3 167 20

Бывшему замглавы Госрыбагенства сообщено о подозрении в недостоверном декларировании на 1,8 млн грн, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили бывшему первому заместителю председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины о подозрении в декларировании заведомо недостоверных сведений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, чиновник в декларациях за 2016, 2017 и часть 2018 года не отметил сведения об имеющихся у него финансовых обязательствах на общую сумму, превышающую 1,8 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст.366-1 УК Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд закрыл дело экс-главы НАПК Корчак о недекларировании имущества на 544 тыс. грн: закончился срок привлечения к ответственности

НАБУ (4540) декларация (1373) Госрыбагентство (40) электронное декларирование (1025)
Топ комментарии
+7
Нет большего браконьера чем рыбинспектор!
показать весь комментарий
11.07.2020 02:07 Ответить
+5
Держрибагество? Чого взагалі існує ця державна контора?
показать весь комментарий
11.07.2020 02:57 Ответить
+5
Хммм..Кое кто 5 млн.грн. забыл вписать в декларацию и ничего страшного не случилось.
Надо было и рыбинспектору сослаться на плохую память.
показать весь комментарий
11.07.2020 05:02 Ответить
Нет большего браконьера чем рыбинспектор!
показать весь комментарий
11.07.2020 02:07 Ответить
Так таки да.Как и нет большего коррупционера чем борец с коррупцией.
показать весь комментарий
11.07.2020 05:36 Ответить
Вот как так каждый чиновник миллионер. судейский прокурорский миллиардер ((( А денег нет кредиты клянчим !!! Может нужно с чиновников и олигархов начинать ? Откуда деньги а то у нас все такие (бизнесмены) по которым уже давно тюрьма плачет !!! Хотя о чем это Я -- сейчас же технокрады у руля
показать весь комментарий
11.07.2020 06:25 Ответить
Держрибагество? Чого взагалі існує ця державна контора?
показать весь комментарий
11.07.2020 02:57 Ответить
Контора є,риби нема.
показать весь комментарий
11.07.2020 05:04 Ответить
Хммм..Кое кто 5 млн.грн. забыл вписать в декларацию и ничего страшного не случилось.
Надо было и рыбинспектору сослаться на плохую память.
показать весь комментарий
11.07.2020 05:02 Ответить
а был бы этот чувак в партии зеленского, мог бы как архамия-стефанчук, легко декларировать Ламборджини за $3000, элитный дом в конче-заспе за $5000 и у мусорни не было бы вопросов почему так дешево стоит роскошь. кароче, этот чувак лошара.
показать весь комментарий
11.07.2020 05:28 Ответить
Представьте, что это не рыбинспектор, а зеленский. И все. Какие миллионы?
показать весь комментарий
11.07.2020 06:55 Ответить
P.S. Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників. Беднягам на жизнь уже не хватает.
показать весь комментарий
11.07.2020 07:23 Ответить
Рыба дорогая
показать весь комментарий
11.07.2020 07:23 Ответить
Ні про що ...
Фігурант не відмітив "відомості про наявні у нього фінансові зобов'язання на загальну суму".
Я так розумію, що грошей ц нього було недостатньо, от він і взяв кредит чи позику.
Як то до корупції відноситься - велике питання
показать весь комментарий
11.07.2020 07:34 Ответить
Сумму то он указал,но не указал,что это фактически не его деньги и эту сумму +% надо будет вычесть после погашения из общих статков.
показать весь комментарий
12.07.2020 08:56 Ответить
Ещё один "уху евший".
показать весь комментарий
11.07.2020 07:52 Ответить
А нашему дегенерату ЗЕянелоху когда вручат подозрение о незадеклартровании 5 млн. грн.??
показать весь комментарий
11.07.2020 08:02 Ответить
якщо чиновник бере обов'язки на 1, 8 млн грн, то чим він їх виплатив? Це або зарплата захмарна, або хабарі мішками...а людям в зуби тичуть по 2 тис. пенсії.....
показать весь комментарий
11.07.2020 08:31 Ответить
бубочку перевірте, а то як бомж без даху над головою мотається по "дачах" та "конча-заспах"... пропаде...
показать весь комментарий
11.07.2020 08:49 Ответить
Трофейна риба. От тільки рибалка спортивна не передбачає нажаль її піджарку.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:50 Ответить
суку на таранку!
показать весь комментарий
12.07.2020 08:19 Ответить
Абырвалг....
показать весь комментарий
12.07.2020 09:04 Ответить
Он честно заработал..по воровским законам..
показать весь комментарий
12.07.2020 09:06 Ответить
 
 