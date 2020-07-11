Киев обогнал Львовщину по количеству новых заражений на COVID-19 - за сутки 125 новых случаев

При этом Львовщина продолжает быть регионом, где зарегистрировано наибольшее заражений коронавирусом COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Так, за минувшие сутки в столице подтвердили 125 новых случаев коронавируса, на Львовщине - 119, на Закарпатье - 108.

В то же время Волынь и Ривненщина имеют наибольшее количество выздоровлений от COVID-19 в сутки - 179 и 198.

Не зафиксировали новых заражений на коронавирус только на Кировоградщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Позже мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что двое больных за минувшие сутки умерли.

"Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. А также - 61 человек в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев.