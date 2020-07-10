Мы четко должны помнить, кто такие Деркачи и что они делают для Украины, - Омелян
Очередные пленки Деркача - часть информационной войны, которую Россия ведет внутри Украины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы четко должны помнить, кто такие Деркачи и что они делают для Украины, и какие последствия имели их действия. ... Мы идем на поводу российских фейков, которые ведут информационную войну внутри Украины", - сказал Омелян.
Он напомнил, что все участники "пленок Деркача" отрицают аутентичность записей.
"Первое. Байден и его команда четко отметили, что все эти записи глубоко отредактированы и сильно скомпилированные. Второе. Сегодня любимый персонаж Ирины (Верещук. - Ред.), пресс-секретарь Путина отметил, что никакого обмена приветствиями не было. И на самом деле они не подтверждают этих разговоров. Порошенко тоже их отрицает", - добавил Омелян.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
"Президент, который воюет, президент, который организовал контрнаступление, который подал на Россию в ряд международных судов, обеспечил армию и повел ее в бой не может сдавать Украину", - подытожил экс-министр.
Напоминаем, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев.
Также на Цензор.НЕТ: Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/23711/2019-10-29-yak-glibinni-feiki-**********-pravdu-i-***********-demokratii/
Фейкові відео, що створені штучним інтелектом і виглядають наче справжні, все частіше з'являються в мережі. Це нерідко завдає непоправної шкоди тим, кого такі відео стосуються
Технологія машинного навчання маніпулює, фабрикуючи аудіо- та відеозаписи, на яких люди нібито роблять божевільні речі, яких вони насправді не робили або не говорили. Глибинні фейки видаються реалістичними, але вони не є такими. Вони тотально фальшиві. Хоча технології й розробляють алгоритми їх виявлення, такі відео все ще широко доступні.
Щось на кшталт цього, таких собі "бойових" ПЕСіків.
На росії відсоток дегенератів найкритичніший.
В фсб працюють генетичні расєйські дегенерати. В них просто вже немає нормальних людей. На росії населення з одних дегенератів.
Тому і плівки підробити невзмозі.
Тебе здесь не помогут твои пригожинские примитивные кремлеботские методички.
Компания Adobe уже давно выпустила "фотошоп" для подделки голоса Adobe Voco
https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA