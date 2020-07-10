Мы четко должны помнить, кто такие Деркачи и что они делают для Украины, - Омелян

Очередные пленки Деркача - часть информационной войны, которую Россия ведет внутри Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы четко должны помнить, кто такие Деркачи и что они делают для Украины, и какие последствия имели их действия. ... Мы идем на поводу российских фейков, которые ведут информационную войну внутри Украины", - сказал Омелян.

Он напомнил, что все участники "пленок Деркача" отрицают аутентичность записей.

"Первое. Байден и его команда четко отметили, что все эти записи глубоко отредактированы и сильно скомпилированные. Второе. Сегодня любимый персонаж Ирины (Верещук. - Ред.), пресс-секретарь Путина отметил, что никакого обмена приветствиями не было. И на самом деле они не подтверждают этих разговоров. Порошенко тоже их отрицает", - добавил Омелян.

"Президент, который воюет, президент, который организовал контрнаступление, который подал на Россию в ряд международных судов, обеспечил армию и повел ее в бой не может сдавать Украину", - подытожил экс-министр.

Напоминаем, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев.

