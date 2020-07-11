Киев обогнал Львовщину по количеству новых заражений на COVID-19 - за сутки 125 новых случаев
При этом Львовщина продолжает быть регионом, где зарегистрировано наибольшее заражений коронавирусом COVID-19 в Украине за все время пандемии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Так, за минувшие сутки в столице подтвердили 125 новых случаев коронавируса, на Львовщине - 119, на Закарпатье - 108.
В то же время Волынь и Ривненщина имеют наибольшее количество выздоровлений от COVID-19 в сутки - 179 и 198.
Не зафиксировали новых заражений на коронавирус только на Кировоградщине.
Позже мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что двое больных за минувшие сутки умерли.
"Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. А также - 61 человек в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев.
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
Дістали вже постійно визивати до себе в той гадюшник. Та і самі їздять з перевірками. До того ж - їздять по всій Україні, розносячи заразу.