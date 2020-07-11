Число жертв COVID-19 в мире превысило 560 тыс., инфицированных - более 12,46 млн, - университет Хопкинса
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 субботы 560 тыс. 209 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 285.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 08:00 четверга этот показатель составлял 6 тыс. 10 человек.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 12 млн 446 тыс. 337 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 177 тыс. 819 против 255 тыс. 798 инфицированных сутками ранее, излечились 6,88 млн человек.
Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.
В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 в субботу выявлено 3 млн 184 тыс. 573 заболевших (рост за сутки 66 тыс. 627), скончались 134 тыс. 92 человека (рост за сутки - 802), излечились 983 тыс.
В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 800 тыс. 827 (рост за сутки 45 тыс. 48,), умерли 70 тыс. 398 (рост за сутки 1 тыс. 214), вылечены более 1 млн. 217 тыс.
На третьем месте по количеству зараженных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 793 тыс. 802 до 820 тыс. 916 при 22 тыс. 123 летальных исходах и 515 тыс. выздоровевших.
По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 735 человек, заразились 289 тыс. 678 человек.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии - 332, Индии - 16, Великобритании - 658.
Смотрим показпния сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/
2 месяца назад
COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC
Last updated: May 11, 2020, 00:37 GMT
https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/ https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/ Graphs - https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Countries - https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/ Death Rate - https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/ Symptoms - https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-incubation-period/ Incubation - https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/transmission/ Transmission - https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/#news News
Coronavirus Cases:
4,179,839
https://web.archive.org/web/20200511003821/https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries view by country
Deaths:
283,850
Смотрим показпния сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/
сейчас
COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMICLast updated: July 11, 2020, 05:59 GMThttps://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/ https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/ Graphs - https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Countries - https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/ Death Rate - https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/ Symptoms - https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-incubation-period/ Incubation - https://www.worldometers.info/coronavirus/transmission/ Transmission - https://www.worldometers.info/coronavirus/#news News Coronavirus Cases:12,631,067
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries view by country Deaths:562,894
За 2 месяца от ковида умерло 279 тысячи 44 человека. Вы выставили брехню.
World 12,616,579 +236,918 562,039 +5,416 https://www.worldometers.info/coronavirus/#nav-yesterday Yesterday https://www.worldometers.info/coronavirus/#nav-yesterday2 2
90% жертв ( 507481 из 562820 ) приходится всего на 22 страны щ
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, Colombia, China
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 8,6 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,1 %%
99% жертв ( 557372 из 562820 ) находится
в 68 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,8 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 147 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
47,1 % жертв ( 265134 из 562820 )
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 136671
3 # UK = = t.Deaths = 44650
4 # Italy = = t.Deaths = 34938
6 # France = = t.Deaths = 30004
13 # Germany = = t.Deaths = 9130
14 # Canada = = t.Deaths = 8759
40 # Japan = = t.Deaths = 982
с показателем «смертность» = ~ 11,7 %%
аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов ,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19
призрак «COVID-19» бродит по планете,
http://https://censor.net/forum/3206742/
http://https://censor.net/forum/3206742/https://censor.net/forum/3206742/
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
В період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку РФ не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.