Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских воинов получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Причепиловка, Орехово, Троицкое, Хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Катериновка, Водяное, Авдеевка, Невельское Лебединское.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Вічна пам'ять Героям оборонцям України!
11.07.2020 08:23 Ответить
11.07.2020 08:21 Ответить
Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: сил и выздоровления........
11.07.2020 08:23 Ответить
11.07.2020 08:21 Ответить
11.07.2020 08:23 Ответить
11.07.2020 08:23 Ответить
Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7441

Царство Небесне !
11.07.2020 08:31 Ответить
Твои ж братья и сообщают.
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8216
11.07.2020 08:38 Ответить
Вічна пам"ять Герою.
Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5738
11.07.2020 08:32 Ответить
Борони Боже Захисників України, Вічна Память Загиблому Воїну!
Хай згинуть всі наші вороги!
11.07.2020 08:35 Ответить
Историк Марк Солонин из Самары, выступая на форуме в Эстонии, говорил с трибуны европейцам формулу отношений с РФ. Не верьте, не бойтесь, не просите. Мы верим, что нам отдадут контроль над границей, боимся постоянно, что Путин нападет, просим постоянно Путина на Нормандский формат и на Минск.
П.С. Так он еврокомиссаров спрашивает, почему вы называете бандитско-чекистскую сволочь "наши коллеги,наши партнеры по кооперации и интеграции". Почему нам, украинцам, это непонятно?

11.07.2020 08:40 Ответить
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина Зеленского и Ермака, которые не желают понять: с Путиным договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина. Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики президент и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать Ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
14.07.2020 12:29 Ответить
Вічна пам'ять!
11.07.2020 09:21 Ответить
Зеленського будут судити.
11.07.2020 09:30 Ответить
Господи, бержи наших захисників.
Одужання, пораненим хлопцям.
Вічна па'мять, загиблому Герою
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1115
11.07.2020 09:31 Ответить
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
11.07.2020 09:34 Ответить
Не хочет ли ничтожество- паяц посмотреть в глаза его матери? Вопрос риторический. Обосрётся!Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 135
11.07.2020 11:47 Ответить
Зеленскому пофиг.
11.07.2020 11:57 Ответить
Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8321
11.07.2020 13:16 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Один український воїн загинув, трьох поранено, знищено трьох терористів, найманці РФ 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5541
11.07.2020 13:18 Ответить
Слава Україні ! Героям Слава !
Пройшов рік...і виявилось, що при "вовку в овечій шкурі" порядку було більше і втрати на фронті були менші, бо він (вовк) - "санітар лісу" і організатор порядку !
А "кіт з мішка" хоче лише, щоб його поглажували і хвалили, а сам ні на що не здатен, і наступає безлад, в результаті чого збільшуються втрати !!!
12.07.2020 04:26 Ответить
СВОЛОЧИ!!!
отмените "режим тишины" или своих сыновей-мажорчиков отправьте на передовую!
12.07.2020 08:18 Ответить
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина Зеленского и Ермака, которые не желают понять: с Путиным договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина. Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики президент и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать Ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
14.07.2020 12:28 Ответить
 
 