Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра
Народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 году Андрей Сенченко сообщил, что заявления о том, что для украинской армии вовремя закупаются все виды боеприпасов не соответствуют действительности.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канала "1 + 1" 9 июля.
Он отметил, что располагает цифрой, подтверждающие это высказывание, но они являются тайными, потому озвучивать их не имеет права
"Я могу утверждать, что уже нужно привлекать к ответственности тех лиц в Министерстве обороны Украины, которые отвечают за выполнение государственного оборонного заказа. Прошло полгода и ни снаряда не закупили. Более того, у нас происходит уже второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра . Сначала была эта комбинация, в которой ФСБ участвовала с втягиванием завода "Артем", где фактически украли деньги, которые государство выделило. Сейчас второй акт, когда производство пытаются уничтожить полностью", - отметил Сенченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И питание по образцам НАТО вроде завалили
Сухие пайки армий НАТОВ комплект входят 1 ИРП Британских войск,
1 ИРП Германии,
1 ИРП Литвы,
1 ИРП военнослужащих США,
1 ИРП Франции,
1 ИРП Польши.
Выбор вариантов меню каждого комплекта;Высокая энергетическая ценность;Все блюда готовы к употреблению;Герметичные упаковки
ИНТРЕСНО ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭТИ РП ?
помнится, даже совковый сухпай был вполне съедобен и калорийный: тушенка, печеночный паштет и т.д.
А терь оно вишь как обернулось?!...
Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
Давай картинки копипаст-заготовок!
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/iskra.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/dbr-za-rosiyu.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/arsenaly.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/su-24mr.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/antonov.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/absurd.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/phz.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/2021.html
всем, от расстрела Щербаня до отравления Ющенко, от взрывов
в Днепре накануне Евро-2012 до расстрела Майдана,от военного вторжения
в Крым и на Донбасс до погромов в Киеве, Харькове, Донецке
и Луганске, от убийства пассажиров МН-17 до захвата моряков, от кровавых дел до мелких мерзких делишек - стоит одна
и та же сила - кгб-фсб. Украинцам
следует уже давно понять одно - на протяжении 29 лет их многострадальная страна -Украина находится под ударами
террористических
операций, осуществляемых спецслужбами кремля, при продажно- молчаливо-трусливом согласии а также при непосредственном участии в этих преступлениях своих т.н. "элит" .
тчк
Сраниє социалісти коммунякі, Ссан Ссаничі, Вітренкі, Симонєнки, які в Раді рвали пельки: «Зачем Украине Армия ?!!!! Бєндєровец Ющєнко собираєтся воєвать с Россієй ?!!!! НАТО -НЄТ !!!»
ЗАБУВ??
Где был вездесущный Сенченко, когда путлер Крым отжимал. Почему молчал, как пятая точка, хотя все видел и прекрасно знал все расклады.
Пять взорванных складов при порошенко и ни одного наказанного как минимум за недбалість- вот где яркий пример подрыва обороноспособности страны. А сейчас оборонка наоборот получила второе дыхание и вторую жизнь. Если где-то что-то и закрывается, то как ненужный балласт и морально устарелое, которое нужно заменить современным . Например, компания Укрспецэкспорт вместе с ведущей турецкой компанией по производству беспилотников создали совместное предприятие- вот где будущее!
Завод Артём продолжает работать, проблема пополнения запасов решается, предприятие остаётся финансово стабильным. Так что хватит уже лгать , задолбали, крепкие хозяйственники, отдавшие путлеру без боя Крым
Бо там суцільний облом для зелених, чи як ?
Невже не знайшли до чого приколупатись ?
Повторюю тобі - розплющ очі. Про зраду чується звідусіль, а ти все фактам впираєшся.
Безпілотниками тяжке озброєння не замінити. Покажи мені того зеленого стратега, який це вигадав. Він певно ще рік тому насіння на базарі торгував.
https://www.ukrmilitary.com/2020/05/zelene-zsu.html
Кроме того, зеленые уроды наверняка сейчас думают, как сделать, чтобы производство военных ракет втиснуть под Коломойского. А потом и разработку туда же. Производство и разработка ракет должно быть только в гос предприятии.