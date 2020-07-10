Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра

Народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 году Андрей Сенченко сообщил, что заявления о том, что для украинской армии вовремя закупаются все виды боеприпасов не соответствуют действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канала "1 + 1" 9 июля.

Он отметил, что располагает цифрой, подтверждающие это высказывание, но они являются тайными, потому озвучивать их не имеет права

"Я могу утверждать, что уже нужно привлекать к ответственности тех лиц в Министерстве обороны Украины, которые отвечают за выполнение государственного оборонного заказа. Прошло полгода и ни снаряда не закупили. Более того, у нас происходит уже второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра . Сначала была эта комбинация, в которой ФСБ участвовала с втягиванием завода "Артем", где фактически украли деньги, которые государство выделило. Сейчас второй акт, когда производство пытаются уничтожить полностью", - отметил Сенченко.

