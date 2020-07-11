Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских воинов получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": Если нам дадут команду, будем гнать россиян в хвост и гриву, - воин 57-й бригады Петр Елисеев. ВИДЕО

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Причепиловка, Орехово, Троицкое, Хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Катериновка, Водяное, Авдеевка, Невельское Лебединское.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье. ФОТОрепортаж