2 245 28

В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу, 10 июля, разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе", - сказано в сообщении мэрии.

В информации отмечается, что посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, в учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине за сутки "рекордное" количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу Харьковская область по-прежнему входила в число областей, которые не могут смягчать карантинные ограничения, поскольку здесь коэффициент выявления случаев COVID-19 превышает 11%.

Как сообщалось, решение о запрете работы кинотеатров было принято комиссией 3 июля.Тогда же было ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, запрещена работа предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв.м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос. Работа кафе и ресторанов после 22:00 была запрещена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фабрике во Львовской области обнаружили COVID-19, 800 человек отправляют в отпуск

карантин (16729) Харьков (7718) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+3
Сепаров любят в Украине.Вернее боятся.Нужно забить на европу и отправить колясочника на его историческую родину ,прилюдно отобрав у него паспорт Украины.Но увы это не про наши "власти" всю независимость.И партии и флаги тут не причем,все с мацквы кормятся.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:23 Ответить
+3
Ответ такой же ,как и за времена 5 лет "патриота".
показать весь комментарий
11.07.2020 09:31 Ответить
+2
Так пытаются,а петя говорит палитические репрессии.Когда закрывал шустера по своим хотелкам,когда добробаты разгонял ,не думал,что к нему тоже прийдут и спросят.Пришли,вместо того ,чтоб как он тут вещал идти в Украинский самый справедливый суд в мире,который он и создал,он бежит к европейцам и поливает там грязью Украину,которую он типа любит.Смешно.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер запитання до найвеличнішого: чому не сидять різні кернеси, підрахуї та інші медведчуки.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:26 Ответить
При владі новиє ліца. Чому не виконується обіцянка?
У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 3913
показать весь комментарий
11.07.2020 09:35 Ответить
Велюр-2.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:23 Ответить
поки ми обговорюєм дирки Плівкача,приписдент бєз шума і пилі відкрив небо для расєянських літаків. 10.07.20. Рейс Анапа-Пєтєрбурх

В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина - Цензор.НЕТ 3280 В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина - Цензор.НЕТ 6414
показать весь комментарий
11.07.2020 09:23 Ответить
************ патамушта.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:28 Ответить
а что за непонятные тело движения у этого рейса!?
показать весь комментарий
11.07.2020 09:31 Ответить
Похоже в Горловку залетали.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:34 Ответить
У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 5391
показать весь комментарий
11.07.2020 10:22 Ответить
Ну,почти...
По окупированной
показать весь комментарий
11.07.2020 11:13 Ответить
в Черновцах бубочке подкинули прекрасную идею
https://twitter.com/babaikit/status/1281568336925593602
показать весь комментарий
11.07.2020 09:27 Ответить
Краще б підкинули яйце, як завгару.
В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
11.07.2020 09:30 Ответить
я ещё лучше его яйца в ростов завгару.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:51 Ответить
у бубочки самого таких "идей" как у дурня махорки.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:46 Ответить
У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 9320
показать весь комментарий
11.07.2020 09:42 Ответить
Похоже этот "комик" всех сможет рассмешить лишь болтаясь на осине.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:25 Ответить
Угорщина розпочинає програму фінансової підтримки для представників угорської меншини щодо викупу земель сільськогосподарського значення. Кошти з держбюджету Угорщини проходитимуть через міністерство аграрної політики та фонд імені Габора Бетлена.

https://donpatriot.news/uhorshchynu-zapidozryly-u-tykhij-okupatsii-cherez-finansovu-pidtrymku-u-vykupi-zemel-menshynamy
показать весь комментарий
11.07.2020 09:54 Ответить
ВиRUSов нет в природе,задрали уже своей Мировой революцией,ишаки Мавзолейные...
показать весь комментарий
11.07.2020 09:55 Ответить
Гэпу впихнуть в кинотеатр и закрыть на амбарный замок.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:21 Ответить
У Харкові мерія відкриває кінотеатри, хоча область, як і раніше, не відповідає критеріям пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 7184
показать весь комментарий
11.07.2020 10:34 Ответить
Эта патамушта ат скуки пагибла больше людей чем ат каранааируса! Людям была нечева сматреть!
показать весь комментарий
11.07.2020 11:17 Ответить
У Гепы -выборы и его Ворсовета.Бамажками своими забил все почтовые ящики горожан.А прямо посреди улицы напротив ворисполкома провалье образовалось в асфальте.Видно коллектор обвалился.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:21 Ответить
Никто не знает, что это за кинотеатр такой красивый на фото?)
показать весь комментарий
11.07.2020 11:24 Ответить
Ипанутым не доходит,что скоро останется один критерий - это отсутствие денег в казне, потому как некому будет платить налоги, а попытки ввести новые налоги только приведут к всеобщему коллапсу.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:29 Ответить
Харьков это такой остров коррупции и сепаратизма во главе с украинофобом Геной который в свое время договорился с шоколадным барыгой о дружбе и сотрудничестве . А нынешний през предатель с ним брат ментальный и молочный . Я оптимист ,но думаю , что с такой властью и такими избирателями Украина надолго отложила свое процветание .
показать весь комментарий
11.07.2020 12:25 Ответить
ГОПкина не интересую ваши благополучия!
Ему интересны откаты...
показать весь комментарий
12.07.2020 08:00 Ответить
 
 