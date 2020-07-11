По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет, - Ермак о переговорах в Берлине
Вопрос о новых точках разведения сил на линии разграничения на Донбассе по итогам переговоров в Берлине остается открытым.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата, которая состоялась в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения, практически много вопросов уже согласовано, но окончательного решения нет. Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования, действительно очень много времени потрачено на это, но сегодня мы очень близки к результату", - сказал глава ОП.
Ермак добавил, что надеется на достижение договоренностей, на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по пакету мер, которые бы обеспечили прекращение огня.
"Я хочу это подтвердить и сказать, что действительно мы все понимаем, что только декларативный характер о прекращении режима огня — он много раз принимался, но сегодня мы понимаем, что нужен действительный механизм. И с помощью наших партнеров (Германии и Франции) мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", - отметил глава ОП.
Дермак, отдай долг ленке... она ж тебе билет оплачивала, альфонс херов...
А вот тот факт что в Конституции нет никакого "офиса президента", и страной де-факто управляет какой-то самозванец - этого "КС" не замечает.
І судді і Зеленський будут відповідати за всі свої дії у сіді.
Господин Ермак, теперь уже ни для кого не секрет, что вы завербованы ФСБ России. Это потвердил компетентный источник в самой России. При безвольном, употребляющем наркотики президенте, вы присвоили себе все полномочия. Вам предстоит уголовное преследование. Совершенно ясно, что Ермак преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Президент Зеленский покрывает опасного самозванца. Именно по инициативе Ермака и при его участии проведены в жизнь настояния Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений, вместо этого сдача территорий), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
І однотипна.
(а раненные и не только ... главнокакбыкомандующему не понятно откуда берутся)
Які повноваження у цієї людини згідно чинного законодавства України?
Хто це?!
Чому самозванцям дають слово в пресі?!
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
Тяните резину!
а на "старых разведенных" тишь да гладь да Божья Благодать????
предлагаю офис ермака сделать на "староразведенных"....
Мразота.