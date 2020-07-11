Черногория изменила правила въезда для украинцев, Хорватия будет требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

Хорватия решила, что граждане третьих стран должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В частности, это касается и граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на Covid-19 не старше, чем 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", - написал Кирилич.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

При этом посол не уточнил, касается ли это требование граждан, организованно прибывающих на отдых авиарейсами.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Болгарию

В свою очередь,власти Черногории уточнили правила въезда в страну для украинцев и беларусов.

Как сообщает Балканский обозреватель, в официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья указывается, что для граждан, прибывающих из Украины и Беларуси, действует особый порядок пересечения границы.

Отныне украинцам и беларусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством развития и туризма.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличия тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до момента пересечения границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Семиз рассказала о нахождении в изоляторе Афин: Очень плохо вели себя по отношению к нам. Не пускали детей в туалет и не давали набрать воды