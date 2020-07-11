По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет, - Ермак о переговорах в Берлине

Вопрос о новых точках разведения сил на линии разграничения на Донбассе по итогам переговоров в Берлине остается открытым.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата, которая состоялась в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения, практически много вопросов уже согласовано, но окончательного решения нет. Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования, действительно очень много времени потрачено на это, но сегодня мы очень близки к результату", - сказал глава ОП.

Ермак добавил, что надеется на достижение договоренностей, на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по пакету мер, которые бы обеспечили прекращение огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

"Я хочу это подтвердить и сказать, что действительно мы все понимаем, что только декларативный характер о прекращении режима огня — он много раз принимался, но сегодня мы понимаем, что нужен действительный механизм. И с помощью наших партнеров (Германии и Франции) мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", - отметил глава ОП.