Михо...
А экс президент, назвав власти Грузии,признанные ООН и ОБСЭ - нелегитимными, просто подставил Украину.
только позорит ее!каждый день...как и зелЯ
Пожалуйся модератору.
Больше нигде на работу не берут, брезгуют, наверное.
Міхо Саакашвілі (ефір у Шустера)
///Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.///
\\\ Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.\\\
Нет, зайчики, так не пойдет, очень слабо.
Мишико - государственный служащий и оклад жалования ему платит украинское государство, что означает, что все его заявления, даже самые бредовые, - это позиция украинского государства, государственным служащим которого он является.
Мыть вам и мыть теперь за Мишей терь, его блевотину смывать.
Наделает он много 'славных" дел.
А кому щаз легко?