Сейчас в Украине тестируют четыре препарата для борьбы с COVID-19, - Минздрав
Четыре препарата для борьбы с коронавирусом COVID-19 тестируют на данный момент в Украине. Сейчас они проходят клинические испытания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе традиционного ежедневного брифинга 11 июля.
Он отметил, что сейчас тестируются четыре препарата от COVID-19.
"Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств", - сообщил Степанов.
Что касается вакцины от коронавируса, то, как он отметил, Украина внимательно отслеживает ситуацию в других странах, но вакцины пока еще нет.
амизон ето украденое у американцев препарат которий они сняли с производства так как он бил не ефективен
Тепер у мене інша фішка - смажений часник з яєшнею і печений гарбуз взимку. Часник і гарбуз - лікувальна дієта не тільки української кухні. Як і тертий хрін. У гостях родичі намагались приколотися: кажуть щось від хрону соляркою тхне. Принюхуюсь - міцний запах, але соляркою ніби зовсім не чуть. А вони хотіли, аби хто купивсь і вдихнув побільше. Аж оцінив міцність по-справжньому, коли взяв ( у гостях чого ж не взяти побільше ) до страви як хрону магазинного. Чую пішло й по гайморових аж у мізки . Тож слава богу особливо не хворію. А після новорічних свят, коли ходили до внуків у гості, то була лихоманка під сорок. Перепотів, переодягнувся та й годі. Оскільки такої температури раніше не було, то певно ж якийсь новий вірус. А який, якщо не ковід19?
Чому ж стєпанов енд компані не вносять і вітамін С у програму випробовувань? - А тому, що може виявитись занадто просте рішення і барантини з бандеміями виявляться не просто лишніми а навіть незаконними. Можливо це лише моє хибне бачення, але наші медики не шукають легких шляхів. Бо бояться стати менш потрібними? - Даремно бояться. Адже здоровья у наших громадян таке, що багатьох до самої смерті вилікувати не втигнуть.
Ви, товариш Безенчук, не розумієте того факту, що грип небезпечний для організма ослабленого. Коли взимку нестача вітамінів. Але коли організм достатньо забезпечений вітамінами, та ще й має хороший імунітет через вживання часнику та гарбуза (є й інші овочі-фрукти, що підвищують опір організму різним інфекціям), то людина просто не хворіє (вона може й хворіє, але так непомітно для себе, на ногах) всякими грипами і орві. Без всяких щеплень і терапевтів. Звичайно ж сказане не стосується курильщиків і алкоголіків зі стажем. Тим як кажуть вже пізно пити боржомі.
Самый главный препарат от КОВИ это арест дебилов что ходят без масок и арест всех "фокус групп" нанятых порошинком, что бы они не заражали один другогои остальных людей...
Японія вже схвалила Avigan, відомий як фавіпіравір, як ліки від грипу невідкладної допомоги, який є предметом щонайменше 16 клінічних випробувань по всьому світу. Але побоювання залишаються, оскільки дослідження на тваринах показали, що препарат викликає вроджені дефекти.
Уряд Японії закликало Fujifilm потроїти національні запаси цього препарату. У заяві компанії йдеться, що вона працює зі стратегічними партнерами для досягнення цієї мети і запитів інших країн на поставку препарату.
Fujifilm в липні підписала угоду з індійською компанією Dr Reddy's Laboratories REDY.NS і базується в Дубаї Global Response Aid про продаж Avigan від COVID-19 по всьому світу, за винятком Китаю, Японії і Росії. Препарат схвалений для лікування COVID-19 в Індії і Росії.
