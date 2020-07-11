РУС
За сутки на Херсонщине возникло 18 пожаров в экосистемах, основная причина - человеческий фактор, - ГСЧС

В течение пятницы, 10 июля, в Херсонской области спасатели 18 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах. Общая площадь тушения составила почти 8 гектаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, горели сухостои и мусор на открытых территориях

"10 июля подразделения областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 18 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах. Горели сухостои и мусора на открытых территориях. На таких пожарах пришлось поработать пожарным Скадовского, Горностаевского, Голопристанского, Каланчацкого, Новотроицкого, Белозерского, Великоолександровского, Суворовского, Каховского и Бериславского районов. Общая площадь тушения составила почти 8 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что практически все пожары в экосистемах возникают из-за человеческого фактора.

кацапсины часто диверсии устраивают поджогами. Особенно надо следить за Херсонской, Запорожской и Одесской областями
11.07.2020 13:54 Ответить
Горели сухостои и мусора на открытых территориях
Мусоров много сгорело?? Порадуйте цифрой...😃
11.07.2020 14:07 Ответить
"горели сухостои и мусор"
Один згорів точно.
11.07.2020 14:10 Ответить
Исправили...наверное уточнили потери...
11.07.2020 14:27 Ответить
