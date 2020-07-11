РУС
Число жертв COVID-19 в мире превысило 560 тыс., инфицированных - более 12,46 млн, - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 560 тыс., инфицированных - более 12,46 млн, - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 субботы 560 тыс. 209 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 285.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 6 тыс. 10 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 12 млн 446 тыс. 337 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 177 тыс. 819 против 255 тыс. 798 инфицированных сутками ранее, излечились 6,88 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине за сутки "рекордное" количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 в субботу выявлено 3 млн 184 тыс. 573 заболевших (рост за сутки 66 тыс. 627), скончались 134 тыс. 92 человека (рост за сутки - 802), излечились 983 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 800 тыс. 827 (рост за сутки 45 тыс. 48,), умерли 70 тыс. 398 (рост за сутки 1 тыс. 214), вылечены более 1 млн. 217 тыс.

На третьем месте по количеству зараженных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 793 тыс. 802 до 820 тыс. 916 при 22 тыс. 123 летальных исходах и 515 тыс. выздоровевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Китая предупредило о новой смертельной пневмонии в Казахстане: "Смертность гораздо выше, чем от коронавируса"

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 735 человек, заразились 289 тыс. 678 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии - 332, Индии - 16, Великобритании - 658.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
14 000 за 2 місяці? Це в Бугульмі? Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 560 тис., інфікованих - понад 12,46 млн, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 5484
11.07.2020 08:59 Ответить
+4
За вчора і позавчора померло 11 000, тобто ще за 58 днів всього 3000? Нащо ви цюбрехню викладаєте?
11.07.2020 09:00 Ответить
+3
Число жертв COVID-19 в мире превысило 560 тыс., инфицированных - более 12,46 млн, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 7320
11.07.2020 08:45 Ответить
Ну с онко,ВИЧ и куревом понятно,самоубийцы с простудой порадовали-напоследок дали короне по яйцам...
11.07.2020 09:11 Ответить
Так справа в тому що багато померло серед тих, хто переміг онко. Сам маю двох таких знайомих, тільки почали жити після онко і тут корона все відновила.
11.07.2020 09:17 Ответить
Вiрю...спiвчуваю...сам з Чернiвцiв
11.07.2020 09:32 Ответить
Земляки.
11.07.2020 09:52 Ответить
Проверим, а не врет ли Ваша картинка.
Смотрим показпния сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/
За 2 месяца от ковида умерло 279 тысячи 44 человека. Вы выставили брехню.
11.07.2020 09:27 Ответить
Не можу зрозуміти, навіщо люди брешуть про корону, занижаючи небезпеку? В мене 3 здогадки.1 Вони на стороні коронавірусу, 2 вони страшенно тупі, 3 вони кацапи.
11.07.2020 11:15 Ответить
Для більшості з них вірні одночасно всі три вказані Вами причини.
11.07.2020 11:53 Ответить
А для чого це знати баранам? Головне маску на носа повісить, щоб торгову точку не оштрафували і не закрили!
11.07.2020 10:08 Ответить
За вчора і позавчора померло 11 000, тобто ще за 58 днів всього 3000? Нащо ви цюбрехню викладаєте?
11.07.2020 09:00 Ответить
World 12,379,661 +223,640 556,623 +5,400 https://www.worldometers.info/coronavirus/#nav-yesterday2 2 Days
World 12,616,579 +236,918 562,039 +5,416 https://www.worldometers.info/coronavirus/#nav-yesterday Yesterday https://www.worldometers.info/coronavirus/#nav-yesterday2 2
11.07.2020 09:03 Ответить
по состоянию на July 11, 2020, 03:29 GMT
90% жертв ( 507481 из 562820 ) приходится всего на 22 страны щ

USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, Colombia, China
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 8,6 % для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,1 %%

99% жертв ( 557372 из 562820 ) находится
в 68 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,8 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 147 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
11.07.2020 09:19 Ответить
по состоянию на July 11, 2020, 03:29 GMT

47,1 % жертв ( 265134 из 562820 )
приходится на страны Большой семёрки G7

1 # USA = = total.Deaths = 136671
3 # UK = = t.Deaths = 44650
4 # Italy = = t.Deaths = 34938
6 # France = = t.Deaths = 30004
13 # Germany = = t.Deaths = 9130
14 # Canada = = t.Deaths = 8759
40 # Japan = = t.Deaths = 982

с показателем «смертность» = ~ 11,7 %%

аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов ,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19

призрак «COVID-19» бродит по планете,

http://https://censor.net/forum/3206742/
11.07.2020 09:26 Ответить
призрак «COVID-19» бродит по планете,

http://https://censor.net/forum/3206742/https://censor.net/forum/3206742/
11.07.2020 09:27 Ответить
Та списуйте на нього все. Особливо природну смерть від старості. Дуже підходить.
11.07.2020 10:06 Ответить
Ага, как же, от старости...
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 560 тис., інфікованих - понад 12,46 млн, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 928
11.07.2020 11:02 Ответить
