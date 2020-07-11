В ВСУ за сутки выявлено 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 военнослужащих

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксированы 12 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеют 144 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 11 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 440 человек, летальных случаев – 5", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Черниговская ЦРБ - 1 военнослужащий и Сарненская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек (Киевская область - 4 военнослужащих и Ривненская область - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 519 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 24 человека.