Новости
7 333 75

"Продолжаю работать. Хожу на работу и возвращаюсь с "наружкой" домой"", - начальник отдела ГБР Корецкий

Начальник отдела Госбюро расследований Олег Корецкий, который заявил о политическом давлении руководства ГБР, продолжает ходить на работу в Бюро.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Продолжаю работать. Единственное, меня уже лишили доступа к Единому реестру досудебных расследований. Хожу на работу и возвращаюсь с "наружкой" домой", - сообщил он.

Продолжаю работать. Хожу на работу и возвращаюсь с наружкой домой, - начальник отдела ГБР Корецкий 01

"Я не собираюсь увольняться, я буду работать до конца, никаких законных оснований для моего увольнения не вижу. Меня увольняют незаконно, пытаются убрать по сокращению штатов, вот смотрите. Результаты полиграфа они специально исказили, возможно, подделали. Я действовал исключительно как следователь, принял решение в рамках моих полномочий, уверен, что решение обоснованное. Какое-либо разглашение данных является наказуемым только в случае, если это нарушает права человека, в данном случае ничего подобного не было. Я не совершал каких-либо правонарушений. Бабиков должен это знать как юрист", - добавил Корецкий.

Полный текст интервью с Олегом Корецким читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кто такой руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

+16
А что покажет наружка? Главный враг Украины сидит на Банковой...
11.07.2020 12:38 Ответить
11.07.2020 12:38 Ответить
+15
"Продовжую працювати. Ходжу на роботу і повертаюся з "наружкою" додому", - начальник відділу ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 8004
11.07.2020 13:06 Ответить
11.07.2020 13:06 Ответить
+13
Наружка для психологічного тиску
11.07.2020 12:42 Ответить
11.07.2020 12:42 Ответить
11.07.2020 12:38 Ответить
11.07.2020 12:42 Ответить
Корецький продажний слідчий, який продав Україну за гроші мафії. Тепер на Корецькому покажуть як показово карають зрадників - тюрмою!
11.07.2020 13:35 Ответить
11.07.2020 13:35 Ответить
ето тебе шарий расказал с ютубчика
11.07.2020 22:55 Ответить
11.07.2020 22:55 Ответить
таки да . с одной стороны смешно когда долбодятел старательно за тобой следящий заходит в маршрутку следом и удостоверение водителю тычет для копеечной экономии а с другой стороны всё равно неприятные ощущения даже когда газеты читают на лавке возле соседнего подъезда
11.07.2020 13:26 Ответить
11.07.2020 13:26 Ответить
Їх видно одразу і вони можуть бути не лише на вулиці
11.07.2020 13:34 Ответить
11.07.2020 13:34 Ответить
в дбр боятся спекуляций больше,чем компартия в совке их боялась .
11.07.2020 12:39 Ответить
11.07.2020 12:39 Ответить
Просто ними керують ті самі східні совкові аФторитети, а фінансуються за західним стилем. Моральність не їх найкраща якість
11.07.2020 12:44 Ответить
11.07.2020 12:44 Ответить
Такого понятия как спекуляция уже не существует, трансформировалось в бизнес и нечего на нём "спекулировать".
11.07.2020 12:45 Ответить
11.07.2020 12:45 Ответить
так они и боятся нормальных капиталистических отношений...что те,бывшие,что эти,реваншисты.
11.07.2020 12:48 Ответить
11.07.2020 12:48 Ответить
Тени своей они б ещё боялись, к тому и идёт.
11.07.2020 13:26 Ответить
11.07.2020 13:26 Ответить
Не спекуляцій, а правди вони бояться.
11.07.2020 18:46 Ответить
11.07.2020 18:46 Ответить
шо тебе кацапа не нравится?дуй на точку сру.там все ваши,единомышленники-одноглазники
11.07.2020 12:49 Ответить
11.07.2020 12:49 Ответить
Вцепився за посаду як блоха. Це ж скільки йому платять за злив справ такі як Порошенко - складно навіть уявити.
11.07.2020 12:47 Ответить
11.07.2020 12:47 Ответить
шо за паника,безпаники? все по плану,дилетанты обязаны наломать зеленых дров,так по сценарию.а потом самоликвидироваться,вместе с твоей ненаглядной рахой
11.07.2020 12:51 Ответить
11.07.2020 12:51 Ответить
дятел винторогий, если тебе здесь не комфортно то что ты тут делаешь? ты мазохист с бананом в жопе?
11.07.2020 12:53 Ответить
11.07.2020 12:53 Ответить
Я вот тоже не понимаю этих вскукареков.Караул,спам...Не нравится-вали на другой сайт.Нафига эти каждодневные унижения?😂😂
11.07.2020 13:02 Ответить
11.07.2020 13:02 Ответить
Фото наружкі в студію!
11.07.2020 12:49 Ответить
11.07.2020 12:49 Ответить
Ты что, наружу никогда не видел?))
11.07.2020 17:00 Ответить
11.07.2020 17:00 Ответить
Пройде небагато часу, влада поміняється і нинішній керівник ДБР, адвокат януковича у недавньому минулому буде жалітися, що за ним ходять "топтуни". Це називається закон про колообіг гімна в природі.
11.07.2020 12:58 Ответить
11.07.2020 12:58 Ответить
якщо ще будуть ходити... - і те, у випадку, якщо він буде в Ростові.
11.07.2020 13:21 Ответить
11.07.2020 13:21 Ответить
За чей счёт банкет?
11.07.2020 12:58 Ответить
11.07.2020 12:58 Ответить
Скоріше, що ті "топтуни", які носять передачі.
11.07.2020 13:01 Ответить
11.07.2020 13:01 Ответить
11.07.2020 13:06 Ответить
ОНО продалося......
11.07.2020 13:16 Ответить
11.07.2020 13:16 Ответить
... сержант разбудит, не петух прокукарекал...
11.07.2020 13:30 Ответить
11.07.2020 13:30 Ответить
Сваливай оттуда. Предателей никто не любит.
11.07.2020 13:44 Ответить
11.07.2020 13:44 Ответить
Це не Корецький, а решта - зрадники, ні не зеленського, а України.
11.07.2020 18:49 Ответить
11.07.2020 18:49 Ответить
Корецкий бенефис, мл .
11.07.2020 14:12 Ответить
11.07.2020 14:12 Ответить
Безплатна охорона. Лафа чуваку.
11.07.2020 14:17 Ответить
11.07.2020 14:17 Ответить
ШтЫрьлиц блин.
Как в том анекдоте, ставка Гитлера все сидят изучают секретные карты, тут заходит Штирлиц и спокойно все фотографирует и уходит.
Гитлер офигевший - Кто это был?
Мюллер - русский разведчик Исаев.
Гитлер - ловите его!
Мюллер - а зачем, все равно отмажется.
12.07.2020 03:52 Ответить
12.07.2020 03:52 Ответить
 
 