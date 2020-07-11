РУС
Венедиктова и Соколов меня повысили, но потом я им начал "капать на мозги" из-за дел Порошенко, и меня решили уволить, - Корецкий

Начальник отдела Госбюро расследований Олег Корецкий заявил руководству ГБР, что большинство дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и после этого его решили уволить.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Поначалу Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабре 2019-го года они сняли меня с должности и.о. начальника Первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на пост и.о. начальника Первого управления. То есть, упрочили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей. Но потом я им начал "капать на мозги", что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня устранили с должности и.о. А когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел, они решили уволить по сокращению штатов. "Ты не должен это закрывать!". Но я сказал, что закрою. Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они восстановятся и отсудят зарплату", - рассказал Корецкий.

Полный текст интервью с Олегом Корецким читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кто такой руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

ГБР (3178) Венедиктова Ирина (726) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76)
+19
Только в твоих больных фантазиях. Снова желтых таблеточек не подвезли?
11.07.2020 13:41 Ответить
+14
11.07.2020 13:40 Ответить
+14
Твой врач в курсе, что ты пропускаешь уколы?
11.07.2020 13:43 Ответить
Не слишком ли много Корецкого.
11.07.2020 13:34 Ответить
забагато "канхвет", от і кукурікають
11.07.2020 22:10 Ответить
Коли якість роботи слідчого Корецького виявилась абсолютно нікчемною і недостатньою для обвинувачення в суді, з'ясувалось що Корецький непрофесіонал і толку від його роботи не буде, тому вирішили його звільнити!
11.07.2020 13:37 Ответить
Так его опекун -- это Богдан. Еще не забыли такого? Или пленки "Трубу прорвало" уже забылись?
11.07.2020 13:37 Ответить
11.07.2020 13:36 Ответить
Может он и сволочь, но если всю свою гниль повернет против системы и будет их мочить, то ладно. Может еще что-то и получит потом от седьмого Президента Порошенко.
11.07.2020 13:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
11.07.2020 13:39 Ответить
Только в твоих больных фантазиях. Снова желтых таблеточек не подвезли?
11.07.2020 13:41 Ответить
Та ладно. Не мешайте повторять 8% секте мантры!
11.07.2020 13:41 Ответить
Твой врач в курсе, что ты пропускаешь уколы?
11.07.2020 13:43 Ответить
******** скринити такі коментарі.
11.07.2020 13:50 Ответить
Какой седьмой? Он ещё с пятым никак не расстанется
11.07.2020 13:41 Ответить
Где лечишься?
11.07.2020 14:00 Ответить
У ульяны надеждовны
11.07.2020 14:33 Ответить
11.07.2020 13:40 Ответить
Нужно было тогда это говорить.Чего когда залез в систему не любил правду?
11.07.2020 13:41 Ответить
национальная традиция ,когда забирают кресло развязывается язык
11.07.2020 13:59 Ответить
Корецкий человек Грановского и продолжает отрабатывать бабло.
11.07.2020 13:42 Ответить
ну ііііі?
Докази в студію.
11.07.2020 13:43 Ответить
А ты чей фанфурик боярки отрабатываешь?
11.07.2020 13:44 Ответить
Схоже на те, що Венедиктова буде другою жінкою, після Тимошенко, котра буде сидіти.
11.07.2020 13:43 Ответить
В кресле премьера?
11.07.2020 13:45 Ответить
мабуть тапчан ви мали на увазі
11.07.2020 14:06 Ответить
😁Ты вообще без башки?
11.07.2020 17:30 Ответить
А кресле с электрическими проводами
12.07.2020 06:08 Ответить
Почему у По кортеж был в 5 раз меньше, чем у Зе? Потому, что Зе считает, что его хотят убить в пять раз больше людей, чем По.😎
11.07.2020 13:43 Ответить
зовсім ні.
Все дуже просто: зе - спадковий дегенерат.
11.07.2020 13:44 Ответить
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё?
11.07.2020 17:08 Ответить
Тобто, чини отримують не за професіоналізм і результат, а за беззаконя. Типу, ми вас направляєм у відрядження щоб зняти начальника Сидорова, бо на його місце є наш начальник Петренко який заніс брату Єрмака мільйон камусти. Вся влада інфікована корупцією зверху і до низу Ефект Кагарлика продовжуєтья.
11.07.2020 13:50 Ответить
Пришла весна,зацвели бурьны и дрова
Зеля из Омана приехаль на коньках
Ему понравилась колхозная советская корова
Кота матроскина,а Шариков,Швондер и Шмарий
Подкинут дров кремлевских на огоньках...
Быдло Мавзолейное,вы задрали свом дебилизмом...
11.07.2020 13:54 Ответить
Потом "денег дали" и понеслось....
11.07.2020 13:57 Ответить
...гамно по трубам
11.07.2020 13:59 Ответить
Крысы кремлевские,Джо Банден заплатил Суду 5 миллиардов долларов за Пороха.Продался Порошенко пиндосам
11.07.2020 13:58 Ответить
дай сноску.
11.07.2020 14:04 Ответить
Это только за вечер, а утром еще три самосвала с наличманом заехали...
11.07.2020 14:06 Ответить
С Межигорья?
11.07.2020 17:10 Ответить
Обама за Майдан заплатил 5 миллиардов,но как успел,детей побили на Майдане 30 ноября 2013 года,а 1 декабря утром на Майдане было уже 100 000 народу,ай да Обамыч....
11.07.2020 14:03 Ответить
11.07.2020 14:14 Ответить
"А когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих выдуманных дел
Источник: https://censor.net/n3207555"

А по какому "меньшинству" есть перспективы?
11.07.2020 14:03 Ответить
Вот так, из грязи в князи... с яйцами всмятку.
11.07.2020 14:10 Ответить
Франсуа Олланд сдал Плешивого КГБэшного педофила в Минске в своей книге по полному тарифу...ПТН ХЛО
11.07.2020 14:11 Ответить
Корецкий, тебя сегодня здесь носят на руках,
а завтра забудут и те и другие.
Ты - половая тряпка, использовали и выбросили.
У тебя один путь - стать политиком неудачником.
11.07.2020 14:15 Ответить
Правительство Голландии подало ИСК в ЕСПЧ против Путлера и его банды пол сбитому БОИНГУ...на милллиарды долларов...,Крысы кремлевские Ведмедчуки и Кучмисты .... Чемодан Вокзал РАБссия Магадан...
11.07.2020 14:15 Ответить
Интересно, нам скоро начнут рассказывать о политическом преследовании Корецкого?
11.07.2020 14:21 Ответить
Начинай...
11.07.2020 17:32 Ответить
Путлеру дадут за сбитый БОИНГ вечную каторгу на острове Валаам,где лежат растрелянные Сралиным калеки ...безногие безрукие Ветераны 2 Мировой...
Шакалы Мавзолейные...вы нелюди....
11.07.2020 14:26 Ответить
11.07.2020 14:40 Ответить
улыбайтесь крысы...слабО?
11.07.2020 14:41 Ответить
Порохобота купили,вот он и перестал видеть состав преступления,нашли тоже правдолюбца капальщика.
11.07.2020 14:41 Ответить
Во всем виноваты Бандера и Порошенко... да...? Мазолейные ХМЫРИ.....
11.07.2020 14:54 Ответить
да прямь таки, просто с разных корыт хлюпать начали вот и боротьба,идейные ворюги, что-то новое
11.07.2020 14:56 Ответить
Вот,вот.Человеку нравится как работает НАБУ.А почему?А потому,что НАБУ формировался вопреки желанию прошлой власти,как говорится из "под палки".А палка эта была в руках США и наших европейских союзников из ЕС.Дай бог им здоровья.
11.07.2020 15:28 Ответить
Ну, нельзя быть таким наивным. Порошенко приложился ко всем этим "независимым" органам. Если бы они действительно были независимы, то за решёткой уже была бы куча политиков, начиная с Кучмы. А так, пока одни намерения и разговоры.
11.07.2020 17:13 Ответить
"они восстановятся и отсудят зарплату", - рассказал Корецкий.
Зачем теперь тебе эти копейки? Или этот известный жмот тебя кинул?
11.07.2020 16:42 Ответить
100% наіпьот
11.07.2020 22:19 Ответить
 
 