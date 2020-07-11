Венедиктова и Соколов меня повысили, но потом я им начал "капать на мозги" из-за дел Порошенко, и меня решили уволить, - Корецкий
Начальник отдела Госбюро расследований Олег Корецкий заявил руководству ГБР, что большинство дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и после этого его решили уволить.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Поначалу Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабре 2019-го года они сняли меня с должности и.о. начальника Первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на пост и.о. начальника Первого управления. То есть, упрочили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей. Но потом я им начал "капать на мозги", что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня устранили с должности и.о. А когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел, они решили уволить по сокращению штатов. "Ты не должен это закрывать!". Но я сказал, что закрою. Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они восстановятся и отсудят зарплату", - рассказал Корецкий.
Полный текст интервью с Олегом Корецким читайте ЗДЕСЬ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кто такой руководитель следственной группы ГБР Корецкий
Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".
Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.
Также на Цензор.НЕТ: ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова
Источник: https://censor.net/n3207555"
А по какому "меньшинству" есть перспективы?
