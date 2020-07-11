В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу, 10 июля, разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе", - сказано в сообщении мэрии.

В информации отмечается, что посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, в учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине за сутки "рекордное" количество новых случаев COVID-19 - 56, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу Харьковская область по-прежнему входила в число областей, которые не могут смягчать карантинные ограничения, поскольку здесь коэффициент выявления случаев COVID-19 превышает 11%.

Как сообщалось, решение о запрете работы кинотеатров было принято комиссией 3 июля.Тогда же было ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, запрещена работа предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв.м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос. Работа кафе и ресторанов после 22:00 была запрещена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фабрике во Львовской области обнаружили COVID-19, 800 человек отправляют в отпуск