Новости
Черногория изменила правила въезда для украинцев, Хорватия будет требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

Хорватия решила, что граждане третьих стран должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В частности, это касается и граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на Covid-19 не старше, чем 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", - написал Кирилич.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

При этом посол не уточнил, касается ли это требование граждан, организованно прибывающих на отдых авиарейсами.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

В свою очередь,власти Черногории уточнили правила въезда в страну для украинцев и беларусов.

Как сообщает Балканский обозреватель, в официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья указывается, что для граждан, прибывающих из Украины и Беларуси, действует особый порядок пересечения границы.

Отныне украинцам и беларусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством развития и туризма.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличия тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до момента пересечения границы.

отдых (391) туризм (1543) Хорватия (275) Черногория (201) Кирилич Василий (60)
+7
Тур на кілька днів, а самоізоляція на 2 тижні. Хто туди поїде?
11.07.2020 11:30 Ответить
+5
Черногория -класс.Фьорды лучше ,чем в Норвегии.Лучше всего дикарём.Раньше можно было по всему побережью прошвырнуться вплоть и в Словению тоже дикарём,теперь нет.
11.07.2020 11:16 Ответить
+4
Судя по всему наш бархатный сезон в этом году накрывается медным тазом.
11.07.2020 11:30 Ответить
приесжаешь на море ..... и сидишь в отеле две недели - после обратно домой =)
11.07.2020 11:41 Ответить
у меня знакомый по работе моряк контракт на 3 месяца вырвался из Украины... приехал а ему карантин полтора месяца причем за свой счет и вот думает как обратно в Украину прорваться..
11.07.2020 11:45 Ответить
Мелким шрифтом обычно пишут: после прохождения ПЦР теста самоизоляция может быть прекращена.
11.07.2020 12:14 Ответить
Спасибо, но мы все в Турцию.
11.07.2020 11:38 Ответить
Там тоже уже карантин за свой счёт. И обязательные тесты.
11.07.2020 12:24 Ответить
в договорённости между Украиной и Турцией нет речи о карантине или тестах)
11.07.2020 13:25 Ответить
Нужна краткосрочная виза. Визу вы получите без наличия отрицательного теста на ковид-19?
11.07.2020 13:32 Ответить
Простите, вы пишете из Турецкого МИДа? Вы ввели новые правила?
11.07.2020 22:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/4/7258161/
11.07.2020 23:02 Ответить
Это немного не то. В общем, на днях летим, отпишусь как и что, если интересно.
11.07.2020 23:43 Ответить
Удачи и хорошего отдыха без сюрпризов.
11.07.2020 23:47 Ответить
Всё ок, никаких тестов
18.07.2020 15:00 Ответить
И виз не надо, только штамп по прибытию.
Спасибо.
18.07.2020 15:01 Ответить
В тур входит незабываемые 14 дней самоизоляции в душном закрытом изоляторе с антисанитарными условиями и голыми кроватями, без туалетной бумаги.
11.07.2020 11:45 Ответить
Ну и долго это будет продолжаться? Ведь мировому сообществу придется уйти от принципов глобализации.
11.07.2020 11:59 Ответить
Пока или не найдут реальное лекарство, или вакцину, или не придумают как с этим жить.
11.07.2020 12:25 Ответить
Нычого шастати де попало............ а то ще попаде.
11.07.2020 12:46 Ответить
Киданули тех кто взял тур в Хорватии без самоизоляции зная например пару дней назад и и через несколько дней вылет и резко на 11 число изменило кто к вам клоунам поедет
11.07.2020 12:46 Ответить
Вот это уже реальный дурантин. Такое надо было ещё зимой с Китаем вводить, ну или вначале весны с Италией.

А сейчас, когда все +/- равномерно поперезаражались - дурантин.

Вчера в Украине тоже для чехов ввели - нуакакжеж, у них уже аж 41 на 100 000, хотя у нас 60+.
11.07.2020 12:51 Ответить
Мои дети и внуки вчера проскочили))
11.07.2020 13:18 Ответить
О то вже засідка, сьогодні вранці знайомі українці з Німеччини виїхали до Хорватії у відпустку автiвкою, отель замовлений вже давно був, цікаво пропустять їх ?
11.07.2020 13:20 Ответить
Если граждане ЕС или имеют вид на жительство, то пустят.
11.07.2020 13:27 Ответить
В них постiйне проживання в ФРН
11.07.2020 14:06 Ответить
Проедут без проблем. Дочка говорит много немцев в их отеле.
Хотя...они проехали вчера.
11.07.2020 16:23 Ответить
Ok
11.07.2020 17:32 Ответить
Хотя Хорватия очень зависима на туристах, но украинцы там не делают погоду. Основные клиенты - Словения, Австрия, Германия, Чехия и Польша. Адриатику чехи называют ,,чешским морем".
11.07.2020 13:26 Ответить
В это ,,коронавирусное" время, надо резервировать отели непосредственно перед выездом или с возможностью бесплатного отказа.
11.07.2020 13:31 Ответить
В Украине время ожидания результатов ПЦР-тестов составляет одну неделю. Результат в Украине выдаётся на непонятном в Хорватии (Грузии и т.д.) украинском языке. Вывод: требовать справку о сдаче ПЦР-теста со сроком не более 48 или 72 часов от украинского туриста - абсурдное, невыполнимое требование.
11.07.2020 14:49 Ответить
Схочуть гроші - відмінять 😁
11.07.2020 17:48 Ответить
 
 