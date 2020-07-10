РУС
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра

Народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 году Андрей Сенченко сообщил, что заявления о том, что для украинской армии вовремя закупаются все виды боеприпасов не соответствуют действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канала "1 + 1" 9 июля.

Он отметил, что располагает цифрой, подтверждающие это высказывание, но они являются тайными, потому озвучивать их не имеет права 

"Я могу утверждать, что уже нужно привлекать к ответственности тех лиц в Министерстве обороны Украины, которые отвечают за выполнение государственного оборонного заказа. Прошло полгода и ни снаряда не закупили. Более того, у нас происходит уже второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра . Сначала была эта комбинация, в которой ФСБ участвовала с втягиванием завода "Артем", где фактически украли деньги, которые государство выделило. Сейчас второй акт, когда производство пытаются уничтожить полностью", - отметил Сенченко.

Армія, мова, віра 2020Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8200
ФСБ работает ....когда один клоун по морям шастает
И зимнюю одежду армии не закупают . А это надо делать заранее
И питание по образцам НАТО вроде завалили
И зимнюю одежду армии не закупают . А это надо делать заранее
И питание по образцам НАТО вроде завалили
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 1460
Немцы никогда ничего не дадут Украине - они сцатся гнева путина.
Они сцатся, что Украина с такими избирателями в итоге таки станет малоросией и єто оружие может бьіть спользовано против стран ЕС
Хуже не будет
ФСБ работает ....когда один клоун по морям шастает
Клоун работает на ФСБ. Вольно или невольно -- не так и важно. Важен результат.
по морям? В смысле, оманским морям? Бо за моря на "переговоры" ездит зав канцелярией дерьмак...он же ведет внешнюю политику, пока бубочка ездит туда-сюда стадиончики открывать, с Лесей на купюре сниматься, видосики запиливать и детям тех, чьи отцы стреляют в украинского солдата, льготы обеспечивать... потому что дети защитников Украины льготы не заслужили... они ж украинские дети...
Чем скорей погоним зеЛю и его зеленую банду!чем лучше для Украины!
Что-то никто не хочет гнать. Всех все устраивает. Все "патриотическое"отродье, умные люди поймут о ком я, отпало, так как бегали только против Порошенко. Порошенко убрали, бабло получили и все - клоун наш президент, ***** - молодец. Предатели и твари, ***.
Сухпайки НАТО

Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 7
Вот реклама в интрнете

Сухие пайки армий НАТОВ комплект входят 1 ИРП Британских войск,
1 ИРП Германии,
1 ИРП Литвы,
1 ИРП военнослужащих США,
1 ИРП Франции,
1 ИРП Польши.
Выбор вариантов меню каждого комплекта;Высокая энергетическая ценность;Все блюда готовы к употреблению;Герметичные упаковки

ИНТРЕСНО ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭТИ РП ?
расийские сухпайки : НАТО трепещи!
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 2301
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 1359
Бутылка стрёмная. Зато стопарик красный!!
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8160От русни?
не делайте из сухпайка культа !
помнится, даже совковый сухпай был вполне съедобен и калорийный: тушенка, печеночный паштет и т.д.
Тільки печія від нього мучила.
Так клоуна и посадили на трон для этого, чтоб эта крыса слила неню
И кто-же это все сделал????!!!!
А ведь боеприпас большого калибра- самый быстрый способ отправить Зелю на Ростов:
Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8925
Барон, по его словам, пересел на всречное ядро и вернулся...не надо отправлять его на ростов... клоун должен оставаться клоуном... чтобы, когда в школе одноклассники спросят его детей, мол, а кто твой папа, его дети стыдливо признались - шут гороховый
При такой пересадке можно вернуться без яиц. Но у него их и так нет, так что Вы правы...
Дайте-ка угадаю: не тот ли самый Сенченко , который из под жулькиной юбки волал «про лишь бы не марадьор!» ?!
А терь оно вишь как обернулось?!...
Бгг) Напомнило:"У меня есть посылка, но я вам ее не отдам! ".
А это что напомнило?

Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
Напоминаю: без картинок, состряпанных вашей ботофермой, ваши высеры я не читаю.
Давай картинки копипаст-заготовок!
Да. Видимо ты уже окончательно кукухой поехал, раз тексты понимаешь с трудом. Держись там. Если понял -- гавкни что-нибудь.
Надеюсь, все же, все не так печально...
Еще хуже на самом деле. Вот подборка новостей

https://www.ukrmilitary.com/2020/05/iskra.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/dbr-za-rosiyu.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/arsenaly.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/su-24mr.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/antonov.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/absurd.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/2021.html
Зеленая плесень даже хуже Януковича.
Та не варто його про таке питати. Він проросійський тролль.
за
всем, от расстрела Щербаня до отравления Ющенко, от взрывов
в Днепре накануне Евро-2012 до расстрела Майдана,от военного вторжения
в Крым и на Донбасс до погромов в Киеве, Харькове, Донецке
и Луганске, от убийства пассажиров МН-17 до захвата моряков, от кровавых дел до мелких мерзких делишек - стоит одна
и та же сила - кгб-фсб. Украинцам
следует уже давно понять одно - на протяжении 29 лет их многострадальная страна -Украина находится под ударами
террористических
операций, осуществляемых спецслужбами кремля, при продажно- молчаливо-трусливом согласии а также при непосредственном участии в этих преступлениях своих т.н. "элит" .
тчк
Армія, мова, віра 2020Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра - Цензор.НЕТ 8200
Если в стране аж 73 % население быдло-масса , то зачем им вообще-то армия и страна ? Какая разницы для кого быть холопом ?
При этом непотраченное на армию должно в их карман вернуться, как и неукраденное Порошенко...
А тебе Походу Порох в щи нассал!
Я очень благодарен идиотам, т.к. они, предоставив список лайкеров, позволили мне удалить троих из якобы "друзей".
В стране нормальные люди, но им забивают головы олигархи через через олигархические СМИ, в том числе Г+Г, 5 канал..., через продажных журналюг, политологов, аналитиков, блогеров и т.п..
Йой! А де найвеличніший? Це ж його прямі обов'язки згідно до Конституції! Відосик був? Може я проґавив засідання РНБО з цього приводу? Невже то той сами "мір в глазах", який це недолуге побачило в одному з отворів організму путлєра. Паяц назвав той отвір "глазамі", але я, чомусь, в це не вірю
гнусавая мразь повсюду нагадила
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 7198
Зелю -- на нари! Довічне з конфіскацією.
***** !!! да патронного завода за 5 лет не построили, да плюс взорванные склады!!! Короче народ - у нас боекомплекта если будет та-же интенсивность военных действий что в 2015-м хватит максимум на 5-6 дней !!! .. это полная оппа !!! О чем говорить !? Тут только судить нужно военно-полевым трибуналом всех уродов во власти причастных к этому !!!
Основа идеологии порохоботов - нетерпимость к долб@бам (с)
Порохоботы такие же долбни как и зебилы.
Что-то я тебя уже не терплю.
Кому какое дело, кого ты терпишь, а кого нет. Ты вообще какого хрена сюда лезешь. Это украинский сайт и статья никаким образом не относится к Беларуси. Брысь.
Зебка, ты считаешь, что это - "внешнее управление"?
Не мели чепуху. Брысь.
а ты голосовала за шмарклю, шария или бойко?)) ну так, интересно
Шмаркля шлюха Кремля
В когось потужного є свій заводик, який випускає саме такі безальтернативні **********. Схема "зробили, закупили, вибухнуло на складі через лося, списали" раніше працювала безвідмовно, зараз на паузі.
умничают, мля аж зла не хватает, как вспомню, что эти позорные сраные "элиты" в конце 90-х не могли договориться , найти, купить сраный аккумулятор на единственную подлодку, чтоб она хоть от берега смогла отчалить и прогуляться по морю, вместе с призванными на ней служить морячками...
«Сраниє еліти» ?
Сраниє социалісти коммунякі, Ссан Ссаничі, Вітренкі, Симонєнки, які в Раді рвали пельки: «Зачем Украине Армия ?!!!! Бєндєровец Ющєнко собираєтся воєвать с Россієй ?!!!! НАТО -НЄТ !!!»
ЗАБУВ??
Без сильной Армии не бывает сильных государств!!!
У нас не хватает денег на обороноспособность. Так как всё сжирают олигархи и слуги уродов олигархов. Скоты мародеры.
Государство, которое не поддерживает свою армию, будет поддерживать чужую.
И когда же это такое неподобство случилось?
а чого ніхто не обговорює цього Сенченка? Це також кар'єрна мразота. Він навіть не сказав, що "з-за Петра" такої фігні не було. Йому невигідно це...
Просте питання, у нас кожен забулдига має доступ до цілком таємної інформації ? На якой підставі цей в минулуму депутат має доступ до неї?
Эк спохватились! А 30 лет вы что уничтожали? Тракторные, подшипниковые, радиотехнические и прочие, прочие, прочие заводы. Это что по вашему не подрыв обороноспособности. Просто сейчас дошла очередь до именно этого направления в развале всего. Купили билеты на спектакль в 90-х? Наслаждаемся финальным актом трагедии!
Економіка "рушилась" і в Польщі, і всюди, де раніше керувала Москва. Бо вона навмисне заплутала виробництво по всій території Росії. Коли зв'язки обірвалися, виробництво зупинилося. Але згодом з допомогою Заходу все наладилося. В Україні совкова еліта продовжує нищити економіку на завдання кремля, тепер ще й нищать армію і вбивають українських солдатів.
в 2019 срал на Петю всей своей отвисшей жопой, топил за пархатых. чего ты от них ждал?
Жэсть
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 9699
"...располагает цифрой, подтверждающие это высказывание, но они являются тайными, потому озвучивать их не имеет права" -- че то Гордона мне напомнил. Тот тоже ссылается на источники, которые он не имеет право называть. Все знаем какой из Гордона предсказатель. Тут точно так же.
верно. всё сгорело на складах при папереднике потужном.
Громкое заявление, Сенченко. Правда, ничем не подтверждённое, так как 'секретное'. Ну так нужно с этим 'секретным' заявлением и цифрами, которые известны почему-то Сенченко , идти в СБУ. Иначе это похоже на обычную ложь, тиражируемую с умным видом.

Где был вездесущный Сенченко, когда путлер Крым отжимал. Почему молчал, как пятая точка, хотя все видел и прекрасно знал все расклады.

Пять взорванных складов при порошенко и ни одного наказанного как минимум за недбалість- вот где яркий пример подрыва обороноспособности страны. А сейчас оборонка наоборот получила второе дыхание и вторую жизнь. Если где-то что-то и закрывается, то как ненужный балласт и морально устарелое, которое нужно заменить современным . Например, компания Укрспецэкспорт вместе с ведущей турецкой компанией по производству беспилотников создали совместное предприятие- вот где будущее!

Завод Артём продолжает работать, проблема пополнения запасов решается, предприятие остаётся финансово стабильным. Так что хватит уже лгать , задолбали, крепкие хозяйственники, отдавшие путлеру без боя Крым
Таня, а чому на Петра вішають ВСЕ, окрім складів ?
Бо там суцільний облом для зелених, чи як ?
Невже не знайшли до чого приколупатись ?
Повторюю тобі - розплющ очі. Про зраду чується звідусіль, а ти все фактам впираєшся.
Безпілотниками тяжке озброєння не замінити. Покажи мені того зеленого стратега, який це вигадав. Він певно ще рік тому насіння на базарі торгував.
Громоке заяления, ТатьянаЛайф. Правда, ничем не подтверждённое...або просто сопливі фантазії п`яної баби із кухні...
она такая и есть -клмаксная 50-летняя бабенка из Одессы
Зеленский старается, путин одобряет
И за 6 лет войны ни одна сволочь не поставила патронного завода.
Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 5792Сенченко заявив про зрив у програмі обороноздатності: У нас відбувається другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру - Цензор.НЕТ 7854
Это выбор хохлов.
Нічо-нічо. От в іншій статті покажуть якийсь мутний вибух і москальські матюки за кадром, у статті напишуть, що це наші доблесні воїни б'ють врага, і ботоферма прибіжить в повному складі тішитися і постити гіфки, як вибухає кремль.
уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра/ Зачистка конкурентов для "спасителей" Украины -граждан Израиля, военного союзника РФ. Коломойский и Боголюбов создали компании для производства155 мм снарядов и орудийных стволов.26.02.20
Українська армія зараз воює як ІДІЛ, коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються, це обман суспільства, в армії в це не вірить жодна реально воююча людина. У нас, з точки зору організації, стандарти озброєння на рівні ополченців з Сирії або Африки, ми ролики дивимося звідти і ролики з країн НАТО, є що порівняти. Організація ЗСУ порівняно з 2018-м роком стала набагато гірше, причому за всіма показниками. Судіть самі.
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
здається у нас десь дбр було, чи вони тільки по замовленню путлера працюють?
Насколько я знаю, остановили программу по военным ракетам. Нет на нее денег, так как всё сжирают олигархи и слуги уродов олигархов. Скоты мародеры.
Кроме того, зеленые уроды наверняка сейчас думают, как сделать, чтобы производство военных ракет втиснуть под Коломойского. А потом и разработку туда же. Производство и разработка ракет должно быть только в гос предприятии.
И еще. Все что сделано во вред стране с 2014 года (то есть во время войны) должно будет жестко наказано, даже то к чему не придраться с точки зрения законов. В первую очередь мародерство.
И еще. Все власти разных лет вели Украину в пропасть. Зеленая плесень делает это с ускоренными темпами. Необходимы внеочередные выборы.
депутат 3х созывов - однозначно враг народа , верить ему нельзя
