Сейчас в Украине тестируют четыре препарата для борьбы с COVID-19, - Минздрав

Четыре препарата для борьбы с коронавирусом COVID-19 тестируют на данный момент в Украине. Сейчас они проходят клинические испытания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе традиционного ежедневного брифинга 11 июля.

Он отметил, что сейчас тестируются четыре препарата от COVID-19.

"Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств", - сообщил Степанов.

Что касается вакцины от коронавируса, то, как он отметил, Украина внимательно отслеживает ситуацию в других странах, но вакцины пока еще нет.

