Новости Российские террористы сбили Боинг
5 442 36

Дело МН17: Другие страны могут присоединиться к иску Нидерландов к России в ЕСПЧ

Нидерланды рассматривают возможность участия других государств в процессе против РФ в ЕСПЧ по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате атаки самолета ", - отметил Ченцов.

В ответ на вопрос относительно намерений Украины присоединиться к делу инициированной Нидерландами в ЕСПЧ, посол Украины в Нидерландах Ченцов отметил, что целесообразность такого шага будет приниматься с учетом рассмотрения дела "Украина против РФ" в МС ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ в деле авиакатастрофы Боинга МН17

"Подача Нидерландами иска против РФ в ЕСПЧ является важным шагом, дополняет мероприятия, которые уже используются в судебной плоскости во исполнение резолюции СБ ООН 2166. Присоединение Нидерландов к иску семей погибших против РФ в ЕСПЧ накануне шестой годовщины гибели самолета является важным символическим жестом, который высоко оценивается семьями погибших", - сказал дипломат.

Читайте: ЕСПЧ начал изучение иска Нидерландов против России в деле Боинга МН17

Напомним, 10 июля 2020 г. правительство Нидерландов заявило, что подает против Российской Федерации иск в Европейский суд по правам человека по делу о Катастрофка "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом.

Нидерланды уточнили, что одновременно с иском, в ЕСПЧ передадут индивидуальные жалобы родственников жертв катастрофы.

Автор: 

Нидерланды (1631) Европейский суд по правам человека (818) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377) Ченцов Всеволод (24)
Топ комментарии
+14
Это не Печерский суд. Жернова западной юстиции мелят медленно,но неотвратимо. Не взирая на визг и писки тех,кто попал под них..
11.07.2020 02:46 Ответить
+6
Иски к рашке ,в том числе и по Крыму? Куда важнее просто посмотреть в глаза и перестать стрелять..
11.07.2020 03:52 Ответить
+4
73% слили это всё вместе с Порохом и его командой,Димтрий Иванов
11.07.2020 04:43 Ответить
А воно для Бєні треба?
11.07.2020 02:32 Ответить
Это не Печерский суд. Жернова западной юстиции мелят медленно,но неотвратимо. Не взирая на визг и писки тех,кто попал под них..
11.07.2020 02:46 Ответить
Малайзия - не член Совета Европы. Ее граждане не могут туда обращаться. Мне не понятна, к чему вся эта шумиха и стыранные телодвижения, если русню уже судят в гааге, тем более, что решения ЕСПЧ, как и самого Совета Европы, имеют мизерный международный резонанс. Вот было, например, продавленное с моим участием решение парламентской ассамблеи совета европы об учреждениии Трибунала по преступлениям (россии) на Кавказе. Вы о нём слышали?" О нем даже не написали мировые СМИ в день, когда оно было принято. Вывод дела о МХ17 в ЕСПЧ - это похоже на разводку и жест западных политических импотентов в сторону обнулявки.
11.07.2020 15:15 Ответить
все-таки хорошо что подают Нидерланды, а не Украина, в ней бы зрада гонялась за пэрэмогой до скончания века и в итоге ничего бы не получилось
11.07.2020 01:53 Ответить
Важно понимать, где мы в этой схеме и где наши иски к РФ, в том числе и по Крыму. Давно не слышно ничего по этому поводу, умные просветите
11.07.2020 01:54 Ответить
73% слили это всё вместе с Порохом и его командой,Димтрий Иванов
11.07.2020 04:43 Ответить
Дмитрий,какой еще "просветите"?Дурака учить ,только портить.Родственники погибших дождались все таки дня,когда уже можно подавать иски именно к кацапам,а не к Украине,которая просто была обязана обеспечить безопасные пролеты над своей территорией.Эти иски,теперь подтверждают,что кацапы это сторона конфликта,а не "настамнет."И ЕСПЧ подтвердит,что кацапы на все 100% виноваты и обязаны выплатить денежную компенсацию.
12.07.2020 07:52 Ответить
Иски к рашке ,в том числе и по Крыму? Куда важнее просто посмотреть в глаза и перестать стрелять..
11.07.2020 03:52 Ответить
А присоединится ли найвэлычнишый лидер современности? Как думаете?
11.07.2020 07:00 Ответить
Свиночолый гэтьман что ли?
Если не посадят, то обязательно где то в кулуарах ЕСПЧ (возле туалета) будет раздавать интервью с громогласной речью телеканалу "Перший".
11.07.2020 07:05 Ответить
Дело МН17: Другие страны могут присоединиться к иску Нидерландов к России в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 8000
11.07.2020 08:31 Ответить
похмелись лапоть
11.07.2020 08:14 Ответить
в лаптях твой папа ходил
11.07.2020 08:30 Ответить
У Петра Лексеича нявестка из лаптеногих,сваты соотвеиственно тоже лапти,Сыночек в Лондоне на Хелувин лапти ,одевает.
С "лаптями " поокуратней
11.07.2020 08:41 Ответить
И дивоча фамилия жены гетьмана- Переведенцева.
11.07.2020 08:47 Ответить
Щось підозріло не чути нічого про позицію Малайзії.
Адже це був рейс малайзійських авіаліній.
11.07.2020 07:37 Ответить
Малайзия будет молчать -- РФ скупает всё пальмовое масло,
что производится в Майлазии.
11.07.2020 09:07 Ответить
Zaplatyt raska dengi za to sto sbyli samoliot,tocnej pensionery ix zaplatyt.No nado osudit vojenix v tom cysle Soigu I drugix vojenix prestupnikov
11.07.2020 08:00 Ответить
шо то Я плохо не понял
11.07.2020 08:13 Ответить
А я все зрозумів, хоча Відасіку можна було вже давно встановити розкладку кирилиці.
11.07.2020 08:51 Ответить
Trudni jest bukvi.Da I kirilica eto ne Kijevskoj rusi,a ruskaja teper kotoraja oznacala okupaciju togo ili inogo naroda.Nezria teper byvsyje strain sssr ego otkazalis I naciali ispolzyvat latyniu.Kirilica ona pocti nikde neispolzyvajet ES stranax tolko Bolgari kazetsia ejio ispolzyvajet.Kirilica jest po latyni kak bi oficialno ispolzyvajet.naucnaja romanizacija nazyvahetsia vot sto poxoze u menia polucajtsia.Ranse byla ciframi kirilica A eto 1.B eto 2
11.07.2020 09:44 Ответить
Ну установи себе российскую раскладку. У меня она есть, но я ею пользуюсь редко.
11.07.2020 10:01 Ответить
a nam ne nada rassejskoj raskladki. Segodnja ty stuchish na russkoj klaviature, a zavtra russkie stuchat tebe etoj klaviaturoj po golove.
11.07.2020 15:17 Ответить
rasejski jazyk tut nenuzen,vezde s taboj dolzni govorit po litovski,jesli takogo nebudet podajios zalobu samoupravliajenyje oni resit za 5 dnej etu problemu.Luce stob nebylo rasejskogo ajzyka,a to potom dvuxjazycyje,rusko govoriaqcyje I poxozyje pretenziji.Anglijski on vazen dlia sebia potomu sto im mozno govorit vezde,litovski nuzen Litve,a ruski pust ruskije v rosiji govoriat mezdu saboj,mi s nimi nexocem imet nicego obcego
11.07.2020 21:35 Ответить
користайся транслітом, нічого не треба викачувати і кирилиця завжди під рукою https://translit.ru/ru/
11.07.2020 10:31 Ответить
пока решения суда нет толку от исков , пока это политика
11.07.2020 08:34 Ответить
На заході не подають без підстав, це не болотяна федерація.
11.07.2020 08:55 Ответить
Сывочелый еще не назвал это своей Пэрэмогой ?
11.07.2020 08:42 Ответить
Вбивство дітей перемогою не назвуть, хіба що москалі.
11.07.2020 08:56 Ответить
Все, запустили маховик.
Гаплик расєє.
11.07.2020 09:25 Ответить
ЕСПЧ - это скорее громоотвод для русни, чем маховик.
11.07.2020 15:19 Ответить
маховик вашего гаплика запущен давно.Пока толстый сохнет, то худой сдохнет....
12.07.2020 04:57 Ответить
Справа МН17: Інші країни можуть долучитися до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1891
11.07.2020 10:51 Ответить
«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал Владимир Путин.

Справа МН17: Інші країни можуть долучитися до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 495
11.07.2020 14:09 Ответить
В одной из провинций Китая,- китайсские власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! ) ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское население.................................................................................... А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы на россии - - - - имеют равные права защиты и развития на ровне с усскоязычными ....

Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? .. ............................................................................................................................................................... . . .. рф- росЦийсский ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . .. ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . буддийсских кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ СПРАВЕДИВОСТЬ ??!!\\
11.07.2020 16:51 Ответить
 
 