Дело МН17: Другие страны могут присоединиться к иску Нидерландов к России в ЕСПЧ

Нидерланды рассматривают возможность участия других государств в процессе против РФ в ЕСПЧ по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате атаки самолета ", - отметил Ченцов.

В ответ на вопрос относительно намерений Украины присоединиться к делу инициированной Нидерландами в ЕСПЧ, посол Украины в Нидерландах Ченцов отметил, что целесообразность такого шага будет приниматься с учетом рассмотрения дела "Украина против РФ" в МС ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

"Подача Нидерландами иска против РФ в ЕСПЧ является важным шагом, дополняет мероприятия, которые уже используются в судебной плоскости во исполнение резолюции СБ ООН 2166. Присоединение Нидерландов к иску семей погибших против РФ в ЕСПЧ накануне шестой годовщины гибели самолета является важным символическим жестом, который высоко оценивается семьями погибших", - сказал дипломат.

Напомним, 10 июля 2020 г. правительство Нидерландов заявило, что подает против Российской Федерации иск в Европейский суд по правам человека по делу о Катастрофка "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом.

Нидерланды уточнили, что одновременно с иском, в ЕСПЧ передадут индивидуальные жалобы родственников жертв катастрофы.