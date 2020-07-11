Число жертв COVID-19 в мире превысило 560 тыс., инфицированных - более 12,46 млн, - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 субботы 560 тыс. 209 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 285.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 6 тыс. 10 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 12 млн 446 тыс. 337 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 177 тыс. 819 против 255 тыс. 798 инфицированных сутками ранее, излечились 6,88 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 в субботу выявлено 3 млн 184 тыс. 573 заболевших (рост за сутки 66 тыс. 627), скончались 134 тыс. 92 человека (рост за сутки - 802), излечились 983 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 800 тыс. 827 (рост за сутки 45 тыс. 48,), умерли 70 тыс. 398 (рост за сутки 1 тыс. 214), вылечены более 1 млн. 217 тыс.

На третьем месте по количеству зараженных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 793 тыс. 802 до 820 тыс. 916 при 22 тыс. 123 летальных исходах и 515 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 735 человек, заразились 289 тыс. 678 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии - 332, Индии - 16, Великобритании - 658.