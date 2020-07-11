Один украинский воин погиб, трое получили ранения, уничтожены трое террористов, наемники РФ 17 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских воинов получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Причепиловка, Орехово, Троицкое, Хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Катериновка, Водяное, Авдеевка, Невельское Лебединское.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили не менее троих российских наемников.
"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления........
Царство Небесне !
Хай згинуть всі наші вороги!
П.С. Так он еврокомиссаров спрашивает, почему вы называете бандитско-чекистскую сволочь "наши коллеги,наши партнеры по кооперации и интеграции". Почему нам, украинцам, это непонятно?
Одужання, пораненим хлопцям.
Вічна па'мять, загиблому Герою
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Пройшов рік...і виявилось, що при "вовку в овечій шкурі" порядку було більше і втрати на фронті були менші, бо він (вовк) - "санітар лісу" і організатор порядку !
А "кіт з мішка" хоче лише, щоб його поглажували і хвалили, а сам ні на що не здатен, і наступає безлад, в результаті чого збільшуються втрати !!!
отмените "режим тишины" или своих сыновей-мажорчиков отправьте на передовую!