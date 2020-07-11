Бывшему замглавы Госрыбагенства сообщено о подозрении в недостоверном декларировании на 1,8 млн грн, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили бывшему первому заместителю председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины о подозрении в декларировании заведомо недостоверных сведений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, чиновник в декларациях за 2016, 2017 и часть 2018 года не отметил сведения об имеющихся у него финансовых обязательствах на общую сумму, превышающую 1,8 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст.366-1 УК Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2019 года.

