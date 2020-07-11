"Продолжаю работать. Хожу на работу и возвращаюсь с "наружкой" домой"", - начальник отдела ГБР Корецкий

Начальник отдела Госбюро расследований Олег Корецкий, который заявил о политическом давлении руководства ГБР, продолжает ходить на работу в Бюро.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Продолжаю работать. Единственное, меня уже лишили доступа к Единому реестру досудебных расследований. Хожу на работу и возвращаюсь с "наружкой" домой", - сообщил он.

"Я не собираюсь увольняться, я буду работать до конца, никаких законных оснований для моего увольнения не вижу. Меня увольняют незаконно, пытаются убрать по сокращению штатов, вот смотрите. Результаты полиграфа они специально исказили, возможно, подделали. Я действовал исключительно как следователь, принял решение в рамках моих полномочий, уверен, что решение обоснованное. Какое-либо разглашение данных является наказуемым только в случае, если это нарушает права человека, в данном случае ничего подобного не было. Я не совершал каких-либо правонарушений. Бабиков должен это знать как юрист", - добавил Корецкий.

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

