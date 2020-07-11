РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9864 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 950 22

Киев обогнал Львовщину по количеству новых заражений на COVID-19 - за сутки 125 новых случаев

Киев обогнал Львовщину по количеству новых заражений на COVID-19 - за сутки 125 новых случаев

При этом Львовщина продолжает быть регионом, где зарегистрировано наибольшее заражений коронавирусом COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Так, за минувшие сутки в столице подтвердили 125 новых случаев коронавируса, на Львовщине - 119, на Закарпатье - 108.

В то же время Волынь и Ривненщина имеют наибольшее количество выздоровлений от COVID-19 в сутки - 179 и 198.

Не зафиксировали новых заражений на коронавирус только на Кировоградщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Позже мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что двое больных за минувшие сутки умерли.

"Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. А также - 61 человек в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25994) Кличко Виталий (4674) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
По-моему, писать статьи на тему кто кого обогнал, это то же самое, что и, например, голосовать "по приколу".
показать весь комментарий
11.07.2020 10:42 Ответить
+2
в киеве все хорошо живу здесь много лет к сожалению семья большая много друзей и знакомых никто из них незаболел нахер этот карантин прибацаный майдана бояться чтоб люди не собирались
показать весь комментарий
11.07.2020 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прохфесор не рассказал как рак убивает архитектуру любого органа человека, парламент вообще уделался
показать весь комментарий
11.07.2020 20:44 Ответить
По-моему, писать статьи на тему кто кого обогнал, это то же самое, что и, например, голосовать "по приколу".
показать весь комментарий
11.07.2020 10:42 Ответить
Розкрадання тестів на коронавірус в лавах ЗСУ
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
До прикладу, в період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:48 Ответить
говнокомандувач в курсі?? Чи знову традіційне "какая разница"?
показать весь комментарий
11.07.2020 17:23 Ответить
Соотношение к населению берите.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:40 Ответить
Чомусь не дивуюся. Особливо після збіговиська пари тисяч любителів поросяти , які були без масок, а потім розвезли заразу по всьому Києву та за його межі.
показать весь комментарий
11.07.2020 12:23 Ответить
Понаїхали галичане в Київ.
показать весь комментарий
11.07.2020 12:45 Ответить
А не треба відділяти Київ від Київщини - і Львівщина відразу відстане, переставши бути першою, - і за загальною кількістю виявлених випадків, і за числом жертв Нашої Епідемії.
показать весь комментарий
11.07.2020 13:03 Ответить
часто слышу от разных людей, что родственников умерших от разных болезней людей за деньги просят согласиться говорить что умерли от ковид, для чего это им?
показать весь комментарий
11.07.2020 13:43 Ответить
у меня дядя в нежине живетвсю жизнь мучаеться с язвой было обострение забрали в больницу постовили ковид начните доплачивать по 10000 за работу с ковидными и они у вас и в трамватологиях лежать будут
показать весь комментарий
11.07.2020 15:42 Ответить
це точно??
показать весь комментарий
11.07.2020 17:24 Ответить
Чому Кіїв до сих пір не закрили, запровадивши самий суворий карантин?!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:01 Ответить
Себя закрой.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:07 Ответить
Закрив би............ якби можна було закритись від куївських "керувальників".
Дістали вже постійно визивати до себе в той гадюшник. Та і самі їздять з перевірками. До того ж - їздять по всій Україні, розносячи заразу.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:35 Ответить
в киеве все хорошо живу здесь много лет к сожалению семья большая много друзей и знакомых никто из них незаболел нахер этот карантин прибацаный майдана бояться чтоб люди не собирались
показать весь комментарий
11.07.2020 15:45 Ответить
да пошли вы в жопу со своим вирусом страну парализовали дебилы от ваших карантинов умрет гораздо больше людей чем от этого вируса все не знаете уже как нагадить людям вымираем мы медленно скоты проклятые со своим байденом
показать весь комментарий
11.07.2020 15:36 Ответить
нуда надо чтоб дысмло ато школы открывать придеться
показать весь комментарий
11.07.2020 15:38 Ответить
Задолбали рисовать заказную статистику. Кода уже наторгуются?
показать весь комментарий
11.07.2020 18:42 Ответить
давно пора
показать весь комментарий
11.07.2020 22:22 Ответить
 
 